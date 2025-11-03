COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 31 octobre 2025
Paris, le 3 novembre 2025 – 17h45
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre de droits de vote théoriques1
|Nombre de droits de vote exerçables2
|150 179 792
|150 179 792
|149 244 607
(1) y compris actions auto-détenues
(2) déduction faite des actions auto-détenues
| Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.
Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.
|
A propos de Coface
COFACE SA, est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, dont le siège social est sis 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois Colombes, France. Elle est immatriculée sous le numéro d’identification 432 413 599 (RCS Nanterre) et elle est régie par les dispositions du Code de Commerce.
A la date du 31 décembre 2024, le capital social de la société s'élève à € 300 359 584, divisé en 150 179 792 actions, toutes de la même classe, et toutes entièrement libérées et souscrites.
L’information règlementée de COFACE SA est disponible sur le site internet du groupe (http://www.coface.com/fr/Investisseurs).
COFACE SA. est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris
Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
Pièce jointe