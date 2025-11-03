Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre au 31 octobre 2025

 | Source: COMPAGNIE DE L’ODET COMPAGNIE DE L’ODET

COMPAGNIE DE L'ODET

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre au 31 octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/10/2025FR0000062234 11332,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/10/2025FR0000062234 51334,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/10/2025FR0000062234 151333,7333CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84927/10/2025FR0000062234 471331,3191XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/10/2025FR0000062234 491296,9388XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/10/2025FR0000062234 151294,6667CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/10/2025FR0000062234 21296,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84928/10/2025FR0000062234 41296,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/10/2025FR0000062234 51302,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/10/2025FR0000062234 21302,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/10/2025FR0000062234 151302,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84929/10/2025FR0000062234 551302,0000XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/10/2025FR0000062234 151302,8000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/10/2025FR0000062234 321305,6250XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/10/2025FR0000062234 21308,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84930/10/2025FR0000062234 41306,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/10/2025FR0000062234 41310,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/10/2025FR0000062234 21310,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/10/2025FR0000062234 151310,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84931/10/2025FR0000062234 541309,2593XPAR
   TOTAL 3431308,8980 

Pièce jointe


Attachments

Compagnie de l'Odet - Reporting agrégé du 27 octobre au 31 octobre 2025

Recommended Reading