COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre au 31 octobre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/10/2025
|FR0000062234
|1
|1332,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/10/2025
|FR0000062234
|5
|1334,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/10/2025
|FR0000062234
|15
|1333,7333
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|27/10/2025
|FR0000062234
|47
|1331,3191
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/10/2025
|FR0000062234
|49
|1296,9388
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/10/2025
|FR0000062234
|15
|1294,6667
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/10/2025
|FR0000062234
|2
|1296,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|28/10/2025
|FR0000062234
|4
|1296,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/10/2025
|FR0000062234
|5
|1302,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/10/2025
|FR0000062234
|2
|1302,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/10/2025
|FR0000062234
|15
|1302,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|29/10/2025
|FR0000062234
|55
|1302,0000
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/10/2025
|FR0000062234
|15
|1302,8000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/10/2025
|FR0000062234
|32
|1305,6250
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/10/2025
|FR0000062234
|2
|1308,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|30/10/2025
|FR0000062234
|4
|1306,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/10/2025
|FR0000062234
|4
|1310,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/10/2025
|FR0000062234
|2
|1310,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/10/2025
|FR0000062234
|15
|1310,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|31/10/2025
|FR0000062234
|54
|1309,2593
|XPAR
|TOTAL
|343
|1308,8980
