Eramet : Rachat d’actions propres

Paris, le 03 novembre 2025, 18h00

Eramet annonce le rachat de 16 600 titres ayant pour objectif l'attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce (couverture d’attribution gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social).

  • Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions *Marché (MIC Code)
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6427/10/2025FR00001317573 20060,69XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6428/10/2025FR00001317573 60059,34XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6429/10/2025FR00001317573 10059,84XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6430/10/2025FR00001317573 40059,57XPAR
ERAMET549300LUH78PG2MP6N6431/10/2025FR00001317573 30060,82XPAR
* Arrondi à deux chiffres après la virguleTOTAL16 60060,03 
  • Détail transaction par transaction        

Les informations détaillées concernant le rachat d’actions propres (semaine du 27 octobre 2025) sont disponibles sur le site Eramet : https://www.eramet.com/fr/investisseurs/publications-et-communiques-de-presse

        
Calendrier

Début décembre 2025 : Communication au marché

18.02.2026 : Publication des résultats annuels 2025 du Groupe

23.04.2026 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2026

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www.eramet.com

CONTACT INVESTISSEURS

Directrice des Relations Investisseurs

Sandrine Nourry-Dabi
T. +33 1 45 38 37 02
sandrine.nourrydabi@eramet.com








CONTACT PRESSE




Responsable Relations Presse

Nedjma Amrani

T. +33 7 65 65 44 49
nedjma.amrani@eramet.com

