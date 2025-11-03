戴维斯商业评估价值10亿美元的ESG代币化收益走廊以连接亚洲、非洲和拉丁美洲

新加坡, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 戴维斯商业有限公司（纳斯达克代码：DTCK）宣布，公司正在评估建立一个跨区域的ESG代币化收益走廊，该走廊将基于其「真实收益代币」（Real Yield Token，RYT）生态系统和认证商品金融构建。该走廊的概念旨在通过可编程金融轨道，数字化对接亚洲、非洲和拉丁美洲的贸易路线，在资本需求和经过验证的供应链之间架起桥梁。

代币化收益走廊的定义

代币化收益走廊是指一种可编程的金融基础设施，旨在连接投资者、贸易流动及跨区域的ESG认证资产。通过将农产品交易与区块链结算及数字收益工具相结合，该模型旨在减少摩擦、提高透明度，并为可持续金融开辟新的接入点。

初步建模显示以下预测：

分阶段推出后，预计该收益走廊的资本化规模将达到10亿美元

稳定币结算引擎与农产品融资的整合，可减少多个外汇区间内的摩擦

与传统SWIFT系统相比，预计贸易结算成本将提高50%至80%的效率

能够传输符合ESG标准的商品，每年有可能解锁超过2.5亿美元的混合融资机会

ESG整合与影响

拟议中的收益走廊将把公认的可持续发展认证（例如Bonsucro认证的糖和ISCC认证的大米）直接嵌入到代币化收益流中。此种整合可能使影响基金、可持续性挂钩的机构投资者及区域贸易融资机构，能够大规模获取经过验证的、以商品为支撑的收益工具。

代币化走廊和国库在全球范围内正逐渐获得关注，金融机构和金融科技领导者正在测试链上储备框架，以提高透明度和资本效率。戴维斯商业的探索与这些先例保持一致，重点关注那些通常未被传统资本系统充分服务的新兴市场贸易走廊。

高管评论

「新兴市场往往被困在高外汇差价和缓慢银行周期之间」，戴维斯商业执行董事长Li Peng Leck表示，「通过评估代币化收益走廊，我们希望研究可编程资本如何在保持透明度和监管合规的同时，大规模推动可持续商品贸易。」

下一步计划

戴维斯商业目前正在与以下机构进行对话：

区域农产品贸易商和流动性提供者

数字资产托管方和合规合作伙伴

ESG认证机构和区块链协议开发者，以评估互操作性标准





任何向运营推广的举措都将取决于监管审查、市场状况以及利益相关方的反馈。

关于戴维斯商业有限公司

总部位于新加坡的戴维斯商业有限公司是一家农产品贸易公司，专注于在包括亚洲、非洲和中东在内的多个市场中进行糖、大米以及油脂产品的交易。公司旗下拥有两大主要品牌：Maxwill和Taffy，负责商品的采购、营销和分销。此外，公司还为其商品客户提供配套和辅助服务，如仓库处理、存储及物流服务。截至2024年12月31日财政年度，戴维斯商业通过全球第三方商品供应商和物流服务网络，将糖、大米及油脂产品分销至20多个国家。

欲了解更多信息，请访问公司官网：ir.daviscl.com。