Le CCRC nomme Sonny Randhawa nouveau chef de la direction

TORONTO, 03 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) a annoncé aujourd’hui la nomination de Sonny Randhawa à titre de chef de la direction à compter du 2 mars 2026.

« Au nom du conseil d’administration, je suis heureux d’accueillir Sonny Randhawa à titre de prochain chef de la direction du CCRC », a déclaré Richard Payette, président du CCRC. « Son expertise profonde en matière de réglementation et son approche collaborative s’harmonisent parfaitement avec notre stratégie et notre culture et contribueront grandement à renforcer et à faire progresser le mandat du CCRC, qui consiste à renforcer la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière et, en fin de compte, à protéger le public investisseur du Canada. »

M. Randhawa possède plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de la surveillance réglementaire, de l’expertise comptable et de la qualité de l’audit. Il occupe actuellement le poste de vice-président à la direction, Opérations réglementaires à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), où il dirige quatre divisions chargées collectivement de réglementer et d’élaborer des politiques touchant près de 80 000 participants aux marchés financiers.

« M. Randhawa s’est fait le champion de l’intégrité réglementaire et de la confiance du public. Son leadership à la CVMO a contribué à façonner un paysage des marchés financiers plus transparent et plus résilient. Je félicite M. Randhawa pour cette nomination et me réjouis à l’idée de poursuivre notre collaboration avec le CCRC », a déclaré Grant Vingoe, chef de la direction de la CVMO.

M. Randhawa est un CPA canadien et détient le titre de CPA en Illinois. Il possède une vaste expérience de l’élaboration de politiques réglementaires dans différents secteurs, et a dirigé d’importantes initiatives en matière de politique et de surveillance des marchés en partenariat avec des organismes nationaux et internationaux. M. Randhawa possède également une grande expérience en tant qu’auditeur et était un professionnel respecté dans un grand cabinet d’audit international. Il est un leader hautement estimé et respecté qui met de l’avant la transparence et la responsabilité publique tout en intégrant l’équité, la diversité et l’inclusion dans la culture et les activités du milieu de travail.

« Je suis honoré de me joindre au CCRC et de contribuer à sa mission de surveillance indépendante et de contrôle de la qualité de l’audit », a déclaré Sonny Randhawa. « Je me réjouis à l’idée de travailler avec le conseil d’administration, l’équipe de direction et les parties prenantes du CCRC dans l’ensemble du Canada et à l’échelle internationale afin de promouvoir la transparence, la confiance et l’excellence réglementaire dans nos marchés financiers. »

Le conseil d’administration du CCRC tient à remercier sincèrement Carol Paradine pour le leadership exceptionnel dont elle a fait preuve au cours des huit dernières années et pour les contributions durables qu’elle a apportées au CCRC et à la profession d’auditeur dans son ensemble. Nous souhaitons à Carol beaucoup de succès dans ses futures fonctions de gouvernance.

Dans le cadre du processus de la succession prévue, le conseil d’administration du CCRC a retenu les services d’un cabinet de recrutement de cadres pour l’aider dans ce processus.

À propos du CCRC

À titre d’organisme de réglementation de l’audit du Canada chargé de protéger les intérêts du public investisseur, le CCRC assure la surveillance des cabinets comptables qui auditent les émetteurs assujettis canadiens. Le CCRC fait la promotion d’une qualité d’audit durable grâce à une réglementation proactive, à des évaluations serrées de l’audit, au dialogue avec les parties prenantes nationales et internationales et à des idées pratiques pour informer les participants aux marchés financiers et contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière. Le CCRC a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Vancouver.

