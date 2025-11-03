Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuden muutoksesta



Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 3.11.2025 klo 21.30



Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti tänään 3.11.2025 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Oyj:n omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä alitti 5 prosentin liputusrajan 31.10.2025. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.



Ilmoituksen mukaan Mandatum Oyj omisti 31.10.2025 yhteensä 348 863 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 4,64 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.



Mandatum Oyj:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 4,64 % 7 522 922 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,15 %





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:



A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/

osakelaji Osakkeiden ja äänioikeuksien

lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien

%-osuus ISIN-koodi

(jos mahdollista) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009008080 348 863 0 4,64 % A YHTEENSÄ 348 863 4,64 %





Koko määräysvalta ketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineita hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja

äänistä

rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja

rahoitusvälineet

yhteensä Mandatum Oyj 0 0 0 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4,64 % 0 4,64 %





Lisätietoja:



Aspocompin kokonaisosakemäärän kasvusta johtuva liputusrajan alitus.





Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 7 522 922 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





