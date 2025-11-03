Galapagos zal nieuwe gegevens presenteren over celtherapieprogramma tijdens ASH 2025

Mondelinge presentatie van GLPG5101-gegevens uit de ATALANTA-1 studie bij patiënten met hoog-risico recidief/refractair mantelcellymfoom

Twee abstracts met nieuwe fase 2-gegevens benadrukken het potentieel van CAR-T-celtherapie kandidaat GLPG5101 in recidief/refractaire non-hodgkin lymfoom

Resultaten tonen hoge percentages van volledige en duurzame responsen, gecombineerd met lage percentages van ernstige toxiciteiten met GLPG5101, geproduceerd via een innovatief platform met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen, wat mogelijk bredere toegang tot celtherapie mogelijk maakt

Mechelen, België; 3 november 2025, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigde vandaag aan dat het nieuwe en bijkomende gegevens zal presenteren over CAR T-celtherapie kandidaat, GLPG51011, op de 67e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Hematology (ASH) in Orlando, Florida, van 6 tot 9 december 2025.

Twee abstracts, waaronder één mondelinge presentatie, zullen nieuwe en bijkomende fase 2-gegevens bevatten over recidief/refractair mantelcellymfoom (R/R MCL) en R/R diffuus groot B-cellymfoom (R/R DLBCL) voor GLPG5101, Galapagos’ eigen celtherapie kandidaat voor R/R non-Hodgkin lymfoom (NHL). Galapagos zal ook een bedrijfspresentatie organiseren met als titel: ‘Snel, vers, fit: het potentieel van celtherapie ontsluiten via een transformerende, schaalbare en toegankelijke aanpak om wereldwijd meer patiënten te bereiken.’

“We zijn verheugd om veelbelovende nieuwe klinische gegevens te presenteren over onze CD19 CAR T-celtherapie kandidaat voor R/R mantelcellymfoom en diffuus groot B-cellymfoom, twee indicaties met een hoge onvervulde medische behoefte,” zei Omotayo Fasan, MBBS, MRCP, Clinical Development Program Head, Oncology. “De gegevens blijven de hypothese ondersteunen dat snelle levering van verse, fitte, early-memory verrijkte CAR-T-cellen de uitkomsten voor patiënten zou kunnen verbeteren.”

Samenvatting van de te presenteren gegevens:

De mondelinge presentatie van GLPG5101, Galapagos’ CD19 CAR-T kandidaat, toont nieuwe en bijkomende fase 2-gegevens bij patiënten met hoog-risico R/R MCL. De resultaten tonen hoge percentages complete respons en MRD-negativiteit, duurzame responsen en lage percentages ernstige toxiciteiten (afsluitingsdatum: 2 september 2025).

De posterpresentatie van GLPG5101, Galapagos’ CD19 CAR-T kandidaat, toont nieuwe en bijkomende fase 2-gegevens bij R/R DLBCL. De gegevens tonen hoge complete responspercentages, een laag uitvalpercentage en voornamelijk laaggradige toxiciteiten in patiënten met R/R DLBCL (afsluitingsdatum: 2 september 2025).

Beide presentaties tonen de haalbaarheid van Galapagos’ productieplatform, dat snelle levering van verse, early-memory verrijkte CAR T-celproducten mogelijk maakt met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen. De gegevens tonen robuuste in vivo expansie, duurzame persistentie, hoge responspercentages en een lage incidentie van ernstige toxiciteiten, wat toediening in de polikliniek ondersteunt.



De data en tijden voor de aanvaarde abstracts zijn als volgt:

Abstract titel Auteurs ( Presentator ) Datum/tijd presentatie Galapagos abstracts Hoge complete responspercentages en MRD-negativiteit, met duurzame responsen, bij hoog-risico MCL met GLPG5101, een verse, vroeg-geheugen verrijkte CAR T-celtherapie met een 'vein-to-vein'-tijd van 7 dagen: Resultaten van de ATALANTA-1 MCL-cohort Marie José Kersten , Joost S.P. Vermaat, Pim G.N.J. Mutsaers, Maria T. Kuipers, Evelyne Willems, Sébastien Anguille, Tim J.A. Dekker, Caron Jacobson, Michael R. Bishop, Peter Vandenberghe, Guillaume Dachy, Andreas Klein, Jon Arnason, Stavros Milatos, Chiara Lobetti-Bodoni, Eva Santermans, Sandra Blum, Kirsten Van Hoorde, Maike Spoon, Omotayo Fasan, and Martin Dreyling Nummer mondelinge presentatie: 662

Datum: Zondag, 7 december 2025

Tijd: 4:45 pm – 5:00 pm EST (sessie 4:30 – 06:00 EST)

Sessie: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's, and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological - Novel Treatments for and Insights into Mantle Cell Lymphoma

Locatie: OCCC – Tangerine Ballroom F2





Hoge complete responspercentages, laag uitvalpercentage en laaggradige toxiciteiten bij patiënten met recidief/refractair diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL) behandeld met GLPG5101, een verse, vroeg-geheugen verrijkte Car T-celltherapie met een 'vein-to-vein'-tijd van 7 dagen: Resultaten van de ATALANTA-1 DLBCL-cohort Joost S.P. Vermaat , Pim G.N.J. Mutsaers, Sébastien Anguille, Maria T. Kuipers, Evelyne Willems, Tim J.A. Dekker, Peter Vandenberghe, Guillaume Dachy, Caron Jacobson, Michael R. Bishop, Martin Dreyling, Andreas Klein, Jon Arnason, Stavros Milatos, Harini Kothari, Daniela Buglio, Sandra Blum, Leonardo Chicaybam, Eva Santermans, Omotayo Fasan, and Marie José Kersten





Nummer poster presentatie: 5940

Datum: Maandag, 8 December 2025

Tijd: 06:00 pm – 08:00 pm EST

Sessie: 704. Cellular Immunotherapies: Early Phase Clinical Trials and Toxicities: Poster III

Locatie: OCCC - West Halls B3–B4 Galapagos bedrijfspresentatie Omotayo Fasan - VP, Clinical Development Program Head, Oncology Datum: zaterdag, 6 december 2025

Tijd: 1:30 pm – 1:45 pm EST

Locatie: Room W208AB – Level 2 – Orange County Convention Center (West Building)



Over GLPG5101 en ATALANTA-1 (EudraCT 2021-003272-13; NCT 06561425)

GLPG5101 is een tweede generatie anti-CD19/4-1BB CAR-T kandidaatgeneesmiddel, die wordt toegediend als een enkelvoudige vaste intraveneuze dosis. De veiligheid, werkzaamheid en haalbaarheid van gedecentraliseerd geproduceerd GLPG5101 worden momenteel geëvalueerd in de ATALANTA-1 fase 1/2-studie bij acht hematologische maligniteiten met een hoge onvervulde medische behoefte. Het primaire doel van het fase 1-deel van de studie is het evalueren van de veiligheid en het bepalen van de aanbevolen dosis voor het fase 2-deel van de studie. Secundaire doelstellingen omvatten de beoordeling van de werkzaamheid en de haalbaarheid van gedecentraliseerde productie van GLPG5101. De dosisniveaus die in fase 1 werden geëvalueerd zijn 50×106 (DL1), 110×106 (DL2) en 250×106 (DL3) levensvatbare CAR+ T-cellen. Het primaire doel van het fase 2-deel van de studie is het evalueren van de Objective Response Rate (ORR), terwijl de secundaire doelstellingen Complete Response Rate (CRR), duur van de respons, progressievrije overleving, algehele overleving, veiligheid, farmacokinetisch profiel en de haalbaarheid van gedecentraliseerde productie omvatten. Elke ingeschreven patiënt zal 24 maanden gevolgd worden. Voor de ATALANTA-1 studie worden momenteel patiënten ingeschreven in de VS en Europa.

Over het productieplatform voor celtherapie van Galapagos

Het innovatieve gedecentraliseerde productieplatform voor celtherapie van Galapagos heeft het potentieel voor de toediening van verse, fitte cellen met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen, een grotere visibiliteit voor artsen en een verbeterde patiëntervaring. Het platform bestaat uit een end-to-end xCellit® workflow management en monitoring softwaresysteem, een gedecentraliseerd, functioneel gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor celtherapieën (met behulp van Lonza’s Cocoon®) en een eigen strategie voor kwaliteitscontrole, testen en vrijgeven.

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations:

Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Corporate Communications:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com

Bezoek ons op www.glpg.com of LinkedIn of X.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, aangeduid met woorden of zinsdelen zoals “verwachten,” “voorzien,” “plannen,” “schatten,” “zullen,” “voortzetten,” “streven,” “voornemen,” “toekomst,” “potentieel,” “zou kunnen,” “wijzen op,” “vooruit,” “mogen,” evenals vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over de plannen, verwachtingen en strategie van Galapagos met betrekking tot haar celtherapieactiviteiten, waaronder verklaringen over haar plannen, verwachtingen en strategie voor GLPG5101 en andere productkandidaten en samenwerkingsprogramma’s, de intentie van Galapagos om haar celtherapieactiviteiten af te bouwen als onderdeel van haar lopende transformatie, de verwachte timing, opzet en resultaten van de ATALANTA-1-studie, en de mogelijke voordelen van de productkandidaten van Galapagos. Toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten van Galapagos wezenlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot, het risico dat Galapagos er niet in zal slagen haar celtherapieactiviteiten binnen de verwachte termijn, of überhaupt, succesvol af te bouwen, of dat de afbouw, indien uitgevoerd, niet de verwachte economische voordelen zal opleveren; het risico dat voorlopige of tussentijdse klinische resultaten niet worden bevestigd in lopende of toekomstige klinische onderzoeken; het risico dat lopende en toekomstige klinische studies met de productkandidaten van Galapagos, waaronder GLPG5101, mogelijk niet binnen de huidige tijdlijnen of helemaal niet worden afgerond; de inherente onzekerheden die verband houden met concurrentie, klinische studies en productontwikkelingsactiviteiten en vereisten voor goedkeuring door regelgevende instanties (waaronder dat gegevens uit lopende en geplande onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG5101 mogelijk niet ondersteunen vanwege veiligheid, werkzaamheid of andere redenen); de afhankelijkheid van Galapagos van samenwerkingen met derden (waaronder de partners Lonza en US WorldMeds); en het risico dat de schattingen van Galapagos met betrekking tot haar GLPG5101-ontwikkelingsprogramma’s en het commerciële potentieel van GLPG5101 onjuist blijken te zijn. Deze risico’s en onzekerheden worden verder beschreven in het jaarverslag van Galapagos op formulier 20-F over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024, ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), en in latere indieningen bij de SEC. Alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden uitsluitend vanaf de datum van dit bericht. Galapagos verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of openbaar te maken om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen, omstandigheden of gewijzigde verwachtingen weer te geven. Bovendien kan Galapagos niet inschatten wat de impact van elk van deze factoren op haar bedrijfsvoering zal zijn of in welke mate één factor of een combinatie van factoren ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van die welke in een toekomstgerichte verklaring zijn opgenomen.

1 Op 21 oktober 2025 kondigde Galapagos de intentie aan om haar celtherapieactiviteiten af te bouwen en met haar beschikbare kasmiddelen nieuwe baanbrekende business development transacties na te streven. De intentie is onder voorbehoud van de afronding van de overlegprocedures met de ondernemingsraden in België en Nederland. Tijdens deze periode zal Galapagos de activiteiten blijven voortzetten (waaronder, onder andere, het presenteren van klinische gegevens op wetenschappelijke conferenties). Galapagos zal eventuele haalbare voorstellen om alle of een deel van de celtherapieactiviteiten over te nemen, in overweging nemen, mocht een dergelijk voorstel zich tijdens het proces voordoen.

