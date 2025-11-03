American Kennel Club y Federación Canófila Mexicana se unen para exposiciones históricas sancionadas por el AKC en 2026 en Ciudad de México

NUEVA YORK, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El American Kennel Club (AKC®), una organización sin fines de lucro que posee el registro de perros de raza pura y de raza mixta más grande del mundo, y una voz líder en el bienestar canino y la tenencia responsable, se complace en anunciar la Exposición Universal Canina FCM con licencia del AKC junto con la Federación Canófila Mexicana (FCM), el club canino oficial de México”, que se celebrará del 12 al 15 de noviembre de 2026 en el Centro de Exposiciones Santa Fe en Ciudad de México, México.

La Exposición Universal Canina FCM reunirá a criadores, expositores y entusiastas de los perros de todo el continente americano y más allá, fomentando el intercambio cultural y la colaboración dentro del deporte.

"El American Kennel Club tiene el honor de reconocer a la Federación Canófila Mexicana como la anfitriona del primer evento con licencia del AKC en México", dijo Gina DiNardo, presidenta y directora ejecutiva del American Kennel Club. "Este importante hito subraya la sólida relación entre nuestras organizaciones y sirve como plataforma de lanzamiento para futuras colaboraciones que promuevan el bienestar de los perros y el desarrollo del deporte en todo el mundo. Felicitamos al Dr. Payró y al equipo de la FCM por su dedicación al presentar un evento que celebra la belleza, la diversidad y la excelencia de los perros de raza pura".

Este evento marca un hito histórico para el deporte canino, ya que será la primera vez que una exposición sancionada por el AKC se realice en México. Cada uno de los cuatro días del evento contará tanto con una exposición con licencia AKC como con una exhibición especial de la FCM, con el fin de incluir todas las razas reconocidas en el mundo. Los perros podrán participar en la Exposición Universal con su número de registro extranjero, pero para que los resultados sean reconocidos por el AKC deberán estar registrados en dicha organización.

"El FCM realiza exposiciones caninas en todo México, y nuestros criadores compiten con orgullo en eventos y exhibiciones del AKC en todo el mundo. México es la tierra natal del Xoloitzcuintle, Chihuahua y Calupoh, razas que representan a nuestra nación y su profundo legado canino, arraigado en el arte y la historia prehispánica", señaló el Dr. José Luis Payró, presidente de la Federación Canófila Mexicana. "La FCM se siente orgullosa y honrada de que el AKC haya elegido a Ciudad de México como anfitriona del primer Campeonato Universal Canino FCM que se llevará a cabo fuera de los Estados Unidos, durante cuatro emocionantes días. ¡No se pierdan estas exposiciones! México y la FCM les dan la bienvenida a todos con los brazos abiertos".

"El intercambio de conocimientos y experiencias que tendrá lugar en este evento ampliará nuestra perspectiva y fortalecerá nuestra comunidad", agrega Doug Ljungren, vicepresidente ejecutivo de Deportes y Eventos del AKC. “Existe un gran potencial para que otros deportes también se beneficien de este tipo de cooperación. El amor por los perros no conoce fronteras".

El AKC ofrecerá una tarifa de registro especial de 50 dólares estadounidenses para todos los perros con registro extranjero que planean asistir al evento y que aún no están registrados en el AKC. Esta tarifa especial estará disponible en línea a partir del 12 de enero de 2026. Para más detalles sobre esta oferta especial, comuníquese con akc.mex@akc.org. Además, esta tarifa especial estará disponible en el stand de AKC en el Campeonato Nacional de AKC en Orlando en diciembre de 2025. Los propietarios deben traer el certificado de registro extranjero de su perro, un pedigrí de 3 generaciones y una foto de su perro.

Se darán a conocer más detalles, incluidos los horarios y la información de inscripción, conforme estén disponibles. La información se publicará en los sitios web de la FCM y del AKC .

