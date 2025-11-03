Der angesehene Rechtswissenschaftler und Verfechter der öffentlichen Verwaltung, Professor Spyridon Flogaitis, erhält den renommierten Global Citizen Award

LONDON, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Professor Spyridon Flogaitis , ein international renommierter Rechtswissenschaftler, Jurist und Beamter, wurde als Preisträger des Global Citizen Award 2025 bekannt gegeben. Er ist Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization (EPLO), einer Institution, die sich für Rechtsreformen und bürgerliche Werte auf allen Kontinenten einsetzt. Diese jährliche Auszeichnung, die von der führenden internationalen Beratungsfirma für Wohnsitz- und Staatsbürgerschaftsfragen Henley & Partners in Zusammenarbeit mit der Schweizer gemeinnützigen humanitären Organisation Andan Foundation verliehen wird, würdigt sein lebenslanges Engagement für die Stärkung demokratischer Institutionen, der Rechtsstaatlichkeit und des Zugangs zur Justiz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.

Die prestigeträchtige Auszeichnung, mit der Personen geehrt werden, die sich durch außergewöhnlichen Mut und Engagement für die Verbesserung und Unterstützung der globalen Gemeinschaft auszeichnen, wurde im Rahmen eines Galaempfangs während der 19. jährlichen Global Citizenship Conference in London verliehen, an der Premierminister, Botschafter, hochrangige Regierungsbeamte und führende Wissenschaftler sowie erstklassige Privatkundenberater und Vermögensverwalter teilnahmen.

Professor Flogaitis wurde für seine unermüdliche Arbeit zur Förderung des öffentlichen Rechts, der juristischen Ausbildung und institutioneller Reformen, insbesondere in Regionen, die mit demokratischer Instabilität und der Bewältigung von Krisen konfrontiert sind, mit dem Global Citizen Award ausgezeichnet. Als Direktor und Vorstandsvorsitzender der European Public Law Organization (EPLO) hat er wegweisende Initiativen zur Verbesserung der lokalen Regierungsführung, zur Ausbildung von Beamten und zur Verbesserung des Zugangs zur Justiz für marginalisierte Gruppen geleitet. Seine Bemühungen haben in Südosteuropa und darüber hinaus nachhaltige Wirkung gezeigt und rechtliche Rahmenbedingungen gefördert, die die Menschenrechte wahren und die Beteiligung der Bürger ermöglichen.

Der Vorsitzende von Henley & Partners und Gründer der Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin , lobte die herausragenden Leistungen des Preisträgers. Professor Flogaitis hat aufgezeigt, wie das Recht eine transformative Kraft für Frieden, Würde und Inklusion sein kann. Sein Engagement für Gerechtigkeit, demokratische Widerstandsfähigkeit und grenzüberschreitende Zusammenarbeit veranschaulicht, was es bedeutet, ein Weltbürger zu sein. Es ist uns eine Ehre, eine Führungspersönlichkeit zu würdigen, deren Intellekt und Integrität Institutionen geprägt und zukünftige Generationen inspiriert haben.“

Die Vergabe des Global Citizen Award erfolgt auf der Grundlage einer Mehrheitsentscheidung des Global Citizen Award Committee. Der Preis selbst besteht aus einer individuell gefertigten Skulpturmedaille , die von dem führenden italienischen Künstler Antonio Nocera entworfen wurde, einer vom Vorsitzenden des Global Citizen Award Committee unterzeichneten Urkunde und einem Geldpreis in Höhe von 20.000 USD, mit dem die humanitären Bemühungen des Preisträgers unterstützt werden. Darüber hinaus verpflichtet sich Henley & Partners, mindestens ein Jahr lang eng mit dem Preisträger zusammenzuarbeiten, um dessen Arbeit bekannt zu machen und ihn über das Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 70 Niederlassungen weltweit zu unterstützen.

Seit seiner Gründung hat der Global Citizen Award viele bemerkenswerte Persönlichkeiten geehrt. Der erste Preisträger war der deutsche Unternehmer Harald Höppner, der das humanitäre Flüchtlingshilfeprojekt Sea-Watch ins Leben gerufen hat. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Dr. Imtiaz Sooliman, Gründer der Gift of the Givers Foundation, Afrikas größter Katastrophenhilfeorganisation; Monique Morrow, Mitbegründerin von The Humanized Internet, einem Projekt zur digitalen Identitätsfeststellung, das den schätzungsweise 1,1 Milliarden Menschen weltweit, die ihre rechtliche Identität nicht nachweisen können, Hoffnung geben soll; Diep Vuong, Mitbegründerin und Präsidentin der Pacific Links Foundation, die für ihren Einsatz in Südostasien für die Rechte von Menschen bekannt ist, die Opfer von Menschenhandel geworden sind; Prof. Dr. Padraig O’Malley, für seine Bemühungen um Konfliktlösung und Versöhnung im Irak, in Nordirland und Südafrika; und Zannah Bukar Mustapha, für seine humanitäre Arbeit in Nigeria, wo er Waisenkinder unterstützt und sich für Opfer extremistischer Gewalt einsetzt. Im vergangenen Jahr wurde die Auszeichnung an The Hon. Mohamed Nasheed, wegweisender Menschenrechtsaktivist, ehemaliger Präsident der Malediven und Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, verliehen, in Anerkennung seiner Führungsrolle im globalen Klimaschutz und seines unermüdlichen Einsatzes für ökologische Nachhaltigkeit und die Rechte gefährdeter Nationen.

Professor Flogaitis bedankte sich bei Henley & Partners und der Andan Foundation für ihre Anerkennung und sagte: „Ich fühle mich sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten. Es ist eine Ehre, für meine Arbeit anerkannt zu werden, die von den Werten Exzellenz, Dienstleistung und den bleibenden Lehren meiner Familie und meiner Heimat geprägt ist.“