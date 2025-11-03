El profesor Spyridon Flogaitis, distinguido especialista en asuntos legales y defensor de la gobernanza pública, recibe el prestigioso premio Global Citizen

LONDRES, Nov. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El profesor Spyridon Flogaitis , jurista, académico y funcionario público de renombre internacional, fue anunciado como ganador del premio Global Citizen 2025. El profesor Spyridon Flogaitis es el director y presidente de la junta directiva de la Organización Europea de Derecho Público (European Public Law Organization, EPLO), una institución que promueve la reforma legal y los valores cívicos en todos los continentes. Este homenaje anual, presentado por la empresa líder internacional en asesoramiento sobre residencia y ciudadanía Henley & Partners en colaboración con la organización humanitaria suiza sin fines de lucro Andan Foundation , reconoce el compromiso a lo largo de su vida con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y el acceso a la justicia para las comunidades vulnerables.

El prestigioso premio, que rinde homenaje a una persona que muestra un coraje y un compromiso excepcionales para mejorar y apoyar a la comunidad mundial, se entregó en una recepción de gala durante la 19.ª Global Citizenship Conference anual en Londres, que congregó a primeros ministros, embajadores, altos funcionarios gubernamentales y destacados académicos, así como a asesores de clientes privados de primer nivel y profesionales de la gestión patrimonial.

El profesor Flogaitis recibió el premio Global Citizen por su incansable labor en favor del avance del derecho público, la educación jurídica y la reforma institucional, en especial en regiones que se enfrentan a una fragilidad democrática y a la recuperación tras diversas crisis. Como director y presidente de la junta directiva de la Organización Europea de Derecho Público (EPLO), Flogaitis lideró iniciativas revolucionarias para mejorar la gobernanza local, capacitar a funcionarios y aumentar el acceso a la justicia de los grupos marginalizados. Sus esfuerzos han generado un impacto duradero en el sudeste de Europa y otras regiones, al promover marcos jurídicos que defienden los derechos humanos y permiten la participación ciudadana.

El Dr. Christian H. Kaelin , presidente de Henley & Partners y fundador de Andan Foundation, elogió las destacadas contribuciones del galardonado. “El profesor Flogaitis ha demostrado cómo la ley puede ser una fuerza transformadora para la paz, la dignidad y la inclusión. Su compromiso con la justicia, la resiliencia democrática y la colaboración transfronteriza ejemplifica lo que significa ser ciudadano a nivel mundial. Nos sentimos honrados de reconocer a un líder cuya inteligencia e integridad han dado forma a instituciones e inspirado a futuras generaciones”.

El proceso de selección del Premio Global Citizen se basa en una decisión mayoritaria del Comité del Premio Global Citizen. El premio en sí consiste en una medalla escultórica hecha a la medida, diseñada por el destacado artista italiano Antonio Nocera, un certificado de premio firmado por el presidente del Comité del premio Global Citizen y un premio monetario de 20.000 dólares, que se destina a apoyar los esfuerzos humanitarios del galardonado. Además, Henley & Partners se compromete a trabajar en estrecha colaboración con el galardonado durante un periodo de un año, dar a conocer su trabajo y apoyar el proyecto seleccionado mediante la red de la empresa con más de 70 oficinas en todo el mundo.

Desde su creación, el Premio Global Citizen ha honrado a muchas personas destacadas. El primer galardonado fue el empresario alemán Harald Höppner, quien creó el proyecto de ayuda humanitaria a los refugiados Sea-Watch. Otros galardonados anteriores incluyen: el Dr. Imtiaz Sooliman, fundador de la Fundación Gift of the Givers, la mayor organización de ayuda humanitaria de África; Monique Morrow, cofundadora de The Humanized Internet, un proyecto de identidad digital que tiene como objetivo llevar esperanza a los aproximadamente 1.100 millones de personas en todo el mundo que no pueden demostrar su identidad legal; Diep Vuong, cofundadora y presidenta de Pacific Links Foundation, reconocida por su labor en el sudeste asiático en defensa de los derechos de las personas esclavizadas por el tráfico de personas; el profesor Dr. Padraig O’Malley, por sus esfuerzos en la resolución de conflictos y la reconciliación en Irak, Irlanda del Norte y Sudáfrica; y Zannah Bukar Mustapha, por su labor humanitaria en Nigeria, donde apoya a niños huérfanos y defiende a víctimas de violencia extremista. El año pasado, se otorgó el premio al excmo. Sr. Mohamed Nasheed, activista pionero en derechos humanos, expresidente de Maldivas y secretario general del Foro de Vulnerabilidad Climática, en reconocimiento a su liderazgo por la acción contra el cambio climático a nivel mundial y su incansable defensa de la sostenibilidad medioambiental y los derechos de las naciones vulnerables.

Al agradecer a Henley & Partners y a Andan Foundation por su reconocimiento, el profesor Flogaitis declaró: “Me siento verdaderamente honrado de recibir este premio. Es un privilegio ser reconocido por un trabajo guiado por los valores de la excelencia, el servicio y las lecciones perdurables de mi familia y mi patria”.