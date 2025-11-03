המשפטן המכובד ועורך הדין לממשל ציבורי פרופסור ספירידון פלוגאיטיס קיבל את פרס האזרח הגלובלי היוקרתי

לונדון, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

פרופסור ספירידון פלוגאיטיס (Spyridon Flogaitis), חוקר משפטי, משפטן ועובד ציבור בעל שם עולמי, הוכרז כזוכה בפרס האזרח הגלובלי (Global Citizen Award)לשנת 2025. הוא המנהל והנשיא של מועצת המנהלים של הארגון האירופי למשפט ציבורי (EPLO), מוסד המטפח רפורמה משפטית וערכים אזרחיים חוצי יבשות. מחווה שנתית זו, המוגשת על ידי חברת הייעוץ הבינלאומית המובילה Henley & Partners בשיתוף עם הארגון ההומניטרי השוויצרי ללא מטרות רווח Andan Foundation, מכירה במחויבותו לכל חייו לחיזוק המוסדות הדמוקרטיים, שלטון החוק וגישה חוקית לקהילות פגיעות.

הפרס היוקרתי, המוענק לאדם המפגין אומץ ומחויבות יוצאי דופן לשיפור ותמיכה בקהילה הגלובלית, הוענק בקבלת פנים חגיגית במהלך ועידת האזרחות הגלובלית השנתית ה-19 בלונדון, שהפגיש ראשי ממשלה, שגרירים, פקידי ממשל בכירים ואקדמאים מובילים, כמו גם יועצי לקוחות פרטיים מהשורה הראשונה ואנשי מקצוע בתחום ניהול העושר.

פרופסור פלוגאיטיס קיבל את פרס האזרח הגלובלי על עבודתו הבלתי נלאית בקידום המשפט הציבורי, החינוך המשפטי ורפורמה מוסדית, במיוחד באזורים המתמודדים עם שבריריות דמוקרטית והתאוששות לאחר משבר. כדירקטור ונשיא מועצת המנהלים של ארגון המשפט הציבורי האירופי (EPLO), הוא הוביל יוזמות פורצות דרך לשיפור הממשל המקומי, הכשרת עובדי מדינה והגברת הגישה לצדק עבור קבוצות שוליים. למאמציו הייתה השפעה מתמשכת בדרום-מזרח אירופה ומחוצה לה, וטיפחו מסגרות משפטיות התומכות בזכויות אדם ומאפשרות השתתפות אזרחית.

יו"ר Henley & Partners ומייסד קרן אנדן, ד"ר כריסטיאן ה. קיילין ( Dr. Christian H. Kaelin), שיבח את תרומתו יוצאת הדופן של הזוכה. "פרופסור פלוגאיטיס הוכיח כיצד החוק יכול להיות כוח טרנספורמטיבי לשלום, כבוד והכלה. המחויבות שלו לצדק, חוסן דמוקרטי ושיתוף פעולה חוצה גבולות מדגימה את המשמעות של להיות אזרח גלובלי. לכבוד הוא לנו להכיר במנהיג שהאינטלקט והיושרה שלו עיצבו את המוסדות והעניקו השראה לדורות הבאים".

תהליך הבחירה של Global Citizen Award מבוסס על החלטת רוב של ועדת פרס האזרח הגלובלי. הפרס עצמו מורכב ממדליה פיסולית בהזמנה אישית שעוצבה על ידי האמן האיטלקי המוביל אנטוניו נוצ'רה, תעודת פרס חתומה על ידי יו"ר ועדת פרס האזרח הגלובלי, ופרס כספי בסך 20,000 דולר, המיועד לתמיכה במאמציו ההומניטריים של הזוכה. בנוסף, Henley&Partners מתחייבת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הזוכה במשך תקופה של שנה לפחות, להעלות את המודעות לעבודתם ולתמוך בהם באמצעות רשת המשרד המונה יותר מ-70 משרדים ברחבי העולם.

מאז הקמתו, פרס האזרח הגלובלי כיבד אנשים יוצאי דופן רבים. הזוכה הראשון היה היזם הגרמני הראלד הופנר, שהקים את פרויקט הסיוע ההומניטרי לפליטים Sea-Watch. מקבלי פרסים קודמים אחרים כוללים את ד"ר אימתיאז סולימאן, מייסד קרן Gift of the Givers, ארגון הסיוע הגדול ביותר באפריקה; מוניק מורו, מייסדת שותפה של The Humanized Internet, פרויקט זהות דיגיטלית שמטרתו להביא תקווה לכ-1.1 מיליארד אנשים בעולם שאינם יכולים להוכיח את זהותם החוקית; דיפ וונג, מייסדת שותפה ונשיא Pacific Links Foundation, מוכרת על עבודתה בדרום מזרח אסיה בקמפיין למען זכויותיהם של אלה המשועבדים לסחר בבני אדם; פרופ' ד"ר פדרייג או'מאלי, על מאמציו לפתרון סכסוכים ופיוס בעיראק, צפון אירלנד ודרום אפריקה; וזאנה בוקר-מוסטפה, על עבודתו ההומניטרית בניגריה לתמיכה ביתומים ותמיכה בקורבנות אלימות קיצונית. בשנה שעברה הוענק הפרס למוחמד נאשיד, פעיל זכויות אדם חלוץ, נשיא האיים המלדיביים לשעבר ומזכ"ל פורום פגיעות האקלים, כהוקרה על מנהיגותו בפעילות האקלים הגלובלית ופעילותו הבלתי נלאית למען קיימות סביבתית וזכויות של מדינות פגיעות.

פרופסור פלוגאיטיס הודה ל- Henley & Partners ולקרן אנדן על ההכרה שלהם, ואמר: "לכבוד הוא לי לקבל את הפרס הזה. זו זכות לקבל הכרה על עבודה המונחית על ידי ערכים של מצוינות, שירות והלקחים המתמשכים של משפחתי ומולדתי".

לתמונות של פרופסור פלוגאיטיס מקבל את הפרס וכל בקשה לראיון, אנא צרו קשר:

Sarah Nicklin

דוא"ל: sarah.nicklin@henleyglobal.com

נייד: +27724648965