WISeKey et l’Armée suisse renforcent la sécurité satellitaire quantique

Genève et Berne, Suisse – 4 Novembre 2025 – WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey ») (SIX : WIHN, NASDAQ : WKEY), entreprise suisse de premier plan dans les domaines de la cybersécurité, de l’IA et des solutions IoT, ainsi que ses filiales WISeSat.Space, spécialisée dans la technologie spatiale pour des communications satellitaires sécurisées, et SEALSQ Corp (NASDAQ : LAES) (« SEALSQ » ou « la Société »), spécialisée dans le développement et la commercialisation de semi-conducteurs, de PKI et de solutions matérielles et logicielles post-quantiques, ont aujourd’hui fait le point sur l’évolution de leur collaboration avec les Forces armées suisses (FAS). Ce partenariat, initié en 2022, continue de renforcer l’infrastructure souveraine suisse dans les domaines spatial et cybersécurité en combinant des satellites IoT sécurisés avec des identités numériques de confiance et des technologies cryptographiques post-quantiques.

Un article récent publié par WIRED a révélé une vulnérabilité majeure dans l’écosystème mondial des communications satellitaires : avec seulement quelques centaines de dollars d’équipement courant, des chercheurs ont intercepté des appels, messages et données militaires et corporatives sensibles transmis via des satellites géostationnaires sans chiffrement. L’article souligne que de nombreux liens de « backhaul » satellitaire restent non sécurisés, en particulier ceux desservant des infrastructures critiques ou isolées, exposant ainsi des informations vitales à des interceptions triviales.

Face à ces menaces, les travaux de WISeSat.Space avec l’Armée suisse soutiennent le développement de systèmes souverains et sécurisés de communications, de reconnaissance et de navigation satellitaires pour les organisations militaires. Ces initiatives visent à réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs étrangers et de projets intergouvernementaux, renforçant ainsi la résilience nationale, l’autonomie opérationnelle et la cybersécurité.

Depuis la signature de l’accord initial, WISeSat.Space et l’Armée suisse ont mené conjointement des activités de recherche, de développement et de tests opérationnels sur des capacités satellitaires sécurisées, incluant l’Internet des objets en orbite basse (LEO-IoT) et l’Internet du champ de bataille (IoBT). La collaboration a désormais évolué pour intégrer les semi-conducteurs post-quantiques de SEALSQ et la Root of Trust suisse de WISeKey, garantissant un chiffrement et une authentification résilients au quantique pour les communications satellite-sol et inter-satellites. Ces satellites WISeSat quantiquement protégés répondent directement aux vulnérabilités exposées par WIRED, créant un réseau orbital « zero-trust » assurant un chiffrement de bout en bout.

Ce partenariat opérationnel soutient également l’objectif de l’Armée suisse de garantir des communications mobiles sécurisées via satellite, déjà dévoilé en août 2023 dans la nouvelle stratégie de renforcement des capacités de défense. De plus, le 8 octobre 2025, le concept général pour le développement des capacités spatiales de l’Armée suisse a été publié par le Département fédéral de la défense après validation gouvernementale.

Ludovic Monnerat, commandant désigné du nouveau Commandement spatial de l’Armée suisse, a déclaré :

« Pour combler leurs lacunes capacitaires dans l’espace, les Forces armées suisses suivent une stratégie axée sur les partenariats avec des entreprises industrielles et des universités nationales afin de développer des capacités dual-use et renforcer nos capacités de défense. L’Armée suisse a besoin d’une couverture régulière à permanente de connexions étroites et larges bandes pour relier personnes et objets, avec un niveau de sécurité permettant un usage en toutes circonstances. Notre partenariat opérationnel avec WISeKey au cours des trois dernières années a joué un rôle clé dans la préparation à l'intégration du chiffrement post-quantique au service Direct-to-Device (D2D) dans un avenir proche, tout en offrant à nos partenaires un soutien technique et tactique pour développer des solutions adaptées aux besoins militaires mondiaux. Ce niveau de sécurité peut également s’appliquer à d’autres capacités spatiales, notamment le pilotage de systèmes spatiaux. Cette collaboration avec WISeKey nous donne la perspective d’atteindre le niveau de sécurité et de souveraineté requis, qui devra ensuite être mis en œuvre via notre processus d’acquisition après décision du Gouvernement et du Parlement. »

Carlos Moreira, fondateur et CEO de WISeKey, a déclaré:

« Notre partenariat avec l’Armée suisse est passé d'une initiative visionnaire à une collaboration solide et durable, ancrant le leadership suisse dans les technologies spatiales sécurisées. En fusionnant cybersécurité, cryptographie et innovation satellitaire, nous contribuons à assurer l’indépendance numérique et spatiale de la Suisse. »

À propos de WISeSat.Space

WISeSat.Space est une coentreprise entre WISeKey et sa filiale SEALSQ, dédiée au déploiement de la première constellation mondiale de satellites IoT véritablement sécurisée. En s’appuyant sur la racine de confiance en identité numérique de WISeKey et sur les semi-conducteurs sécurisés post-quantiques de SEALSQ, WISeSat.Space crée un écosystème spatial de confiance destiné aux gouvernements, aux entreprises et aux fournisseurs d’infrastructures critiques.

À propos de SEALSQ

SEALSQ est un leader de l’innovation dans le domaine des solutions matérielles et logicielles de technologie post-quantique. Sa technologie intègre de manière fluide les semi-conducteurs, les infrastructures à clé publique (PKI) et les services de provisionnement, avec un accent stratégique sur le développement de la cryptographie et des semi-conducteurs résistants aux ordinateurs quantiques afin de relever les défis de sécurité urgents que pose cette nouvelle ère technologique. À mesure que les ordinateurs quantiques progressent, les méthodes de cryptographie traditionnelles telles que RSA et la cryptographie à courbe elliptique (ECC) deviennent de plus en plus vulnérables.

SEALSQ est à la pointe du développement de semi-conducteurs post-quantiques offrant une protection robuste et pérenne des données sensibles dans de nombreux domaines d’application, notamment les jetons d’authentification multifactorielle, l’énergie intelligente, les systèmes médicaux et de santé, la défense, les infrastructures de réseaux informatiques, l’automobile, ainsi que l’automatisation et le contrôle industriel. En intégrant la cryptographie post-quantique à ses solutions de semi-conducteurs, SEALSQ garantit aux organisations une protection durable contre les menaces quantiques. Ses produits sont conçus pour sécuriser les systèmes critiques, renforçant ainsi la résilience et la sécurité dans divers secteurs.

Pour plus d’informations sur nos semi-conducteurs post-quantiques et nos solutions de sécurité, veuillez consulter le site www.sealsq.com



À propos de WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX : WIHN ; Nasdaq : WKEY) est un leader mondial dans les domaines de la cybersécurité, de l’identité numérique et des solutions IoT. La société opère en tant que holding suisse à travers plusieurs filiales opérationnelles, chacune dédiée à un aspect spécifique de son portefeuille technologique. Parmi celles-ci :

(i) SEALSQ Corp (Nasdaq : LAES), spécialisée dans les semi-conducteurs, la technologie PKI et les produits post-quantiques ;

(ii) WISeKey SA, experte en solutions RoT et PKI pour l’authentification et l’identification sécurisées dans les domaines de l’IoT, de la blockchain et de l’intelligence artificielle ;

(iii) WISeSat AG, dédiée aux technologies spatiales pour la communication satellitaire sécurisée, notamment pour les applications IoT ;

(iv) WISe.ART Corp, spécialisée dans les NFTs de confiance basés sur la blockchain et opératrice de la place de marché WISe.ART pour les transactions NFT sécurisées ;

(v) SEALCOIN AG, axée sur le concept d’internet physique décentralisé (DePIN) et sur le développement de la plateforme SEALCOIN.

Chaque filiale contribue à la mission de WISeKey de sécuriser Internet tout en se concentrant sur ses domaines d’expertise respectifs. Leurs technologies s’intègrent de manière transparente dans la plateforme globale WISeKey.

WISeKey sécurise les écosystèmes d’identité numérique des individus et des objets grâce aux technologies blockchain, IA et IoT. Avec plus de 1,6 milliard de microcircuits déployés dans divers secteurs de l’IoT, WISeKey joue un rôle essentiel dans la sécurisation de l’Internet des objets. Les semi-conducteurs de l’entreprise génèrent des données massives précieuses qui, analysées par l’IA, permettent la prévention prédictive des défaillances d’équipements.

S’appuyant sur la racine de confiance cryptographique OISTE/WISeKey, la société assure l’authentification et l’identification sécurisées pour les applications IoT, blockchain et IA. Cette racine de confiance garantit l’intégrité des transactions en ligne entre objets et personnes.

Pour plus d’informations sur la stratégie de WISeKey et ses filiales, veuillez consulter le site : www.wisekey.com

