Kinepolis signe un accord pour l'acquisition des activités de la chaîne de cinémas américaine Emagine Entertainment



Information réglementée et privilégiée

4 novembre 2025, 7:00 AM CET

Kinepolis (Euronext : KIN) a conclu un accord pour l'acquisition des activités de la chaîne de cinémas américaine Emagine Entertainment. Kinepolis prévoit de finaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année.

Suite à cet accord, Kinepolis ajoutera 14 cinémas à son portefeuille, représentant 177 écrans et 18 000 sièges, situés dans le Michigan, l'Illinois, l'Indiana et le Wisconsin. Emagine Entertainment accueille environ 6 millions de visiteurs par an, générant près de 129 millions de dollars de revenus. Les cinémas sont équipés de fauteuils inclinables et proposent leur propre format Premium Large Format (PLF) sous les noms EMX (14 salles) et Super EMX (3 salles). EMX propose des écrans mur à mur avec projection laser 4K et son Dolby Atmos, tandis que Super EMX pousse l'expérience encore plus loin avec un écran encore plus grand et un son Dolby Atmos à 64 canaux pour une expérience cinématographique véritablement immersive.

Emagine Entertainment fournit également des services de soutien à une chaîne de cinémas dans le Minnesota et le Colorado, ainsi qu'à Emagine Woodhaven et The Riviera dans le Michigan. Ces cinémas opèrent sous la marque Emagine et sont gérés par des tiers dans le cadre d'un accord de licence de marque.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « L’annonce d’aujourd’hui marque une étape clé dans l’expansion de notre entreprise – la première acquisition de cette envergure depuis la pandémie. Nous le faisons avec un actif de grande qualité sur un marché où nous avons eu des expériences positives avec nos concepts Kinepolis. L'emplacement et la taille de ces cinémas en font un ajout précieux au portefeuille du Groupe, nous permettant de renforcer davantage notre présence sur le marché américain. Nous sommes ravis d'accueillir les nouvelles équipes au sein de la famille Kinepolis. »

Paul Glantz, Président et CEO d'Emagine Entertainment : « Kinepolis a la réputation d'exploiter des cinémas exceptionnellement bien gérés, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Son engagement à offrir à ses clients une expérience cinématographique inoubliable en fait le candidat idéal pour poursuivre la gestion d'Emagine à l'avenir. »

Transaction et prochaines étapes

L'accord représente une valeur de transaction de 105 millions de dollars pour 100 % des activités d'Emagine. Un complément de prix pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars est lié à la croissance du box-office américain au cours de l'année 2025. Sur la base des résultats de l’année 2024, Emagine Entertainment devrait générer un EBITDAL de 19,6 millions de dollars. Le résultat EBITDAL LTM (Last Twelve Months) s'élevait à 20,3 millions de dollars à la fin du mois de septembre. La transaction sera financée au moyen d'une facilité supplémentaire de 100 millions d'euros (prêt à terme engagé) dans le cadre de la facilité de crédit existante de Kinepolis. Kinepolis prévoit de finaliser cette acquisition d'ici la fin de l'année 2025.

Kinepolis continuera à exploiter les cinémas Emagine sous la marque existante et donne la priorité à la continuité pour tous les clients d'Emagine, tout en veillant attentivement aux besoins de ses collaborateurs et de ses parties prenantes.

