Kinepolis sluit overeenkomst tot overname van de activiteiten van de Amerikaanse bioscoopketen Emagine Entertainment



Gereglementeerd bericht - Voorwetenschap

4 november 2025, 7:00 AM CET

Kinepolis (Euronext: KIN) heeft een overeenkomst bereikt tot overname van de activiteiten van de Amerikaanse bioscoopketen Emagine Entertainment. Kinepolis verwacht de overname af te ronden tegen het einde van het jaar.

Met deze overeenkomst zal Kinepolis 14 bioscopen toevoegen aan haar bioscooppark, goed voor 177 schermen en 18.000 zitplaatsen, gelegen in Michigan, Illinois, Indiana en Wisconsin. Emagine Entertainment ontvangt ongeveer 6 miljoen bezoekers per jaar, en genereert daarmee nagenoeg 129 miljoen dollar aan inkomsten. De bioscopen zijn voorzien van recliner seats en bieden tevens een eigen Premium Large Format (PLF) aan onder de naam EMX (14 zalen) en Super EMX (3 zalen). EMX combineert schermen van muur tot muur met 4K laserprojectie en Dolby Atmos geluid, terwijl Super EMX nog een stap verder gaat met een nog groter scherm en 64-kanaals Dolby Atmos geluid voor een echt meeslepende bioscoopervaring.

Emagine Entertainment levert tevens ondersteunende diensten aan een keten van bioscopen in Minnesota en Colorado, evenals Emagine Woodhaven en The Riviera in Michigan. Deze bioscopen opereren onder het Emagine-merk en worden door derden uitgebaat onder een merklicentieovereenkomst.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group: “De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal in de expansie van ons bedrijf – de eerste overname van deze omvang sinds de pandemie. We doen dit met een kwalitatieve asset in een markt waar we positieve ervaringen hebben opgedaan met onze Kinepolis-concepten. De locatie en schaal van de bioscopen maken ze tot een waardevolle toevoeging aan het portfolio van de Groep en stellen ons in staat onze aanwezigheid op de Amerikaanse markt verder uit te breiden. We zijn enthousiast om de nieuwe teams te verwelkomen in de Kinepolis-familie.”

Paul Glantz, Voorzitter en CEO van Emagine Entertainment: “Kinepolis is gekend voor het uitbaten van uitzonderlijk goed beheerde bioscopen, zowel in Europa als in Noord-Amerika. Hun toewijding om bezoekers een onvergetelijke filmervaring te bieden, maakt van hen de ideale kandidaat om Emagine in de toekomst te leiden.”

Transactie en volgende stappen

De overeenkomst vertegenwoordigt een transactiewaarde van 105 miljoen dollar voor 100% van de activiteiten van Emagine. Aan de groei van de Amerikaanse Box Office gedurende 2025 wordt supplementair een earn-out bedrag van maximaal 15 miljoen dollar verbonden. Gebaseerd op de resultaten van 2024 zal Emagine Entertainment een EBITDAL van 19,6 miljoen dollar bijdragen. Het LTM (Last Twelve Months) EBITDAL resultaat bedroeg per eind september 20,3 miljoen dollar. De transactie zal worden gefinancierd door middel van een extra faciliteit van EUR 100 miljoen (toegezegde termijnlening) onder de bestaande kredietfaciliteit van de Groep. Kinepolis verwacht deze overname af te ronden tegen eind 2025.

Kinepolis zal de Emagine-bioscopen blijven uitbaten onder de bestaande merknaam en geeft prioriteit aan het borgen van de continuïteit voor alle Emagine klanten, met aandacht voor de noden van alle medewerkers en belanghebbenden.

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 35 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 108 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 137 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring. Meer info op www.kinepolis.com/corporate