Starke Verkaufszahlen für Cresemba® (Isavuconazol) in Europa lösen USD 30 Mio. Meilensteinzahlung an Basilea aus

Allschwil, 4. November 2025

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab heute bekannt, dass die anhaltend starken Verkaufszahlen für das Antimykotikum Cresemba® (Isavuconazol) durch Basileas Lizenzpartner Pfizer Inc. in Europa die Schwelle überschritten haben wodurch eine Umsatzmeilensteinzahlung in Höhe von USD 30 Mio. ausgelöst wurde.

David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Diese weitere Meilensteinzahlung für Europa spiegelt den erheblichen medizinischen Bedarf und die starke Wachstumsdynamik von Cresemba in dieser Region wider. Wir freuen uns, dass Cresemba weiterhin den Bedarf von Patientinnen und Patienten mit lebensbedrohlichen invasiven Schimmelpilzinfektionen adressiert.»

Cresemba ist in mehr als 70 Ländern zugelassen und auf dem Markt, einschliesslich der Vereinigten Staaten, der meisten EU-Mitgliedsstaaten sowie weiterer Länder innerhalb und ausserhalb Europas. Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Juli 2024 und Juni 2025 auf USD 652 Mio. Das entspricht einem Wachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.[1]

Über Cresemba® (Isavuconazol)

Cresemba, mit dem Wirkstoff Isavuconazol, ist ein intravenös (i. v.) und oral verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der Wirkstoffklasse der Azole. Basilea hat für Cresemba Lizenz- und Vertriebspartnerschaften für insgesamt rund 115 Länder abgeschlossen. In der Europäischen Union sowie in Grossbritannien, Island, Liechtenstein und Norwegen ist Isavuconazol zur intravenösen Verabreichung für die Behandlung von invasiver Aspergillose und Mucormykose bei Patientinnen und Patienten, bei denen eine Behandlung mit Amphotericin B nicht angemessen ist, ab einem Alter von einem Jahr zugelassen. Die orale Darreichungsform (Kapseln) ist für Erwachsene sowie für pädiatrische Patientinnen und Patienten ab einem Alter von sechs Jahren und einem Körpergewicht ab 16 Kilogramm zugelassen.[2] Isavuconazol ist zudem in den Vereinigten Staaten (USA), Japan sowie weiteren Ländern in Europa und darüber hinaus zugelassen, darunter Länder im asiatisch-pazifischen Raum.[3] In den USA, der Europäischen Union, Grossbritannien und weiteren Ländern hat Cresemba Orphan-Drug-Status für die zugelassenen Indikationen.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Quellenangaben

IQVIA Analytics Link, Juni 2025. Angabe als gleitende, kumulierte «In-Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 03. November 2025] Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu Land unterschiedlich sein.





