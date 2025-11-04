Coloplast A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2024/25

2024/25

Årsregnskabsmeddelelse

1. oktober 2024 - 30. september 2025

Organisk vækst på 7% og en overskudsgrad1 på 28% i 4. kvartal. Den rapporterede omsætning i danske kroner steg 0%, negativt påvirket af valutaudviklingen samt frasalget af hudplejeforretningen.

• Organisk vækst pr. område: Stomi 7%, Kontinens 9%, Stemme og Respiratorisk Pleje 9%, Wound & Tissue Repair 5% og Urologi 2%.

• Væksten i Stomi var bredt funderet, med et godt bidrag fra nylige produktlanceringer og drevet af Europa og Øvrige markeder ex. Kina. Salget i Kina faldt som følge af et svækket forbrugersegment og øget konkurrencepres.

• Væksten inden for Kontinens var drevet af et fortsat stærkt bidrag fra Luja™ til både mandlige og kvindelige brugere.

• Væksten inden for Stemme & Respiratorisk Pleje var drevet af et fortsat godt momentum inden for både Laryngektomi og Trakeostomi.

• Wound & Tissue Repair: Kerecis steg med 20% med en overskudsgrad på 14% før afskrivning af PPA. Væksten i hospitals segmentet forblev solid, mens væksten på det ambulante marked, trods let forbedret, var fortsat påvirket af markedsforskydningen til højere prissatte produkter. Avancerede Sårbandager faldt 6 % på grund af den frivillige produkt-returnering af alle Biatain® Klæbende skumbandager i Kina, som havde en negativ effekt på omsætningen i 4. kvartal på ca. 60 mio. kr.

• Væksten i Urologi var drevet af et godt momentum i mandesegmentet i USA, delvist udlignet af en fortsat negativ effekt fra produkttilbagekaldelsen i nyrer & blæresygdomme på ca. 15 mio. kr. i 4. kvartal.

• EBIT1,2 var 1.952 mio. kr., en stigning på 8% sidste år. Overskudsgraden1,2 var 28% mod 26% sidste år.

• Den 31. oktober 2025 udstedte Centers for Medicare & Medicaid Services i USA en endelig regel om Medicare Physician Fee Schedule, gældende for lægers private praksis i det ambulante marked, for kalenderåret 2026 med en fast betaling på 127,28 USD/cm2.

Organisk vækst på 7% og en overskudsgrad1 på 28% i 2024/25. Den rapporterede omsætning i danske kroner voksede 3% til 27.874 mio. kr.

• Organisk vækst pr. område: Stomi 6%, Kontinens 8%, Stemme og Respiratorisk Pleje 9%, Wound & Tissue Repair 8% og Urologi 2%.

• EBIT1,2 udgjorde 7.670 mio. kr., en stigning på 5% i forhold til sidste år. Overskudsgraden1,2 var 28%, mod 27% sidste år.

• Det justerede3 nettoresultat før særlige poster var 5.148 mio. kr., en stigning på 123 mio. kr. i forhold til sidste år. Det justerede3 udvandede indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster steg med 2% til 22,84 kr.

• Omkostninger til særlige poster udgjorde 469 mio. kr. og var relateret til initiativer til forbedring af profitabiliteten, herunder frasalget af hudplejeforretningen, omstrukturering af ledelsen og integrationen af Atos Medical.

• Det justerede3 afkast af investeret kapital efter skat før særlige poster var 15%, på niveau med sidste år.

• Det justerede frie pengestrømme4 i forhold til salg var 19% sammenlignet med 15% sidste år.

• Bestyrelsen anbefaler et udbytte ved årets udgang på 18,00 kr. pr. aktie, hvilket bringer det samlede udbytte for året op på 23,00 kr. pr. aktie sammenlignet med 22,00 kr. pr. aktie sidste år.

Forventningen til 2025/26: organisk vækst på ca. 7% og ca. 7% EBIT vækst i faste valutakurser5. Afkast af investeret kapital på ca. 16%6.

• Organisk vækst forudsætter fortsat godt momentum inden for den kronisk forretning og et forbedret momentum i Acute Care.

• Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at ligge på 4-5%, med 2-3%-point negativ effekt fra valutaer samt en begrænset negativ effekt fra frasalget af hudplejeforretningen (to måneders effekt).

• Væksten i EBIT5, i konstante valutaer inkluderer et stabilt inflationsniveau, etableringsomkostninger i produktionen, nye investeringer i forbindelse med Impact4-strategien, en stigning i Kerecis'overskudsgrad til ca. 20%.

• Investeringer i anlægsaktiver i forhold til omsætning forventes at være på ca. 5%. Den effektive skattesats forventes at blive ca. 22%.

• Afkast af investeret kapital forventes at være ca. 16%, en stigning på ca. 1%-point i forhold til 15% justeret sidste år6.

"Vi leverer et årsregnskab med 7% organisk vækst og en EBIT-margin på 28%. Jeg vil gerne fremhæve et stærkt resultat fra vores kroniske forretning, hvor vi, fraregnet Kina, fortsætter med at tage markedsandele på tværs af alle regioner. I Acute Care har Kerecis, som forventet, igen fremgang i væksten efter en midlertidig nedgang i tredje kvartal, mens vores urologi forretning leverede et resultat, der var på niveau med forventningerne i et udfordrende år. 2024/25 har været et år med forandringer for Coloplast. Nu ser jeg frem til 2025/26, hvor vi sætter gang i eksekveringen af vores 2030-strategi, Impact4," siger midlertidig administrerende direktør, Lars Rasmussen

Telekonference

Coloplast afholder en telekonference tirsdag den 4. november 2025 kl. 11.00 dansk tid. Konferencen forventes at vare ca. en time.

For at deltage aktivt i Q&A-delen bedes du tilmelde dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen: Tilmeld dig her

Tilgå telekonferencen direkte her: Telekonference FY 2024/25

1. Før særlige poster: udgifter på -227 mio. kr. i 4. kvartal 2024/25 og -469 mio. kr. i FY 2024/25. 2. Før særlige poster: indtægter på 104 mio.kr. i 4. kvartal 2023/24 og 34 mio. kr. i FY 2023/24. 3.Justeret for effekten af overførsel af Kerecis IP. 4. FCF-justeringer: FY 2024/25justeret for frasalget af hudplejeforretningen. FY 2023/24 justeret for den ekstraordinære skattebetaling relateret til overførsel af Atos Medicals IP (nettoeffekt på 2.5 mia. kr. 5. Før særlige poster: udgifter på ca. 50 mio. kr. i FY 2025/26. 6. Efter skat, før særlige poster

The Coloplast story begins back in 1954. Elise Sørensen is a nurse. Her sister Thora has just had an ostomy operation and is afraid to go out in public, fearing that her stoma might leak. Listening to her sister’s problems, Elise conceives the idea of the world’s first adhesive ostomy bag.

Based on Elise’s idea, Aage Louis-Hansen, a civil engineer and plastics manufacturer, and his wife Johanne Louis Hansen, a trained nurse, created the ostomy bag. A bag that does not leak, giving Thora – and thousands of people like her – the chance to live the life they want.

A simple solution that makes a difference.

Today, the Coloplast Group develops products and services that help millions of people live more independent lives through solutions tailored to their needs. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice & Respiratory Care, Wound & Tissue Repair, and Interventional Urology.

