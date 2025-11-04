Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025. Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. oktober til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 30. oktober til 31. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 601.752 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 241,5536 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 30. oktober OSE 300.142 242,3591 72.742.144,99 CEUX TQEX 31. oktober OSE 301.610 240,7521 72.613.240,88 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 601.752 241,5536 145.355.385,87 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE CEUX TQEX Totalt Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 601.752 241,5536 145.355.385,87 CEUX TQEX Totalt 601.752 241,5536 145.355.385,87



Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 44.244.364 egne aksjer, tilsvarende 1,73% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 33.924.062 egne aksjer. tilsvarende 1,33% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations

+47 412 60 584

