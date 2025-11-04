Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025. Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. oktober til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 30. oktober til 31. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 601.752 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 241,5536 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|30. oktober
|OSE
|300.142
|242,3591
|72.742.144,99
|CEUX
|TQEX
|31. oktober
|OSE
|301.610
|240,7521
|72.613.240,88
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|601.752
|241,5536
|145.355.385,87
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|601.752
|241,5536
|145.355.385,87
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|601.752
|241,5536
|145.355.385,87
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 44.244.364 egne aksjer, tilsvarende 1,73% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 33.924.062 egne aksjer. tilsvarende 1,33% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations
+47 412 60 584
Vedlegg