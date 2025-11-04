Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics får klartecken att starta den andra delen av en klinisk fas 2-studie i kronisk njursjukdom med anemi

STOCKHOLM, 4 november, 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics har fått regulatoriskt godkännande att inleda den andra delen av bolagets kliniska fas 2-studie med sevuparin som en ny potentiell behandling av kronisk njursjukdom med anemi. Studien kommer att initieras under fjärde kvartalet 2025, vilket är i linje med Modus Therapeutics kommunicerade tidsplan.

Modus Therapeutics, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, har fått godkännande av regulatoriska myndigheter i Italien att inleda den andra delen av bolagets kliniska fas 2-studie där läkemedelskandidaten sevuparin ska utvärderas i patienter med kronisk njursjukdom med anemi.

Tre doser av sevuparin kommer att utvärderas i den andra delen av den kliniska studien, baserat på singeldosdata från den första delen av studien där data visade att sevuparin tolererades väl.

”Det regulatoriska godkännandet är en viktig milstolpe som gör det möjligt för Modus Therapeutics att hålla den planerade tidslinjen för den kliniska utvecklingen av sevuparin. Vi ser fram emot att fortsätta att följa utvecklingen och kliniska resultat längre fram”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i Modus Therapeutics uppgår till 54 procent direkt och 1 procent indirekt via KDev Investments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

