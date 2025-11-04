Bestyrelsen i AaB A/S indleder proces for kapitaludvidelse primo 2026

NASDAQ Copenhagen A/S



Børsmeddelelse nr. 2025/24

Aalborg, 4. november 2025



Efter en række interne drøftelser har bestyrelsen i AaB A/S besluttet at indlede arbejdet for en kapitaludvidelse primo 2026, hvorfor der snarest vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at opnå aktionærernes bemyndigelse hertil.



Der vil være tale om en kapitaludvidelse på op til 75 mio. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer.



Baggrunden for en kapitaludvidelse er at sikre likviditet med henblik på at realisere den af bestyrelsen vedtagne strategi for klubben, herunder fokus på udvikling af nordjyske talenter fra AaB Akademiet, sportslig succes og målet om langsigtet økonomisk bæredygtighed.

Resultatforventningen til 2025 er fortsat et resultat i niveauet nul til minus 10 mio. kr.



Yderligere oplysninger om kapitaludvidelsen vil fremgå, når der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.



Aalborg Boldspilklub A/S

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



