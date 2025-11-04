Le 4 novembre 2025

Les objectifs de décarbonation d’Astek validés par

l’organisme indépendant SBTi

Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, franchit une nouvelle étape dans son engagement pour le climat. Le 12 juin 2025, ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ont été validés par la Science Based Targets initiative (SBTi), l’organisation de référence en matière de trajectoires compatibles avec l’Accord de Paris.

Une stratégie climat ambitieuse au cœur de son modèle

Engagé dans une dynamique de transformation profonde, Astek déploie une stratégie climat structurée et ambitieuse. Cette démarche, fondée sur des données scientifiques, fixe deux horizons d’objectifs alignés sur les recommandations les plus exigeantes de la SBTi :

D’ici 2034 , le Groupe s’engage à réduire de 59 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2023, soit une baisse annuelle moyenne de 5,3 %.

, le Groupe s’engage à réduire soit une baisse annuelle moyenne de 5,3 %. D’ici 2050, Astek vise l’atteinte de la neutralité carbone, avec 90 % de réduction de ses émissions et la compensation des 10 % résiduels via des puits de carbone.

Ces objectifs couvrent l’ensemble des périmètres d’émissions définis, en particulier :

Scope 1 & 2 (émissions directes, émissions indirectes liées à l’énergie) : Astek s’appuie sur un plan d’actions qui vise notamment à encourager l’usage des transports à faibles émissions (métro, tram, bus électriques) et réduire les consommations énergétiques dans les bureaux.

(émissions directes, émissions indirectes liées à l’énergie) : Astek s’appuie sur un plan d’actions qui vise notamment à encourager l’usage des transports à faibles émissions (métro, tram, bus électriques) et réduire les consommations énergétiques dans les bureaux. Scope 3 (autres émissions indirectes) : Astek entend agir sur ce volet à travers des initiatives sur les déplacements professionnels, les achats ou encore la sous-traitance.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, commente : « La validation de nos objectifs par la SBTi marque une étape clé dans la concrétisation de notre stratégie climat. Elle confirme que nous avançons dans la bonne direction, avec ambition et responsabilité. C’est une reconnaissance importante qui renforce notre crédibilité auprès de nos clients et partenaires, et qui inscrit durablement notre développement dans une dynamique responsable et compétitive. ».

Une mobilisation internationale et multisites

Déployée à l’échelle du Groupe, la stratégie climat d’Astek implique douze pays, parmi lesquels la France, le Canada, la Pologne et l’Arabie Saoudite. Chaque entité locale adapte ses actions au contexte réglementaire et énergétique du territoire. Pour piloter cette dynamique, des ambassadeurs Carbone ont été désignés dans chaque pays, chargés d’accompagner la mise en œuvre et de favoriser l’appropriation en interne.

Un dispositif de pilotage renforcé a été mis en place pour garantir la trajectoire. Il comprend notamment la réalisation d'un bilan carbone complet (Scope 1, 2 et 3), couvrant a minima 95% de l'effectif mondial, réalisé par un organisme indépendant dès le début de l'année et qui permet un suivi détaillé pays par pays du déroulé de chaque plan d'actions.

Matthieu Lourme, Directeur Carrières et RSE du Groupe Astek, ajoute : « Cette reconnaissance officielle valide la pertinence et la solidité de notre démarche de décarbonation à l’échelle internationale. Désormais, notre priorité est d’accompagner la mobilisation interne, en déployant des actions concrètes pour atteindre ces objectifs ambitieux et mesurer précisément nos avancées chaque année. ».

