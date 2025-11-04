光と影の青島、東京との対話：青島・東京映画テレビ文化交流サロンが盛況のうちに開催されました

青島、中国, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第38回東京国際映画祭開催中の11月4日から5日にかけて、フェニックス・ドットコム青島が主催する「光と影の青島、東京との対話」青島・東京映画テレビ文化交流サロンが東京で開催されました。青島と東京の映画界および学術界から著名なゲストが集まり、交流を通して両都市の映画・テレビ文化の融合と相互発展を促進しました。





イベントは中国・青島のプロモーションビデオ上映で幕を開け、続いて青島東方映画都市のプロモーションビデオが上映され、映画・テレビ産業の新たな拠点としての青島の技術力と文化遺産が紹介されました。





交流・討論セッションでは、双方のゲストが都市映画の美学、IP開発、そして産学連携について深く議論しました。春田勝則氏は、古典的なIPが活力を維持するには、時代の精神に合致する必要があると考えています。アン・ヤン氏は、「Ne Zha」の公開経験に基づき、異文化コミュニケーションでは普遍的な感情と地域的な物語の両方を考慮に入れる必要があると強調した。山田隆宏氏は、青島電影学院との人材育成における協力の将来像を描きました。





中国からのゲストがHAL東京専門学校と東京俳優映画放送学校を訪問しました。このイベントは、技術協力から文化交流まで、両地域間の協力関係の深化を示すものであり、「世界映画都」としての青島の国際的な評価と威信を高め、「世界映画都」としての地位をさらに強固なものにするでしょう。

会社名：フェニックスネットワーク青島チャンネル

担当者：王宇軸信

メールアドレス：city_qd@ifeng.com

ウェブサイト：https://qd.ifeng.com/

電話番号：0532-81929256

都市：青島

