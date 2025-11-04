Titanbay und Adams Street geben Partnerschaft im Geschäftsfeld Private Wealth Solutions bekannt

LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, eine der am schnellsten wachsenden Infrastrukturplattformen für private Märkte in Europa, und Adams Street Partners, LLC (Adams Street), ein führendes mitarbeitergeführtes Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 62 Milliarden US-Dollar und langjähriger Erfahrung in allen Bereichen privater Märkte, haben eine Partnerschaft im Geschäftsfeld Private Wealth Solutions bekannt gegeben.

Zu diesem Zweck bietet Titanbay eine grenzüberschreitende Lösung, die darauf ausgelegt ist, seinen Private-Wealth-Kunden sowohl über Vermittler wie Vermögensverwalter und Privatbanken als auch direkt ein nahtloses Erlebnis zu bieten.

Die Infrastrukturplattform von Titanbay wurde für die Verwaltung des gesamten Investitionslebenszyklus und zur Unterstützung des Private-Wealth-Marktes entwickelt, einschließlich Vertriebsgesellschaften wie Privatbanken und Vermögensverwaltern sowie qualifizierten Anlegern, die die geltenden regulatorischen und Anlageanforderungen erfüllen. Die Plattform ermöglicht die Automatisierung von Onboarding und Compliance, die Verwaltung von Vertriebsbeziehungen und bietet eine digitale Plattform für den Zugriff auf Echtzeit-Dokumentation und -Berichterstattung, wodurch ein Großteil der in der Branche bisher üblichen operativen Komplexität entfällt.

„Titanbay ist die Infrastrukturebene, die viele der weltweit führenden Unternehmen mit dem Private-Wealth-Markt verbindet“, so Richard Kiddle, Managing Director und Head of GP Solutions bei Titanbay.

Da Private-Wealth-Kunden in vielen Märkten eine immer wichtigere Rolle spielen, treten spezialisierte Plattformen wie Titanbay als wichtige Wegbereiter in Erscheinung, indem sie eine ausgelagerte Lösung anbieten, die intelligente Technologie, behördliche Genehmigungen und operative Größe vereint.

Adams Street ist ein weltweit führendes Unternehmen im Privatmarkt mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und gilt als eines der erfahrensten und angesehensten Privatmarktunternehmen der Branche. Adams Street verwaltet Assets in fünf Anlagestrategien und hat vor fast 40 Jahren zur Etablierung einiger der ersten Benchmarks der Branche sowie eines der ersten speziellen Sekundärfonds beigetragen.

„Dank dieser Partnerschaft können wir im Bereich der privaten Vermögensverwaltung so agieren, dass unsere institutionellen Standards zum Tragen kommen“, so Greg Favre, Principal, Wealth Management bei Adams Street Partners. „Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft eine nachhaltige und vielschichtige Beziehung zu Titanbay aufzubauen.“

Über Adams Street

Adams Street Partners ist ein globaler Investmentmanager für Privatmärkte mit Investitionen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen befindet sich zu 100 % im Besitz seiner Mitarbeitenden und verwaltet ein Vermögen von 62 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Primär-, Sekundär-, Wachstumsaktien-, Kredit- und Co-Investment-Strategien. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Privatmarkt, firmeneigenen Technologien und vertrauensvollen Beziehungen ist Adams Street bestrebt, über Marktzyklen hinweg umsetzbare Anlageerkenntnisse zu generieren. Adams Street unterhält Niederlassungen in Abu Dhabi, Austin, Peking, Boston, Chicago, London, Menlo Park, München, New York, Seoul, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.adamsstreetpartners.com

Über Titanbay

Titanbay ist eine Infrastrukturplattform für private Märkte, die für Privatbanken, Vermögensverwalter und deren Kunden entwickelt wurde. Titanbay kombiniert intelligente Technologie, regulatorisches Fachwissen und operative Stärke und ermöglicht Vermögensverwaltern somit eine schnelle und umfassende Expansion in den Private-Wealth-Markt – und bietet Vertriebsgesellschaften nahtlosen Zugang zu führenden Fonds des privaten Marktes. Weitere Informationen erhalten Sie auf Titanbay.com

Medienkontakt

Danielle Wilde

Head of Marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

