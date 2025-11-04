Titanbay y Adams Street anuncian una alianza de soluciones de patrimonio privado

LONDRES, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, una de las plataformas de infraestructura de mercados privados de más rápido crecimiento de Europa, y Adams Street Partners, LLC (Adams Street), una empresa líder propiedad de sus empleados con más de 62 mil millones de dólares en activos bajo gestión y una larga trayectoria en todo el espectro de los mercados privados, anunciaron una alianza de soluciones de patrimonio privado.

Para respaldar esto, Titanbay ofrece una solución transfronteriza diseñada para facilitar una experiencia fluida a sus clientes de patrimonio privado, tanto mediante intermediarios, como gestores de patrimonios y bancos privados, como directamente.

La plataforma de infraestructura de Titanbay está construida para gestionar todo el ciclo de vida de la inversión y dar soporte al mercado de patrimonio privado, incluidos los distribuidores, como los bancos privados y los gestores de patrimonio, así como los inversores cualificados que cumplen los requisitos normativos y de inversión aplicables. La plataforma ayuda a automatizar la incorporación y el cumplimiento normativo, a gestionar las relaciones con los distribuidores y proporciona una plataforma digital para acceder a la documentación y a los informes en tiempo real, todo lo cual elimina una cantidad sustancial de la complejidad operativa que históricamente ha existido en el sector.

“Titanbay es la capa de infraestructura que ayuda a conectar a muchas de las principales empresas del mundo con el mercado de patrimonio privado”, señaló Richard Kiddle, director gerente y jefe de soluciones para socios generales de Titanbay.

A medida que los clientes de patrimonio privado se convierten en un componente cada vez más importante de muchos mercados, las plataformas especializadas como Titanbay surgen como facilitadores fundamentales al ofrecer una solución externalizada que combina tecnología inteligente, permisos normativos y escala operativa.

Adams Street es un líder mundial en mercados privados con más de 50 años de experiencia y es considerada una de las empresas de mercados privados más experimentadas y respetadas del sector. Adams Street gestiona activos en cinco estrategias de inversión y ha ayudado a establecer algunos de los primeros puntos de referencia del sector, así como uno de los primeros fondos secundarios dedicados hace casi 40 años.

“Esta alianza nos permite operar en el canal de patrimonio privado de una manera que refleja nuestros estándares institucionales”, afirmó Greg Favre, director de gestión de patrimonios de Adams Street Partners. “Esperamos seguir desarrollando una relación sostenida y polifacética con Titanbay en el futuro”.

Acerca de Adams Street

Adams Street Partners es una gestora de inversiones en mercados privados de alcance mundial con inversiones en más de 30 países de los cinco continentes. La empresa es propiedad al 100 % de sus empleados y tiene 62 mil millones de dólares en activos bajo gestión en estrategias primarias, secundarias, de capital de crecimiento, de crédito y de coinversión. Adams Street se esfuerza por generar ideas de inversión prácticas a lo largo de los ciclos de mercado, para lo cual se basa en más de 50 años de experiencia en mercados privados, inteligencia propia y relaciones de confianza. Adams Street tiene oficinas en Abu Dabi, Austin, Pekín, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Múnich, Nueva York, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio y Toronto. Visite www.adamsstreetpartners.com

Acerca de Titanbay

Titanbay es una plataforma de infraestructura de mercados privados creada para bancos privados, gestores de patrimonio y sus clientes. Al combinar tecnología inteligente, experiencia normativa y solidez operativa, Titanbay permite a los gestores de activos expandirse al patrimonio privado con rapidez y a escala, y ofrece a los distribuidores un acceso fluido a los principales fondos de mercados privados. Visite Titanbay.com

