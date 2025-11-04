Titanbay et Adams Street annoncent un partenariat dans le domaine des solutions de gestion de patrimoine privé

LONDRES, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, l’une des plateformes d’infrastructure des marchés privés à la croissance la plus rapide en Europe, et Adams Street Partners, LLC (Adams Street), une société détenue par ses employés et leader dans son domaine, comptabilisant plus de 62 milliards de dollars d’actifs sous gestion et une longue expérience dans tous les domaines des marchés privés, viennent d’annoncer un partenariat dans le domaine des solutions de gestion de patrimoine privé.

En soutien à cette initiative, Titanbay propose une solution transfrontalière conçue pour offrir une expérience fluide à ses clients fortunés privés, à la fois via des intermédiaires tels que des gestionnaires de patrimoine et des banques privées, et directement.

La plateforme d’infrastructure de Titanbay est destinée à la gestion de l’ensemble du cycle de vie des investissements et au soutien du marché de la gestion de patrimoine privé, y compris les distributeurs (tels que les banques privées et les gestionnaires de patrimoine) ainsi que les investisseurs qualifiés répondant aux exigences réglementaires et d’investissement applicables. La plateforme permet d’automatiser l’intégration et la conformité, de gérer les relations avec les distributeurs et fournit une plateforme numérique pour accéder à la documentation et aux rapports en temps réel. Cela permet de réduire considérablement la complexité opérationnelle qui caractérisait historiquement ce secteur.

« Titanbay constitue la couche infrastructurelle permettant de connecter bon nombre des plus grandes entreprises mondiales au marché de la gestion de patrimoine privé », a déclaré Richard Kiddle, directeur général et responsable des solutions GP chez Titanbay.

À l’heure où les clients fortunés privés occupent une place de plus en plus importante sur de nombreux marchés, des plateformes spécialisées telles que Titanbay apparaissent comme des facilitateurs essentiels en proposant une solution externalisée alliant technologie intelligente, autorisations réglementaires et envergure opérationnelle.

Fort de plus de 50 années d’expérience, Adams Street est un leader mondial sur les marchés privés. Cette société est considérée comme l’une des plus expérimentées et des plus respectées du secteur. Adams Street gère des actifs selon cinq stratégies d’investissement et a contribué à établir certaines des premières références du secteur ainsi que l’un des premiers fonds secondaires spécialisés il y a près de 40 ans.

« Ce partenariat nous permet d’opérer dans le secteur de la gestion de patrimoine privé tout en respectant nos normes institutionnelles », a déclaré Greg Favre, directeur de la gestion de patrimoine chez Adams Street Partners. « Nous sommes impatients de poursuivre le développement d’une relation durable et multiforme avec Titanbay à l’avenir. »

À propos d’Adams Street

Adams Street Partners est un gestionnaire d’investissements sur les marchés privés mondiaux, présent dans plus de 30 pays répartis sur les cinq continents. La société est détenue à 100 % par ses employés et assure la gestion de 62 milliards de dollars d’actifs dans le cadre de stratégies primaires, secondaires, de capital-développement, de crédit et de co-investissement. Adams Street s’efforce de générer des informations exploitables en matière d’investissement tout au long des cycles de marché en s’appuyant sur plus de 50 années d’expérience sur les marchés privés, des renseignements exclusifs et des relations de confiance. Adams Street possède des bureaux à Abou Dabi, Austin, Pékin, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Munich, New York, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto. Consultez le site www.adamsstreetpartners.com

À propos de Titanbay

Titanbay est une plateforme d’infrastructure des marchés privés conçue pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et leurs clients. En combinant technologie intelligente, expertise réglementaire et force opérationnelle, Titanbay permet aux gestionnaires d’actifs de se développer rapidement et à grande échelle dans le domaine de la gestion de patrimoine privé, tout en offrant aux distributeurs un accès transparent aux principaux fonds des marchés privés. Consultez le site Titanbay.com

Interlocutrice auprès des médias

Danielle Wilde

Responsable marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9267f05-8d4b-4f03-89cf-8d15f08e5d2e