Titanbay ו-Adams Street מכריזות על שותפות לקידום פתרונות עושר פרטיים





לונדון, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Titanbay, אחת מפלטפורמות התשתית הצומחות ביותר באירופה עבור שווקים פרטיים, ו-Adams Street Partners, LLC (Adams Street), חברה מובילה בבעלות עובדיה עם ניהול נכסים של יותר מ-62 מיליארד דולר והיסטוריה ארוכה של ניסיון בכל קשת השווקים הפרטיים, הכריזו על שותפות ליצירת פתרונות עושר פרטי.

כדי לתמוך בכך, Titanbay מספקת פתרון חוצה גבולות שנועד לקדם חוויה חלקה עבור לקוחותיה הפרטיים, באמצעות מתווכים כמו מנהלי הון ובנקים פרטיים, אבל גם ישירות.

פלטפורמת התשתית של Titanbay בנויה לניהול כל מחזור חיי ההשקעה ולתמוך בשוק ההון הפרטי, כולל מפיצים - כגון בנקים פרטיים ומנהלי עושר - וכן משקיעים מתאימים העומדים בדרישות הרגולציה וההשקעה הרלוונטית. הפלטפורמה מסייעת במיכון ההצטרפות והתאימות, ניהול קשרי מפיצים ומספקת פלטפורמה דיגיטלית לגישה לתיעוד ודיווח בזמן אמת, וכל אלה מסירים כמות משמעותית מהמורכבות התפעולית שחוותה התעשייה באופן היסטורי.

"Titanbay היא שכבת התשתית המסייעת לחבר רבות מהחברות המובילות בעולם עם שוק העושר הפרטי", אמר ריצ'רד קידל (Richard Kiddle), מנכ"ל וראש פתרונות GP ב-Titanbay.

ככל שלקוחות הון פרטי הופכים למרכיב חשוב יותר ויותר בשווקים רבים, פלטפורמות מתמחות כמו Titanbay מתגלות כמאפשרות קריטיות על ידי הצעת פתרון מיקור חוץ המשלב טכנולוגיה חכמה, הרשאות רגולטוריות וקנה מידה תפעולי.

Adams Street היא מובילה עולמית בשווקים פרטיים עם יותר מ-50 שנות ניסיון ונחשבת לאחת מחברות השווקים הפרטיים המנוסות והמוערכות ביותר בתעשייה. Adams Street מנהלת נכסים בחמש אסטרטגיות השקעה ועזרה להקים כמה מהמדדים הראשונים בתעשייה כמו גם את אחת הקרנות המשניות הייעודיות הראשונות לפני כמעט 40 שנה.

"שותפות זו מאפשרת לנו לפעול בערוץ העושר הפרטי באופן המשקף את הסטנדרטים המוסדיים שלנו", אמר גרג פאוור (Greg Favre), מנהל ניהול עושר ב-Adams Street Partners. "אנו מצפים להמשיך ולפתח מערכת יחסים מתמשכת ורב-גונית עם Titanbay בהמשך".

אודות Adams Street

Adams Street Partners היא מנהלת השקעות גלובלית בשווקים פרטיים עם השקעות ביותר מ-30 מדינות בחמש יבשות. החברה נמצאת בבעלות 100% של עובדים ויש לה נכסים בשווי 62 מיליארד דולר המנוהלים באסטרטגיות ראשוניות, משניות, הון צמיחה, אשראי והשקעות משותפות. Adams Street שואפת לייצר תובנות השקעה מעשיות על פני מחזורי שוק על ידי הסתמכות על למעלה מ-50 שנות ניסיון בשווקים פרטיים, מודיעין קנייני ומערכות יחסים מהימנות. ל- Adams Street יש משרדים באבו דאבי, אוסטין, בייג'ינג, בוסטון, שיקגו, לונדון, מנלו פארק, מינכן, ניו יורק, סיאול, סינגפור, סידני, טוקיו וטורונטו. למידע נוסף בקרו בכתובת www.adamsstreetpartners.com

אודות Titanbay

Titanbay היא פלטפורמת תשתית לשווקים פרטיים שנבנתה עבור בנקים פרטיים, מנהלי עושר ולקוחותיהם. על ידי שילוב של טכנולוגיה חכמה, מומחיות רגולטורית וחוזק תפעולי, Titanbay מאפשרת למנהלי נכסים להתרחב לעושר פרטי במהירות ובקנה מידה - ומעניקה למפיצים גישה חלקה לקרנות מובילות בשוק הפרטי. למידע נוסף בקרו בכתובת Titanbay.com

למידע נוסף - מדיה



Danielle Wilde

Head of Marketing, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9267f05-8d4b-4f03-89cf-8d15f08e5d2e