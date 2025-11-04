Titanbay dan Adams Street Mengumumkan Kemitraan Solusi Kekayaan Pribadi

LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, salah satu platform infrastruktur pasar swasta dengan pertumbuhan tercepat di Eropa, dan Adams Street Partners, LLC (Adams Street), perusahaan kepemilikan karyawan terdepan dengan aset terkelola senilai lebih dari $62 miliar dan riwayat pengalaman yang panjang di berbagai spektrum pasar swasta, mengumumkan kemitraan solusi kekayaan pribadi.

Untuk mendukung kemitraan ini, Titanbay menghadirkan solusi lintas negara yang dirancang untuk memfasilitasi pengalaman yang lancar bagi nasabah kekayaan pribadi, baik melalui perantara seperti manajer kekayaan dan bank swasta, maupun secara langsung.

Platform infrastruktur Titanbay dirancang untuk mengelola seluruh siklus investasi dan mendukung pasar kekayaan pribadi yang meliputi distributor – seperti bank swasta dan manajer kekayaan – serta investor yang memenuhi syarat yang memenuhi persyaratan regulasi dan investasi. Platform ini membantu mengotomatiskan orientasi dan kepatuhan, mengelola hubungan distributor, dan menyediakan platform digital untuk mengakses dokumentasi dan pelaporan secara waktu nyata, sehingga memudahkan kerumitan operasi yang sudah ada sejak dahulu di industri ini.

“Titanbay adalah lapisan infrastruktur yang membantu menghubungkan berbagai perusahaan terkemuka di dunia dengan pasar kekayaan pribadi,” ucap Richard Kiddle, Direktur Pelaksana dan Pimpinan Solusi GP di Titanbay.

Seiring dengan meningkatnya peran nasabah kekayaan pribadi sebagai komponen yang penting dalam banyak pasar, platform khusus seperti Titanbay hadir sebagai pendukung penting dengan menawarkan solusi alih daya yang memadukan teknologi cerdas, izin regulasi, dan skala operasi.

Adams Street adalah pemimpin global dalam pasar swasta dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dan dianggap sebagai salah satu perusahaan pasar swasta paling berpengalaman dan disegani di industri. Adams Street mengelola aset di seluruh lima investasi strategis dan telah membantu membangun beberapa tolok ukur pertama di industri serta salah satu dana sekunder khusus pertama hampir 40 tahun yang lalu.

“Kemitraan ini memungkinkan kami beroperasi di tingkat kekayaan pribadi dengan cara yang mencerminkan standar lembaga kami,” terang Greg Favre, Ketua Tim, Manajemen Kekayaan di Adams Street Partners. “Kami tidak sabar untuk terus menjalin hubungan berkelanjutan dan multiaspek dengan Titanbay ke depannya.”

_____________________________

Tentang Adams Street

Adams Street Partners adalah manajer investasi pasar pribadi global dengan investasi di lebih dari 30 negara di lima benua. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh karyawan dan memiliki aset terkelola senilai $62 miliar di berbagai ranah seperti strategi utama, sekunder, ekuitas pertumbuhan, kredit, dan investasi bersama. Adams Street berkomitmen untuk menghasilkan wawasan investasi yang dapat ditindaklanjuti di berbagai siklus pasar dengan memanfaatkan pengalaman pasar swasta selama lebih dari 50 tahun, intelijen berhak milik, dan hubungan tepercaya. Adams Street memiliki kantor di Abu Dhabi, Austin, Beijing, Boston, Chicago, London, Menlo Park, Munich, New York, Seoul, Singapura, Sydney, Tokyo, dan Toronto. Kunjungi www.adamsstreetpartners.com

Tentang Titanbay

Titanbay adalah platform infrastruktur pasar swasta yang dirancang untuk bank swasta, manajer kekayaan, dan kliennya. Dengan memadukan teknologi cerdas, keahlian regulasi, dan keunggulan operasi, Titanbay memungkinkan manajer aset untuk berekspansi ke ranah kekayaan pribadi dengan kecepatan dan dalam skala besar – serta memberi distributor akses yang lancar ke dana pasar pribadi. Kunjungi Titanbay.com

_____________________________

Kontak media

Danielle Wilde

Kepala Pemasaran, Titanbay

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9267f05-8d4b-4f03-89cf-8d15f08e5d2e