タイタンベイ (Titanbay)とアダムズ・ストリート (Adams Street )、プライベート・ウェルス・ソリューションに関する提携を発表

ロンドン発, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧州で最も急成長しているプライベート・マーケット・インフラプラットフォームの1つであるタイタンベイ (Titanbay) と、運用資産620億米ドル (約9兆1,655億9,118万円) 超を有し、プライベート・マーケット全域において長年の実績を持つ従業員所有の大手企業であるアダムズ・ストリート・パートナーズ (Adams Street Partners, LLC)(アダムズ・ストリート) は、プライベート・ウェルス・ソリューションに関する提携を発表した。

この提携を支援するため、タイタンベイはプライベート・ウェルス顧客に対し、ウェルス・マネージャーやプライベート・バンクなどの仲介機関を通じた場合も、直接の場合も、シームレスな体験を促進するよう設計されたクロスボーダーソリューションを提供する。

タイタンベイのインフラプラットフォームは、投資ライフサイクル全体を管理できるよう構築されており、プライベート・バンクやウェルス・マネージャーなどのディストリビューターに加え、適用される規制および投資要件を満たす適格投資家を含むプライベート・ウェルス市場を支援している。 同プラットフォームは、オンボーディングおよびコンプライアンスの自動化、ディストリビューターとの関係管理、リアルタイムの文書およびレポートにアクセスするためのデジタルプラットフォームの提供を支援しており、これらすべてにより、業界でこれまで経験されてきた運用上の複雑さの多くを解消している。

「タイタンベイは、世界有数の企業の多くをプライベート・ウェルス市場とつなぐインフラ層です。」と、タイタンベイのマネージング・ディレクター兼GPソリューション部門責任者であるリチャード・キドル (Richard Kiddle) は述べている。

プライベート・ウェルス顧客が多くの市場でますます重要な構成要素となる中、タイタンベイのような専門プラットフォームは、インテリジェント・テクノロジー、規制認可、運用規模を組み合わせたアウトソーシング・ソリューションを提供することで、重要な推進役として台頭している。

アダムズ・ストリートは、50年以上に及ぶ経験を有するプライベート・マーケットのグローバルリーダーであり、業界で最も経験豊富かつ高い評価を受けているプライベート・マーケット企業の1つと見なされている。 アダムズ・ストリートは、5つの投資戦略にわたって資産を運用しており、約40年前には業界初期のベンチマークの確立や、最初期の専用セカンダリーファンドの1つの設立を支援した。

「この提携により、当社は機関投資家向け基準を反映した形でプライベート・ウェルス分野で事業を展開できるようになります。」と、アダムズ・ストリート・パートナーズのプライベート・ウェルスマネジメント部門プリンシパルであるグレッグ・ファーヴル (Greg Favre) は述べている。 「今後、タイタンベイとの間で持続的かつ多面的な関係を発展させていけることを楽しみにしています。」

アダムズ・ストリートについて

アダムズ・ストリート・パートナーズは、グローバルなプライベート・マーケット投資運用会社であり、5大陸30カ国以上で投資を行っている。 同社は100%従業員所有であり、プライマリー、セカンダリー、グロース・エクイティ、クレジット、共同投資戦略を通じて620億米ドル (約9兆1,655億9,118万円) の運用資産を有している。 アダムズ・ストリートは、50年以上に及ぶプライベート・マーケットの経験、独自のインテリジェンス、信頼できる関係を活用し、市場サイクルを通じて実用性のある投資インサイトを生み出すことに努めている。 同社はアブダビ、オースティン、北京、ボストン、シカゴ、ロンドン、メンローパーク、ミュンヘン、ニューヨーク、ソウル、シンガポール、シドニー、東京およびトロントにオフィスを構えている。 詳しくは、www.adamsstreetpartners.comを参照されたい。

タイタンベイについて

タイタンベイは、プライベート・バンク、ウェルス・マネージャーおよびその顧客のために構築されたプライベート・マーケット・インフラプラットフォームである。 インテリジェント・テクノロジー、規制に関する専門知識、そして運用上の強みを組み合わせることで、タイタンベイは資産運用会社がスピードと規模をもってプライベート・ウェルス分野に参入することを可能にし、ディストリビューターに対しては主要なプライベート・マーケット・ファンドへのシームレスなアクセスを提供している。 詳しくは、Titanbay.comを参照されたい。

