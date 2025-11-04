타이탄베이(Titanbay)와 애덤스 스트리트(Adams Street), 프라이빗 웰스 솔루션 파트너십 체결 발표

런던, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 프라이빗 마켓 인프라 플랫폼 중 하나인 타이탄베이(Titanbay)는 620억 달러 이상의 운용 자산(AUM)을 보유하고, 프라이빗 마켓 전 분야에서 오랜 경험을 축적한 직원 소유 투자사 애덤스 스트리트 파트너스(Adams Street Partners, LLC, 이하 애덤스 스트리트)와 프라이빗 웰스 솔루션 파트너십을 체결했다고 발표했다.

이를 지원하기 위해 타이탄베이는 자산운용사, 프라이빗 뱅크 등 중개기관을 통한 간접 채널과 고객 직접 접근 방식을 모두 아우르는 국경 간 솔루션을 제공해, 프라이빗 웰스 고객에게 매끄럽고 일관된 투자 경험을 제공하게 된다.

타이탄베이의 인프라 플랫폼은 전체 투자 생애주기를 관리하도록 설계되었으며, 프라이빗 뱅크·자산관리사 등 유통 파트너뿐 아니라 관련 규제와 투자 요건을 충족하는 적격 투자자도 지원한다. 이 플랫폼은 고객 온보딩 및 규제 준수 절차를 자동화하고, 유통 파트너 관계를 관리하며, 실시간 문서 및 보고서를 열람할 수 있는 디지털 환경을 제공함으로써, 기존 업계가 겪어온 복잡한 운영 부담을 크게 줄여준다.

타이탄베이(Titanbay) 매니징 디렉터이자 GP 솔루션 총괄인 리처드 키들(Richard Kiddle)은 “타이탄베이는 세계 유수의 투자사들을 프라이빗 웰스(Private Wealth) 시장과 연결하는 인프라 레이어 역할을 하고 있다”고 말했다.

프라이빗 웰스 고객이 여러 시장에서 점점 더 중요한 구성 요소로 부상함에 따라, 타이탄베이와 같은 전문 플랫폼은 지능형 기술, 규제 승인, 운영 규모를 결합한 아웃소싱 솔루션을 제공함으로써 핵심적인 촉매 역할을 하고 있다.

애덤스 스트리트 파트너스(Adams Street Partners)는 50년 이상의 경험을 보유한 글로벌 프라이빗 마켓 리더로, 업계에서 가장 신뢰받는 프라이빗 마켓 투자사 중 하나로 평가받는다. 이 회사는 다섯 가지 투자 전략에 걸쳐 자산을 운용하며, 업계 최초의 주요 벤치마크와 약 40년 전 설립된 최초의 세컨더리 펀드 중 하나를 만들어낸 바 있다.

애덤스 스트리트 파트너스의 프라이빗 웰스 매니지먼트 담당 그렉 페이버(Greg Favre) 프린시펄은 “이번 파트너십을 통해 우리는 기관 수준의 기준을 반영한 방식으로 프라이빗 웰스 채널에서 운영할 수 있게 되었다”며 “앞으로 타이탄베이와 장기적이고 다각적인 관계를 발전시켜 나가길 기대한다”고 말했다.

Adams Street Partners 소개

Adams Street Partners는 5개 대륙, 30개국 이상에 투자하고 있는 글로벌 프라이빗 마켓 투자 운용사다. 전 직원이 100% 지분을 보유한 독립 기업으로, 프라이머리(Primary), 세컨더리(Secondary), 그로스 에쿼티(Growth Equity), 크레딧(Credit), 공동투자(Co-investment) 등 다양한 전략을 통해 총 620억 달러의 자산을 운용하고 있다. Adams Street는 50년 이상의 프라이빗 마켓 경험, 독자적인 인텔리전스, 그리고 신뢰를 바탕으로 구축된 네트워크를 통해 시장 주기 전반에서 실행 가능한 투자 인사이트를 창출하는 것을 목표로 한다. 회사는 아부다비, 오스틴, 베이징, 보스턴, 시카고, 런던, 멘로파크, 뮌헨, 뉴욕, 서울, 싱가포르, 시드니, 도쿄, 토론토에 사무소를 두고 있다. 자세한 내용은 www.adamsstreetpartners.com을 방문해 확인하세요.

Titanbay 소개

Titanbay는 프라이빗 뱅크, 자산관리사, 그리고 그들의 고객을 위해 설계된 프라이빗 마켓 인프라 플랫폼이다. 지능형 기술, 규제 전문성, 운영 역량을 결합해 자산운용사들이 빠르고 효율적으로 프라이빗 웰스 시장에 진입할 수 있도록 지원하며, 유통 파트너들이 선도적인 프라이빗 마켓 펀드에 원활히 접근할 수 있도록 돕는다. 자세한 내용은 Titanbay.com을 방문해 확인하세요.

