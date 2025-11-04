Titanbay dan Adams Street Umum Perkongsian Penyelesaian Kekayaan Swasta

LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, salah satu platform infrastruktur pasaran swasta yang berkembang paling pesat di Eropah dan Adams Street Partners, LLC (Adams Street), sebuah firma milik pekerja terkemuka dengan lebih daripada AS$62 bilion aset di bawah pengurusan serta pengalaman luas merentasi keseluruhan spektrum pasaran swasta, telah mengumumkan satu perkongsian penyelesaian kekayaan swasta.

Bagi menyokong inisiatif ini, Titanbay menyediakan penyelesaian rentas sempadan yang direka untuk memudahkan pengalaman lancar bagi pelanggan kekayaan swasta mereka, sama ada melalui perantara seperti pengurus kekayaan dan bank swasta atau secara langsung.

Platform infrastruktur Titanbay dibina untuk mengurus keseluruhan kitaran pelaburan dan menyokong pasaran kekayaan swasta termasuk pengedar – seperti bank swasta dan pengurus kekayaan – serta pelabur yang layak yang memenuhi keperluan pengawal seliaan dan pelaburan yang berkenaan. Platform ini membantu mengautomasi proses pendaftaran dan pematuhan, mengurus hubungan dengan pengedar, serta menyediakan platform digital untuk mengakses dokumentasi dan pelaporan masa nyata. Hasilnya, sebahagian besar kerumitan operasi yang telah lama dialami dalam industri ini dapat dikurangkan.

“Titanbay ialah lapisan infrastruktur yang membantu menghubungkan banyak firma terkemuka dunia dengan pasaran kekayaan swasta,” kata Richard Kiddle, Pengarah Urusan dan Ketua Penyelesaian GP di Titanbay.

Memandangkan pelanggan kekayaan swasta semakin menjadi komponen penting dalam banyak pasaran, platform khusus seperti Titanbay muncul sebagai pemacu utama dengan menawarkan penyelesaian luaran yang menggabungkan teknologi pintar, kebenaran pengawal seliaan dan skala operasi.

Adams Street ialah peneraju global dalam pasaran swasta dengan lebih daripada 50 tahun pengalaman dan dianggap sebagai salah satu firma pasaran swasta paling berpengalaman dan dihormati dalam industri ini. Adams Street mengurus aset merentasi lima strategi pelaburan dan telah membantu menetapkan beberapa penanda aras pertama industri serta salah satu dana sekunder khusus pertama hampir 40 tahun lalu.

“Perkongsian ini membolehkan kami beroperasi dalam saluran kekayaan swasta dengan cara yang mencerminkan piawaian institusi kami,” kata Greg Favre, Prinsipal, Pengurusan Kekayaan di Adams Street Partners. “Kami berbesar hati untuk terus membina hubungan yang kukuh serta pelbagai dimensi dengan Titanbay pada masa hadapan.”

Perihal Adams Street

Adams Street Partners ialah pengurus pelaburan pasaran swasta global dengan pelaburan di lebih daripada 30 negara merentasi lima benua. Firma ini 100% dimiliki oleh para pekerja dan mengurus aset bernilai $62 bilion merentasi strategi pelaburan utama, sekunder, ekuiti pertumbuhan, kredit serta pelaburan bersama. Adams Street berusaha untuk menjana cerapan pelaburan yang boleh diambil tindakan merentasi kitaran pasaran dengan memanfaatkan lebih 50 tahun pengalaman dalam pasaran swasta, kepintaran proprietari dan hubungan yang dipercayai. Adams Street mempunyai pejabat di Abu Dhabi, Austin, Beijing, Boston, Chicago, London, Menlo Park, Munich, New York, Seoul, Singapura, Sydney, Tokyo dan Toronto. Layari www.adamsstreetpartners.com

Perihal Titanbay

Titanbay ialah platform infrastruktur pasaran swasta yang dibina untuk bank swasta, pengurus kekayaan dan pelanggan mereka. Dengan menggabungkan teknologi pintar, kepakaran kawal selia dan kekuatan operasi, Titanbay membolehkan pengurus aset berkembang ke dalam pasaran kekayaan swasta dengan pantas dan berskala – serta memberikan pengedar akses tanpa halangan kepada dana pasaran swasta terkemuka. Layari Titanbay.com

