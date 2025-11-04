Titanbay 和 Adams Street 宣布建立私募财富管理解决方案合作伙伴关系

伦敦, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲增长最快的私募市场基础设施平台之一 Titanbay 与全球领先的员工持股制公司 Adams Street Partners, LLC (以下简称 “Adams Street”) 宣布建立面向私募财富领域的解决方案合作伙伴关系。Adams Street 管理资产规模超过 620 亿美元，深耕私募市场全领域多年，经验丰富。

为落地该合作关系，Titanbay 提供了一套跨境解决方案，旨在让其私人财富客户无论通过财富管理机构、私人银行等中介方接入，还是直接参与，都能获得流畅的投资体验。

Titanbay 的私募市场基础设施平台旨在提供投资全生命周期管理，并面向私募财富市场提供支持，服务对象覆盖私人银行、财富管理机构等分销商，以及符合相关监管和投资要求的合格投资者。 该平台可实现客户入驻与合规流程的自动化处理及分销关系的管理，并通过数字化平台实时提供最新投资资料与报告，大幅度降低行业长期面临的运营复杂性。

“Titanbay 是连接全球众多顶尖机构与私人财富市场的基础设施平台，”Titanbay 总经理兼 GP 解决方案负责人 Richard Kiddle 表示。

随着私人财富客户在众多市场中逐渐成为重要力量，像 Titanbay 这样的专业化平台通过集成了智能技术、监管许可与运营规模的一体化外包方案，正在成为行业的关键赋能者。

Adams Street 是全球私募市场的领军者，拥有超过 50 年的行业经验，是业内公认经验最丰富、最具声誉的私募市场投资公司之一。 该公司在五类投资策略中均有资产管理布局，并在近 40 年前参与制定多项行业首批基准、推出首批专门的二级市场基金之一。

“这一合作伙伴关系使我们能够在私人财富渠道中以符合我司标准的方式展开业务，” Adams Street Partners 财富管理部负责人 Greg Favre 表示， “我们期待与 Titanbay 共建长期多元的合作伙伴关系。”

_____________________________

关于 Adams Street

Adams Street Partners 是一家全球私募市场投资管理机构，其投资覆盖五大洲 30 多个国家和地区。 公司实行 100% 员工持股，目前管理资产规模达 620 亿美元，涵盖一级市场、二级市场、成长型股权、信贷及共同投资等策略。 Adams Street 凭借 50 余年的私募市场经验、专有情报体系及可信赖的合作关系，致力于在各类市场周期中获取可指导实践的投资洞见。 Adams Street 在阿布扎比、奥斯汀、北京、波士顿、芝加哥、伦敦、门洛帕克、慕尼黑、纽约、首尔、新加坡、悉尼、东京和多伦多设有分支机构。 官网请访问 www.adamsstreetpartners.com

关于 Titanbay

Titanbay 是专为私人银行、财富管理机构及其客户打造的私募投资服务平台。 通过融合智能技术、监管专业知识与运营实力，Titanbay 助力资产管理机构快速、规模化地拓展私募财富市场，并为分销机构提供无缝接入顶尖私募基金的渠道。 官网请访问 Titanbay.com

_____________________________

媒体联系方式

Danielle Wilde

Titanbay 市场营销部负责人

danielle.wilde@titanbay.com

+44 7940 071515

本公告随附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9267f05-8d4b-4f03-89cf-8d15f08e5d2e