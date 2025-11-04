Titanbay 與 Adams Street 宣佈成為私人財富解決方案合作夥伴

倫敦, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲其中一個增長最迅速的私人市場基礎建設平台 Titanbay，與由員工持股擁有的頂尖公司 Adams Street Partners, LLC（簡稱 Adams Street）今天宣佈成為私人財富解決方案的合作夥伴；Adams Street 管理資產規模超過 620 億美元，並在整個私人市場領域擁有悠久經驗。

為此，Titanbay 提供跨境解決方案，專門為私人財富客戶帶來無縫體驗，無論是透過財富管理機構及私人銀行等中介機構，還是直接投資，都能兼顧得宜。

Titanbay 的基礎建設平台專為管理整個投資生命周期而建造，並支援私人財富市場，包括分銷商（例如私人銀行及財富管理機構）以及符合相關監管與投資規定的合資格投資者。 此平台有助自動化開戶與合規流程、管理分銷商關係，並提供數碼平台以獲取即時文件和報告，全方位化解業界長期以來營運上的大量繁複環節。

Titanbay 董事總經理兼普通合夥人解決方案主管 Richard Kiddle 表示：「Titanbay 是聯繫全球眾多頂尖企業與私人財富市場的基礎建設層。」

隨著私人財富客戶於多個市場中的地位日益重要，像 Titanbay 這樣的專業平台正透過提供結合智能科技、監管許可與營運規模的外判解決方案，逐漸成為不可或缺的推動者。

Adams Street 是私人市場的全球領導先驅，擁有逾 50 年經驗，獲譽為行業內極具經驗、深受尊崇的私人市場公司。 Adams Street 的管理資產橫跨五項投資策略，協助建立行業內首批基準指標，並在近 40 年前參與創立首批專注於二手市場的基金。

Adams Street Partners 財富管理主管 Greg Favre 表示：「透過是次合作，讓我們能以符合機構標準的方式在私人財富渠道營運。 我們期待未來繼續與 Titanbay 持久發展各方面的合作關係。」

關於 Adams Street

Adams Street Partners 是全球私人市場投資管理公司，投資遍及五大洲超過 30 個國家。 公司百分百由員工持股擁有，管理資產達 620 億美元，涵蓋初級、次級、增長股權、信貸及共同投資策略。 憑藉 50 多年來於私人市場的經驗、專屬情報及可靠關係，Adams Street 致力於不同市場周期中創造具實戰價值的投資見解。 Adams Street 於阿布扎比、奧斯汀、北京、波士頓、芝加哥、倫敦、門洛帕克、慕尼黑、紐約、首爾、新加坡、悉尼、東京及多倫多設有辦事處。 請瀏覽 www.adamsstreetpartners.com

關於 Titanbay

Titanbay 是為私人銀行、財富管理機構及其客戶建構的私人市場基礎建設平台。 透過整合智能技術、監管專長及營運實力，Titanbay 協助資產管理機構快速大規模拓展私人財富業務，同時讓分銷商無縫接觸頂尖的私人市場基金。 請瀏覽 Titanbay.com

