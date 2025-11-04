Selskabsmeddelelse nr. 65/2025

Holbæk, den 4. november 2025

SJF Bank har fremgang i alle de væsentligste forretningsområder og leverer et resultat efter skat på 478,0 mio. kr.

På baggrund heraf justeres forventningerne til årets resultat før skat fra intervallet 700-800 mio. kr. til intervallet 750-800 mio. kr.

Perioden i overskrifter

Resultat efter skat forrenter primo egenkapital svarende til 13,3 % p.a.

Udlån og indlån stiger begge 9 %

Det samlede forretningsomfang vokser med 7 %

Nettorenteindtægterne falder 4 %

Nettogebyr- og provisionsindtægterne stiger 5 %

Basisindtægterne stiger 1 %

Omkostningsniveauet stiger 8 % inkl. engangsomkostninger til navneskifte og etablering af nyt domicil i Carlsberg Byen

I 3. kvartal 2025 stiger basisindtægterne med 2 % i forhold til 2. kvartal 2025

Basisindtjeningen er på samme niveau i 3. kvartal 2025 som i 2. kvartal 2025

Resultat efter skat stiger 11 % i 3. kvartal 2025 i forhold til 2. kvartal 2025

Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Adm. direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

www.sjfbank.dk/ir

Vedhæftede filer