Selskabsmeddelelse nr. 65/2025
Holbæk, den 4. november 2025
SJF Bank har fremgang i alle de væsentligste forretningsområder og leverer et resultat efter skat på 478,0 mio. kr.
På baggrund heraf justeres forventningerne til årets resultat før skat fra intervallet 700-800 mio. kr. til intervallet 750-800 mio. kr.
Perioden i overskrifter
- Resultat efter skat forrenter primo egenkapital svarende til 13,3 % p.a.
- Udlån og indlån stiger begge 9 %
- Det samlede forretningsomfang vokser med 7 %
- Nettorenteindtægterne falder 4 %
- Nettogebyr- og provisionsindtægterne stiger 5 %
- Basisindtægterne stiger 1 %
- Omkostningsniveauet stiger 8 % inkl. engangsomkostninger til navneskifte og etablering af nyt domicil i Carlsberg Byen
- I 3. kvartal 2025 stiger basisindtægterne med 2 % i forhold til 2. kvartal 2025
- Basisindtjeningen er på samme niveau i 3. kvartal 2025 som i 2. kvartal 2025
- Resultat efter skat stiger 11 % i 3. kvartal 2025 i forhold til 2. kvartal 2025
Med venlig hilsen
Lars Petersson Jakob Andersson
Adm. direktør Formand
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
