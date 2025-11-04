La Flandre à la pointe de la fabrication numérique :

CNH achève son projet Accelerator avec Flanders Make et cinq

entreprises partenaires à l'usine de Zedelgem

Zedelgem, le 4 novembre 2025

CNH et Flanders Make marquent aujourd’hui une étape importante dans la transformation du centre d’excellence dédié à la récolte de CNH à Zedelgem, en Belgique. Ce site, l’un des centres de fabrication et de R&D les plus stratégiques de CNH à l’échelle mondiale, célèbre l’aboutissement du projet « Accelerator » (2022-2025), mené sur trois ans. Grâce à cette initiative, Flanders Make, VLAIO — l’agence du gouvernement flamand chargée de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat — et CNH, en collaboration avec plusieurs partenaires, positionnent la Flandre parmi les régions les plus avancées d’Europe en matière de fabrication numérique et durable.

150 millions d'euros investis pour stimuler la numérisation

L’objectif principal du projet « Accelerator » est d’introduire des méthodes de fabrication numériques avancées et de créer un partenariat d’innovation puissant et disruptif avec les autorités publiques flamandes ainsi qu’avec les acteurs régionaux de la R&D. Une part importante de cet investissement est consacrée aux technologies de production avancées, dépassant les solutions Industrie 4.0 actuelles. L’initiative permettra de repousser les limites de l’automatisation, du contrôle qualité assisté par l’IA et de la production flexible.

À l’usine de Zedelgem, cela s’est traduit par la mise en place d’une nouvelle chaîne de montage flexible, avec un flux de matériaux optimisé tout au long du processus de production. Par ailleurs, l’introduction de systèmes de planification et d’algorithmes avancés permet désormais de gérer les commandes de matériaux de manière optimale, en s’appuyant à la fois sur les données historiques et sur les informations issues des processus.

CNH a co-créé le cadre du projet Accelerator en collaboration avec Flanders Make — organisation qui soutient l’innovation dans la production au sein de l’industrie manufacturière flamande — ainsi qu’avec cinq autres entreprises de premier plan ayant des activités de fabrication en Belgique : Picanol, Atlas Copco, Vandewiele, Sabca et Crop’s. Conçu pour être évolutif et permettre une expansion internationale, cet écosystème soutient la renaissance industrielle de la Flandre. Les premiers résultats démontrent déjà comment ces solutions innovantes renforcent la compétitivité et la flexibilité de CNH et de l’industrie locale à l’échelle mondiale.

Conduire la transformation numérique et la production des moissonneuses-batteuses CR11

Le projet Accelerator a permis de repenser la logistique et les opérations de l’usine, ouvrant la voie au lancement de la nouvelle ligne pilote NextGen de CNH.

Cet espace dédié a déjà accueilli six projets de R&D appliqués à la production, améliorant à la fois l’efficacité et la flexibilité de la production.

Cet investissement a également été déterminant pour la production de la New Holland CR11, la moissonneuse-batteuse phare et nouvelle génération de la marque, qui a remporté la seule médaille d’or de l’innovation à Agritechnica 2023.

Le lancement de la CR11 a considérablement complexifié la production à Zedelgem, l’usine devant gérer une augmentation de 30 % des pièces actives tout en maintenant efficacité, qualité et agilité opérationnelle. Cet exploit a été rendu possible grâce à l’intégration de l’innovation numérique et de la résilience à tous les niveaux des systèmes de production.

Quand la coopération public-privé propulse l’innovation et l’impact

Pour soutenir cette transformation, CNH a bénéficié de 1,85 million d’euros d’aide financière du gouvernement flamand, dont 1 million d’euros a été directement alloué aux fournisseurs R&D.

Ce financement a permis de moderniser les opérations, de raccourcir les cycles d’innovation, de créer de nouveaux emplois dans le secteur des hautes technologies et de renforcer une base de production plus durable et réactive en Flandre.

« La transformation à long terme de notre centre d'excellence de Zedelgem est le résultat d'une vision industrielle stratégique et d'une collaboration efficace avec nos partenaires en matière d'innovation. Cette synergie est fondamentale pour stimuler la performance, l'innovation et la durabilité », a déclaré Tom Verbaeten, directeur de la chaîne d'approvisionnement chez CNH.

« Grâce à notre engagement et au soutien de partenaires tels que Flanders Make, Zedelgem est désormais une référence en matière de production numérique de haute technologie en Europe. »

« Avec le projet Accelerator, nous ne nous sommes pas contentés d'innover en laboratoire, nous avons redéfini la manière dont la R&D industrielle se traduit dans la pratique », ajoute Grisja Lobbestael, PDG de Flanders Make. « Il s'agit de créer des technologies réutilisables et évolutives qui renforcent la position de la Flandre dans la chaîne de fabrication mondiale. C'est vraiment un catalyseur pour une croissance industrielle durable. »

« Le projet Accelerator illustre parfaitement comment une coopération stratégique entre les secteurs public et privé peut renforcer le leadership technologique et la résilience industrielle de notre région », a souligné Matthias Diependaele, Ministre-président de la Flandre. « En investissant dans la numérisation et l'emploi dans le secteur des hautes technologies, la Flandre renforce sa base industrielle et façonne l'avenir de l'industrie européenne. Le succès rencontré à Zedelgem prouve que lorsque l'expertise et l'esprit d'entreprise flamands s'unissent, nous pouvons établir de nouvelles normes en matière de compétitivité mondiale. »

CNH Industrial (NYSE : CNH) est une entreprise internationale du secteur des biens d'équipements, de la technologie et des services. Guidée par sa vocation, Breaking New Ground (de nouveaux horizons) axée sur l’innovation, la durabilité et la productivité, la société fournit l’orientation stratégique, le déploiement de la R&D et les investissements nécessaires au succès de ses marques. Au niveau mondial, Case IH et New Holland fournissent des applications agricoles complètes allant des machines aux outils d’accompagnement, jusqu’aux technologies numériques, pour tirer profit de tout leur potentiel. CASE et New Holland Construction Equipment proposent une gamme complète de matériels de construction afin de rendre l'industrie plus productive. Les marques régionales de la société comprennent : STEYR, pour les tracteurs agricoles ; Raven, leader dans l'Agriculture numérique, l’Agriculture de Précision et le développement de systèmes autonomes ; Hemisphere, l’un des leaders en conception et fabrication de technologies de positionnement par satellite de haute precision ; Flexi-Coil, spécialisée dans les systèmes de travail du sol et de semis ; Miller, fabricant d’équipements de pulvérisation ; et Eurocomach, qui produit une large gamme de mini-midi pelles pour le secteur de la construction.

Au cours d'une histoire qui s'étend sur plus de deux siècles, CNH a toujours été un pionnier dans ces secteurs et continue à innover avec passion et à favoriser l'efficacité et la réussite de ses clients. En tant que société véritablement mondiale, les plus de 35 000 employés de CNH ont pour objectif d'aider ses utilisateurs à développer et à construire un monde meilleur.

Pour plus d'informations et parcourir les derniers rapports financiers et de développement durable, visitez le site : www.cnh.com

Pour connaître les dernières nouvelles de CNH et de ses marques, visitez le site : media.cnh.com

Flanders Make est le centre de recherche stratégique pour l'industrie manufacturière. Depuis nos sites répartis dans toute la Flandre, nous encourageons l'innovation ouverte grâce à une recherche de haute qualité. De plus, les entreprises peuvent collaborer avec nous sur des innovations sur mesure. Enfin, nous proposons également une gamme complète d'infrastructures de test et de validation pour tester et valider vos produits et votre production. L'objectif de Flanders Make est de contribuer au développement technologique des véhicules, des machines et des usines du futur. Flanders Make crée ainsi une valeur ajoutée pour l'industrie manufacturière. Flanders Make aide les entreprises à innover mieux et plus rapidement. En outre, nous sommes fortement engagés dans la coopération internationale en matière d'innovation et la participation à des projets de recherche européens. Flanders Make est une initiative soutenue par le gouvernement flamand, le Fonds du Limbourg et le FEDER.

Flanders Make compte actuellement 1 000 chercheurs qui travaillent à plein temps au sein d'une communauté unique sur un programme de recherche industrielle commun.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : flandersmake.be

Contacts médias :

Mariangela Vicenti Pauline Brugeilles

Italie France

Tel. +39 334 39 29 738 Tel. +33 7 72 31 58 23

mediarelations@cnh.com p.brugeilles@barabino.fr

Pièces jointes