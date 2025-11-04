Lancement d'un nouveau service de counseling gratuit en Ontario pour aider les hommes à obtenir du soutien avant que la crise ne frappe

TORONTO, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le stress, les conflits et les difficultés économiques mettent de la pression lourde sur les familles ontariennes, et pour beaucoup d'hommes, il peut sembler impossible de demander de l'aide. Un nouveau service provincial vise à changer cette situation.

Le Lien de soutien pour hommes, lancé officiellement aujourd'hui par 211 Ontario et Family Service Ontario (FSO), offre aux hommes de toute la province des services de counseling gratuits, confidentiels et sans jugement. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce service met les hommes en contact avec des conseillers et conseillères professionnels qui peuvent les aider à gérer leur colère, leurs difficultés relationnelles ou leurs comportements nocifs avant qu'ils ne transforment en crise.

« Nous savons que les hommes veulent de l'aide, mais il y a encore beaucoup de honte autour de ce sujet. Ils ont besoin d'un espace qui leur permette de le faire facilement », explique Susan Somogyi, PDG de Family Service Ontario. « Le lien de soutien pour hommes élimine les obstacles et vous permet de parler à quelqu'un immédiatement. »

En composant le 2-1-1, les hommes peuvent parler immédiatement à un clinicien qualifié ou être orientés vers des services de counseling virtuels ou en personne proposés par les agences du FSO partout en Ontario.

Les hommes peuvent également être mis en contact avec d'autres services d'aide, tels que l'aide alimentaire, les programmes d'emploi ou l'aide au revenu, qui leur permettent de faire face aux pressions quotidiennes pouvant contribuer à des conflits ou à la violence conjugale.

« Ce service vient en aide aux hommes là où ils se trouvent », explique Karen Milligan, directrice générale des services Ontario 211. « Quelle que soit la situation, que la personne soit en crise ou simplement dépassée, nous pouvons la mettre en relation avec un soutien professionnel et compatissant à tout moment de la journée. »

Le lancement du Lien de soutien pour hommes intervient à un moment charnière, alors que la demande de services de santé mentale et de services à la famille continue d'augmenter. Financée par le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires et le gouvernement du Canada dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, cette initiative adopte une approche axée sur la prévention.

« Les hommes n'ont pas besoin d'être en situation de crise pour demander de l'aide. Il leur suffit de vouloir améliorer leur situation et celle de leur famille », explique M. Somogyi.

Les hommes peuvent composer le 2-1-1 à tout moment pour entrer en contact avec le Lien de soutien pour hommes

« La violence fondée sur le sexe n'a pas de place en Ontario, et c'est pourquoi notre gouvernement investit dans des services tels que la nouvelle ligne d'assistance téléphonique Lien de soutien pour hommes; afin de briser le cycle de la violence et de protéger les femmes, les enfants et les familles. Cette ligne d'assistance fournira un soutien essentiel, et je suis donc extrêmement reconnaissant du travail accompli par nos partenaires communautaires tels que 211 Ontario et Family Service Ontario. En agissant ensemble, de manière collaborative, nous pouvons bâtir des communautés plus sécuritaires et plus saines. » — Michael Parsa, ministre des Services à l'enfance, des Services sociaux et communautaires, Ontario Government

« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité et soutenu dans sa communauté afin de pouvoir réaliser son plein potentiel. Des services tels que le Lien de soutien pour hommes fournis par 211 Ontario et Family Service Ontario aident les gens à obtenir le soutien dont ils ont besoin avant qu’une crise ne survienne. En investissant dans des partenaires communautaires et en renforçant les services locaux, notre gouvernement s’attaque aux causes profondes de la violence et aide les individus et les familles à établir des relations plus saines et à bâtir des communautés plus fortes et plus sûres dans tout l’Ontario. » — Charmaine Williams, ministre associée des Perspectives sociales et économiques pour les femmes, Ontario Government





Les agences de Family Service Ontario sont présentes dans une centaine de communautés à travers l’Ontario. Nous sommes experts dans l’engagement des hommes et spécialistes des interventions en matière de violence fondée sur le sexe. Forts de plusieurs décennies d’expérience et de résultats prouvés, nous proposons des programmes innovants qui trouvent un écho auprès des hommes et favorisent la sécurité et le bien-être de la communauté. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le 211 est un lien essentiel vers les services communautaires et sociaux vitaux, offrant aux Ontariens et Ontariennes un accès facile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone, chat, texto, et en ligne dans plus de 150 langues. Avec deux décennies d'expérience, d'un personnel professionnel et d'une infrastructure solide, le 211 met les personnes en contact avec les services d'aide essentiels dont elles ont besoin pour s'épanouir, tels que la santé mentale, l'emploi, l'aide financière, l'alimentation et d'autres ressources.

