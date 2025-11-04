Presentación del Informe de Aplicación del Marco Internacional de Supervisión Urbana-Índice Adaptado de Shanghái para impulsar la transformación innovadora hacia un desarrollo urbano sostenible

BOGOTÁ, Colombia, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 31 de octubre, durante la ceremonia inaugural del Día Mundial de las Ciudades 2025, celebrada en Bogotá, se presentó oficialmente la versión en inglés del Informe de Aplicación del Marco Internacional de Supervisión Urbana-Índice Adaptado de Shanghái («UMF-Shanghai Adapted Index Application Report» en inglés).

Haciendo clic en este enlace se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado.

El lanzamiento a escala mundial tuvo lugar pocos días después de la presentación de la versión en chino del mismo informe, realizada por Kazuko Ishigaki, representante regional de la Oficina Regional de ONU Hábitat para Asia y el Pacífico, durante la Conferencia Mundial de Ciudades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2025, celebrada en Shanghái. Este encuentro, celebrado conjuntamente por ONU-Hábitat y «Shanghai Municipal People's Government», contó con la coordinación de la Comisión Municipal de Vivienda, Gestión y Desarrollo Urbano y Rural de Shanghái.

El informe propone recomendaciones estratégicas para el diseño de sistemas de indicadores adaptados a distintos escenarios urbanos y presenta marcos de referencia específicos para diversas tipologías de ciudades, como las megaciudades, las ciudades de la innovación tecnológica, las cuidades saludables y las habitables.

El Marco Internacional de Supervisión Urbana-Índice Adaptado de Shanghái es un índice de referencia internacional desarrollado por un equipo de investigación mundial, que cuenta con el apoyo y orientación conjunta de ONU Hábitat, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de China y el «Shanghai Municipal People's Government».

Su objetivo principal es ofrecer un diagnóstico científico y un análisis de tendencias sobre el progreso del desarrollo urbano sostenible a escala mundial. El índice se presentó por primera vez en 2021, durante la celebración del World Cities Day en China.

Reconocido por su carácter progresivo, abierto y adaptable, el Marco Internacional de Supervisión Urbana-Índice Adaptado de Shanghái no busca establecer un sistema de clasificación entre ciudades, sino evaluar su nivel de avance hacia la sostenibilidad, a la vez que ofrece una plataforma abierta de colaboración y un modelo flexible en la construcción de todo su sistema de indicadores.

En general, la investigación que sustenta el índice se basa en el principio de progresividad, por el cual anima a las ciudades a implementar iniciativas y las inspira a seguir avanzando. Asimismo, el carácter integral del estudio orienta el desarrollo urbano hacia un equilibrio entre el crecimiento, la coordinación y la sostenibilidad. Por último, el informe utiliza la clasificación por prioridades, que permite centrar los esfuerzos en los ámbitos más relevantes y garantizar que el índice sea útil e inspirador para ciudades de diferentes tipos.

Desde su lanzamiento, el Marco Internacional de Supervisión Urbana-Índice Adaptado de Shanghái se ha aplicado como piloto en distintas ciudades de todo el mundo. Hasta la fecha, más de 100 ciudades alrededor del mundo están desarrollando iniciativas piloto basadas en este marco.

De cara al futuro, se prevé la creación progresiva de una base de datos urbana a nivel mundial, que se compartirá de forma abierta con todas las ciudades del mundo interesadas. Esta herramienta proporcionará un valioso soporte para el diagnóstico y análisis del desarrollo urbano sostenible.

Fuente: Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management