Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2026 og fimm ára áætlun 2026-2030

Frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2026 og fimm ára tímabilið til 2030 er lögð fram í borgarstjórn til fyrri umræðu í dag 4. nóvember 2025.
Samantekinn fjárhagsáætlun A- og B-hluta
Í fjárhagsáætlun ársins 2026 er gert ráð fyrir að stöðugum og sterkum rekstri í A- og B-hluta. Gert er ráð fyrir að rekstrarniðurstaða verði jákvæð um 18,7 milljarða króna og EBITDA verði 69,6 milljarðar króna. Á árunum 2027-2030 er gert ráð fyrir batnandi afkomu og vaxandi EBITDA. Útkomuspá fyrir árið 2025 gerir ráð fyrir að afkoma ársins verði jákvæð um 14,6 milljarða króna.
Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum er áætlað 15,5% árið 2026 eða 48,4 milljarðar króna og verði á milli 15% og 16% tímabilið 2027 til 2030.
Gert er ráð fyrir að lok árs 2026 nemi eignir samtals 1.063 milljörðum króna og hækki um 74 milljarða króna á árinu. Þá er gert ráð fyrir að eiginfjárhlutfall nemi 45,5%.
Heildarfjárfesting er áætluð 74,9 milljarðar árið 2026 og gert er ráð fyrir að heildarfjárfesting árin 2027 til 2030 nemi 314,4 milljörðum króna. Árið 2026 er gert ráð fyrir að lántaka ársins nemi 53 milljörðum króna og að handbært fé í árslok verði 31,3 milljarðar króna.
Gert er ráð fyrir að þriggja ára jafnvægisviðmið sveitarstjórnarlaga verði jákvætt allt áætlunartímabilið og að skuldaviðmið verði 103% árið 2026 og undir 150% viðmiði sveitarstjórnarlaga út áætlunartímabilið.
Fjárhagsáætlun A-hluta
Fjárhagsáætlun A-hluta gerir ráð fyrir 4,8 milljarða króna afgangi árið 2026. Í fimm ára áætlun er gert ráð fyrir að hagnaður A-hluta fari stigvaxandi og nemi 10,6 milljörðum árið 2030.
Veltufé frá rekstri endurspeglar sterkan grunnrekstur en gert er ráð fyrir að veltufé frá rekstri á móti tekjum nemi 7,7% árið 2026. Í fimm ára áætlun er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum verði um og við 8%. Í útkomuspá 2025 er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum verði umfram upphaflega áætlun ársins og nemi 7,9%.
Gert er ráð fyrir að eignir A-hluta nemi 326,8 milljörðum króna í lok árs 2026 og að eiginfjárhlutfall nemi 30%. Hreinar skuldir sem hlutfall af tekjum eru áætlaðar 82% árið 2026 og fara lækkandi á áætlunartímabilinu.
Heildarfjárfesting A-hluta er áætluð 23,7 milljarðar árið 2026 og gert er ráð fyrir að stofnframlög til byggingar og kaupa á almennum íbúðum skv. lögum nr. 52/2016 og til B-hluta fyrirtækja og hlutdeildarfélaga nemi 3,0 milljörðum króna. Árið 2026 er gert ráð fyrir að lántaka ársins nemi 14,0 milljörðum króna og að handbært fé í árslok verði 17,1 milljarður króna.
Fjármálastefna og fjárhagsleg staða Reykjavíkurborgar
Reykjavíkurborg og fyrirtæki hennar sinna umfangsmiklum þjónustu- og innviðaverkefnum. Á næsta ári er áætlað að eignir A- og B-hluta borgarinnar samkvæmt efnahagsreikningi verði komnar yfir 1.000 milljarða króna með 470 milljarða króna í eigið fé. Það sýnir sterka stöðu borgarinnar og B-hluta fyrirtækja að áætlað veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum er um og yfir 15% og stendur þannig undir fjárfestingastigi og skuldsetningu fjárfrekra innviðaverkefna.
Fjármálastjórn A-hluta tekur mið af fjármálastefnu Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið 2023 til 2027. Í fjármálastefnunni eru sett markmið fyrir A-hluta sem taka til helstu fjárhagslegra þátta borgarsjóðs þ.e. reksturs, efnahags og sjóðstreymis. Samhliða fjármálastefnu var samþykkt aðgerðaráætlun þar sem áhersla var lögð á markvissar aðgerðir í rekstri og skýra forgangsröðun í fjárfestingum. Sett var í forgang sókn í uppbyggingu til lengri tíma í samræmi við langtímastefnumörkun borgarinnar. Skýr sýn er á græna og vaxandi borg fyrir fólk, sjálfbæran rekstur og fyrirbyggjandi aðgerðir til að lágmarka fjárhagslegar áhættur í rekstri.
Fyrirliggjandi fjárhags- og fimm ára áætlun A-hluta endurspeglar árangur af markvissri framfylgd fjármálastefnu og langtímaáætlun síðustu ára. Gert er ráð fyrir að öll markmið fjármálastefnunnar verði uppfyllt á áætlunartímabilinu. Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum endurspeglar sterkan grunnrekstur, handbært fé í árslok er vel yfir markmiðum og skuldaviðmið með því lægsta á höfuðborgarsvæðinu.
Ítarlega umfjöllun er að finna í hjálögðum gögnum um frumvarpið og meginniðurstöður þess.
Reykjavík, 4. nóvember 2025.
Viðhengi
- Frumvarp að fjárhagsáætlun og fimm ára áætlun Reykjavíkurborgar 2026-2030
- Greinargerð Fjármála- og áhættustýringarsvið með fjárhagsáætlun 2026-2030
- Greinargerð fagsviða og b-hluta með fjárhagsáætlun 2026