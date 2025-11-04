Pet Valu présente ses résultats pour le troisième trimestre de 2025

MARKHAM, Ontario, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pet Valu Holdings Ltd. (« Pet Valu » ou la « Société ») (TSX : PET), principal détaillant spécialisé en nourriture et en accessoires pour animaux de compagnie au Canada, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre (« T3 ») clos le 27 septembre 2025.

Faits saillants du troisième trimestre

Les ventes à l’échelle du réseau 1 ont atteint 373,9 M$, une augmentation de 4,4 % par rapport au T3 2024. La croissance des ventes des magasins comparables s’est élevée à 2,3 %.





À la suite du T3 2025, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,12 $ par action ordinaire.





Perspectives pour 2025

La Société prévoit des produits entre 1,175 G$ et 1,185 G$, un BAIIA ajusté de 257 M$ à 260 M$, un résultat net ajusté par action après dilution entre 1,63 $ et 1,66 $ et des dépenses d’investissement nettes2 d’environ 45 M$.





« Le troisième trimestre a encore une fois été marqué par une croissance responsable, mise en évidence par l’augmentation de nos parts, la croissance continue des transactions des magasins comparables et l’effet de levier sur les investissements dans notre chaîne d’approvisionnement, a affirmé Greg Ramier, président et chef de la direction de Pet Valu. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos gens, qui, grâce à leur dévouement au service à la clientèle, réussissent à se démarquer dans le contexte actuel.

« Nos magasins et nos canaux numériques sont prêts pour affronter la prochaine période des Fêtes, soutenus par un plan commercial solide qui enchantera les parents d’animaux de compagnie et nous permettra de leur offrir un rapport qualité-prix avantageux et fiable, continue M. Ramier. Dotée d’une bonne équipe, d’actifs solides et d’une stratégie claire, Pet Valu est bien placée pour faire vivre des moments mémorables et offrir une expertise de confiance aux amoureux des animaux de compagnie, tout en favorisant une croissance et une valeur durables pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2025

Les données comparatives ci-dessous renvoient à la période de 13 semaines close le 27 septembre 2025, en comparaison avec celles de la période de 13 semaines close le 28 septembre 2024.

Les produits se sont établis à 289,5 M$ au T3 2025, une augmentation de 13,4 M$, ou 4,9 %, en regard de 276,0 M$ au T3 2024. L’augmentation des produits découle principalement de la hausse des ventes au détail et des produits tirés des franchises et autres produits.

La croissance (diminution) des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 2,3 % au T3 2025 du fait principalement de l’augmentation de 2,0 % des dépenses moyennes par transactions des magasins comparables1 et de la hausse de 0,3 % de la croissance des transactions des magasins comparables1. En comparaison, la diminution des ventes des magasins comparables s’est chiffrée à 2,5 % au T3 2024 et découlait principalement de la diminution de 4,1 % des transactions des magasins comparables, contrebalancée en partie par la hausse de 1,7 % des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables.

Le profit brut a augmenté de 6,2 M$, ou 6,9 %, pour s’établir à 95,6 M$ au T3 2025, contre 89,4 M$ au T3 2024. La marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 33,0 % au T3 2025, contre 32,4 % au T3 2024. En excluant le coût lié à la transformation de la chaîne d’approvisionnement de 0,5 % au T3 2025 et de 1,1 % au T3 2024, la marge bénéficiaire brute s’est chiffrée à 33,5 % au T3 2025 et au T3 2024. La stabilité de la marge bénéficiaire brute d’une période à l’autre s’explique principalement par i) l’efficience de la distribution découlant des nouveaux centres de distribution, contrebalancée par ii) la hausse des coûts d’occupation.

Les charges de vente et d’administration se sont établies à 53,6 M$ au T3 2025, une augmentation de 4,6 M$, ou 9,4 %, par rapport à 49,0 M$ au T3 2024. Les charges de vente et d’administration correspondaient à respectivement 18,5 % et 17,8 % du total des produits pour le T3 2025 et le T3 2024. L’augmentation de 4,6 M$ des charges de vente et d’administration s’explique principalement par i) la hausse de la charge de rémunération, ii) la baisse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés, iii) la hausse des charges liées aux logiciels-services, iv) des honoraires plus élevés et v) la hausse de la dotation aux amortissements attribuable à la croissance des magasins.

Le BAIIA ajusté a diminué de 1,0 M$, ou 1,5 %, pour s’établir à 63,6 M$ au T3 2025, par rapport à 64,6 M$ au T3 2024. La diminution s’explique par une hausse des charges de vente et d’administration après avoir exclu la rémunération fondée sur des actions et les coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, attribuable à la hausse de la charge de rémunération, à la baisse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés et à l’augmentation des charges liées aux logiciels-services, le tout contrebalancé en partie par la hausse du profit brut en excluant le coût lié à la transformation de la chaîne d’approvisionnement. Le BAIIA ajusté en pourcentage des produits3 a été de 22,0 % et de 23,4 % respectivement au T3 2025 et au T3 2024.

La charge d’intérêts nette s’est chiffrée à 7,9 M$ au T3 2025, une baisse de 0,4 M$, ou 5,3 %, par rapport à 8,3 M$ au T3 2024. La baisse s’explique principalement par la diminution de la charge d’intérêts sur la facilité à terme en raison surtout de la baisse des taux d’intérêt par rapport au T3 2024.

Les impôts sur le résultat se sont établis à 8,9 M$ au T3 2025, contre 9,0 M$ au T3 2024. La légère baisse est principalement attribuable à la réduction de la rémunération fondée sur des actions non déductible, ce qui a réduit le taux d’imposition effectif pour le trimestre considéré, contrebalancée en partie par l’augmentation du résultat imposable au T3 2025. Le taux d’imposition effectif a été de 26,4 % au T3 2025, contre 27,9 % au T3 2024. Au T3 2025, le taux d’imposition effectif était moins élevé que le taux prévu par la loi combiné de 26,5 % en raison surtout des révisions à la baisse de l’estimation de la rémunération fondée sur des actions non déductible pour l’exercice complet, ce qui a entraîné un ajustement favorable de la charge d’impôts. Au T3 2024, le taux d’imposition effectif était plus élevé que le taux prévu par la loi en raison des charges non déductibles.

Le résultat net a augmenté de 1,7 M$ pour se fixer à 24,9 M$ au T3 2025, en comparaison de 23,2 M$ au T3 2024. L’augmentation du résultat net s’explique principalement par l’augmentation du résultat d’exploitation et la diminution de la charge d’intérêts nette, le tout contrebalancé en partie par une perte de change, comme il est décrit ci-dessus.

Le résultat net ajusté a diminué de 2,3 M$ pour se chiffrer à 27,6 M$ au T3 2025, par rapport à 29,9 M$ au T3 2024. Le résultat net ajusté en pourcentage des produits3 a été de 9,6 % au T3 2025 et de 10,8 % au T3 2024. La diminution s’explique par une hausse des charges de vente et d’administration après avoir exclu la rémunération fondée sur des actions et les coûts qui ne sont pas représentatifs de la performance de nos activités, attribuable à la hausse de la charge de rémunération, à la baisse du profit découlant de la vente des actifs des magasins refranchisés et à l’augmentation des charges liées aux logiciels-services, le tout contrebalancé en partie par la hausse du profit brut en excluant le coût lié à la transformation de la chaîne d’approvisionnement et la baisse des impôts sur le résultat, comme il est décrit ci-dessus.

Le résultat net ajusté par action après dilution a diminué de 0,01 $ pour atteindre 0,40 $ au T3 2025, par rapport à 0,41 $ au T3 2024. La diminution de 2,4 % d’une période à l’autre découle principalement de la baisse du résultat net ajusté, contrebalancée en partie par la diminution du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées en circulation découlant des rachats d’actions.

La trésorerie totalisait 14,8 M$ à la fin du troisième trimestre.

Les dépenses d’investissement nettes se sont chiffrées à 8,3 M$ au T3 2025, en comparaison de 13,9 M$ au T3 2024, une baisse de 5,6 M$ attribuable surtout à la hausse des incitatifs à la location découlant du nouveau centre de distribution de Calgary, contrebalancée en partie par la baisse du produit à la cession d’immobilisations corporelles dans le cadre de la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés.

Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 24,7 M$ au T3 2025, en comparaison de 30,8 M$ au T3 2024, une baisse de 6,1 M$ attribuable surtout à i) une baisse de la trésorerie provenant des activités d’exploitation découlant d’une variation nette défavorable du fonds de roulement d’exploitation, ii) une hausse de la trésorerie affectée aux activités d’investissement découlant de la baisse des dépenses liées à la vente de magasins détenus par la Société à des franchisés, et iii) une hausse des remboursements de capital au titre des obligations et des intérêts payés sur les obligations locatives imputable à l’agrandissement du réseau de magasins; le tout contrebalancé en partie par iv) la hausse des incitatifs à la location découlant principalement du nouveau centre de distribution de Calgary.

Les stocks à la fin du T3 2025 se chiffraient à 141,2 M$, comparativement à 124,6 M$ à la fin du T4 2024, une hausse de 16,6 M$ essentiellement en raison de l’augmentation de la taille de notre réseau et de la pénétration des ventes de gros.

Dividendes

Le 3 novembre 2025, le conseil d’administration de la Société a déclaré un dividende de 0,12 $ par action ordinaire payable le 15 décembre 2025 aux porteurs d’actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 28 novembre 2025.

Perspectives

L’exercice 2025 comptera 53 semaines pour Pet Valu, comparativement à l’exercice 2024 qui comptait 52 semaines. Compte tenu de la performance du cumul 2025 et des conditions du marché, ainsi que de l’incidence de la 53e semaine de l’exercice 2025, la Société prévoit ce qui suit :

des produits entre 1,175 G$ et 1,185 G$, soutenus par l’ouverture d’environ 40 nouveaux magasins, une croissance des ventes des magasins comparables d’environ 2 % et une pénétration accrue des ventes de gros;





un BAIIA ajusté entre 257 M$ et 260 M$, compte tenu du maintien des investissements dans le prix et la normalisation des charges d’exploitation;





un résultat net ajusté par action après dilution entre 1,63 $ et 1,66 $, qui comprend un montant d’environ 12 M$ avant impôts, ou 0,12 $ par action après dilution, découlant d’une dépréciation additionnelle et d’une charge d’intérêts sur l’obligation locative liée aux nouveaux centres de distribution;





des coûts de transformation d’environ 11 M$ avant impôts et une rémunération fondée sur des actions d’environ 10 M$ avant impôts, tous deux exclus du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté par action après dilution;





des dépenses d’investissement nettes d’environ 45 M$.





La Société continue de surveiller l’évolution du contexte de commerce extérieur et estime qu’elle dispose des mécanismes appropriés pour s’adapter, le cas échéant. Les perspectives énoncées ci-dessus sont fondées sur plusieurs hypothèses, notamment, mais sans s’y limiter, les politiques commerciales gouvernementales mises en œuvre à la publication du présent rapport.

1) Mesure financière supplémentaire. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025, intégré par renvoi dans les présentes, pour les définitions des mesures financières supplémentaires. Une copie du rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025 est accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

2) Mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter aux rubriques « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées » ci-après pour un rapprochement entre les mesures non conformes aux IFRS (sauf les dépenses d’investissement nettes) utilisées dans le présent communiqué de presse et les mesures IFRS les plus directement comparables. Se reporter également aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025, pour plus de renseignements concernant le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, les flux de trésorerie disponibles et les dépenses d’investissement nettes, y compris les définitions, et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées.

3) Ratio non conforme aux IFRS. Les ratios non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous ainsi qu’à la rubrique « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise » du rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025 pour les définitions des ratios non conformes aux IFRS et chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS.

Détails concernant la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique afin de discuter des résultats du troisième trimestre de la Société aura lieu le 4 novembre 2025 à 8 h 30 (HE). Pour accéder à la conférence téléphonique de Pet Valu, veuillez composer le 1­833-950 0062 (code d’accès : 645314). Une webémission en direct de la conférence téléphonique sera également accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l’adresse : https://investors.petvalu.com/.

Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à la conférence téléphonique, une rediffusion sera mise à votre disposition peu après la fin de la conférence, laquelle sera accessible en composant le 1­866-813-9403 (code d’accès : 170496) jusqu’au 11 novembre 2025. La webémission sera également archivée et accessible dans la section Events & Presentations du site Web de la Société à l’adresse : https://investors.petvalu.com/.

À propos de Pet Valu

Pet Valu est le principal détaillant en nourriture et en accessoires pour animaux au Canada avec plus de 800 magasins appartenant à la Société ou à des franchisés partout au pays. Depuis plus de 45 ans, Pet Valu a su gagner la confiance et la loyauté des propriétaires d’animaux de compagnie grâce à son service à la clientèle éclairé, à sa vaste gamme de produits et à ses services en magasin agréables. De par ses magasins de proximité locaux et sa plateforme numérique, Pet Valu offre plus de 10 000 articles à des prix concurrentiels, dont une vaste gamme de marques holistiques et de marques exclusives primées. Le siège social de la Société se situe à Markham, en Ontario et elle possède des centres de distribution à Brampton, en Ontario, à Surrey, en Colombie-Britannique, et à Calgary, en Alberta. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : PET ). Pour de plus amples renseignements, visitez le site : www.petvalu.ca.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse renvoie à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS. Ces mesures et ces ratios ne sont pas reconnus par les IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par celles-ci. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Ces mesures sont plutôt présentées à titre de complément des mesures conformes aux IFRS afin de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la Société du point de vue de la direction. Par conséquent, elles ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut à l’analyse de l’information financière de la Société présentée conformément aux IFRS. Pet Valu utilise des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », le « résultat net ajusté », les « flux de trésorerie disponibles » et les « dépenses d’investissement nettes », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA ajusté en pourcentage des produits », le « résultat net ajusté en pourcentage des produits » et le « résultat net ajusté par action après dilution ». Le présent communiqué de presse renvoie également à certaines mesures financières supplémentaires utilisées couramment dans le secteur de la vente au détail, telles que les « ventes à l’échelle du réseau », la « croissance (diminution) des ventes des magasins comparables », la « croissance des transactions des magasins comparables », et la « croissance (diminution) des dépenses moyennes par transaction des magasins comparables ». Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires visent à fournir aux investisseurs d’autres mesures de la performance opérationnelle de Pet Valu et ainsi à mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. La Société est également d’avis que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d’autres parties intéressées ont souvent recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires dans leur évaluation des émetteurs. La direction de la Société a recours à des mesures et à des ratios non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires pour faciliter la comparaison de la performance opérationnelle d’une période à l’autre, pour établir le budget d’exploitation annuel, ainsi que pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Se reporter au rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025 pour de plus amples renseignements sur les mesures et les ratios non conformes aux IFRS (y compris chaque mesure non conforme aux IFRS qui est utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux IFRS) et les mesures supplémentaires, y compris leur définition et un rapprochement des mesures non conformes aux IFRS avec les mesures IFRS les plus comparables.

Information prospective

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective. L’information prospective est fournie à la date d’établissement du présent rapport de gestion et repose sur les opinions, estimations et hypothèses de la direction formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des tendances actuelles, des conditions courantes et des événements futurs attendus, de même que divers autres facteurs que la direction estime opportuns et raisonnables dans les circonstances. L’objectif de l’information prospective est de fournir une description des attentes et des plans de la direction, et cette information pourrait ne pas être appropriée à d’autres fins. Pet Valu ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements ou événements ou pour toute autre raison, à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l’information prospective en raison de divers facteurs. Plus particulièrement, les informations portant sur nos attentes à l’égard des résultats futurs, des objectifs, de la performance, des perspectives et des occasions, y compris l’information figurant aux rubriques « Perspectives pour 2025 » et « Perspectives » du présent communiqué de presse, constituent de l’information financière de nature prospective ou une perspective financière au sens qu’en donne la législation sur les valeurs mobilières, fondée sur des facteurs et des hypothèses et assujettie aux risques, comme l’explique la notice annuelle de la Société datée du 3 mars 2025. En outre, les déclarations faisant état d’attentes, d’intentions, de prévisions ou d’autres faits ou circonstances à venir contiennent de l’information prospective.

De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société, son niveau d’activité, son rendement ou ses réalisations, les événements à venir ou faits nouveaux, ou ses perspectives diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. La notice annuelle et les autres documents déposés publiquement par Pet Valu sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

La Société prévient le lecteur que la liste des facteurs de risques et des incertitudes, énoncée dans la notice annuelle, n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les lecteurs sont priés d’examiner ces risques, incertitudes et hypothèses attentivement dans le cadre de leur évaluation de l’information prospective et ils sont avisés de ne pas se fier outre mesure à cette information.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES

États du résultat et du résultat global consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 13 semaines 13 semaines 39 semaines 39 semaines Produits Ventes au détail 104 601 $ 99 962 $ 306 069 $ 300 428 $ Franchises et autres produits 184 861 176 068 543 127 501 616 Total des produits 289 462 276 030 849 196 802 044 Coût des ventes 193 900 186 651 567 937 537 621 Profit brut 95 562 89 379 281 259 264 423 Charges de vente et d’administration 53 634 49 023 165 211 156 972 Résultats d’exploitation 41 928 40 356 116 048 107 451 Charge d’intérêts nette 7 884 8 326 22 463 25 551 Perte (profit) de change 249 (100) (146) 571 Résultat avant impôts sur le résultat 33 795 32 130 93 731 81 329 Charge d’impôts sur le résultat 8 933 8 972 25 297 22 814 Résultat net et résultat global 24 862 23 158 68 434 58 515 Résultat net par action ordinaire – de base 0,36 $ 0,32 $ 0,99 $ 0,82 $ Résultat net par action ordinaire – dilué 0,36 $ 0,32 $ 0,97 $ 0,81 $





Rapprochement du résultat net avec le BAIIA, le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté

(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 13 semaines 13 semaines 39 semaines 39 semaines Rapprochement du résultat net et du BAIIA ajusté Résultat net 24 862 $ 23 158 $ 68 434 $ 58 515 $ Amortissements 18 380 16 531 53 293 49 129 Charge d’intérêts nette 7 884 8 326 22 463 25 551 Charge d’impôts sur le résultat 8 933 8 972 25 297 22 814 BAIIA1 60 059 56 987 169 487 156 009 Ajustements au BAIIA : Coûts de transformation2 3 153 5 324 5 854 14 306 Autres honoraires3 36 239 459 997 Rémunération fondée sur des actions4 101 2 149 6 857 7 027 Perte (profit) de change 249 (100 ) (146 ) 571 BAIIA ajusté 63 598 $ 64 599 $ 182 511 $ 178 910 $ BAIIA ajusté en pourcentage des produits 22,0 % 23,4 % 21,5 % 22,3 %





Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 13 semaines 13 semaines 39 semaines 39 semaines Rapprochement du résultat net et du résultat net ajusté Résultat net 24 862 $ 23 158 $ 68 434 $ 58 515 $ Ajustements au résultat net : Coûts de transformation2 3 511 6 358 7 074 20 628 Autres honoraires3 36 239 459 997 Rémunération fondée sur des actions4 101 2 149 6 857 7 027 Perte (profit) de change 249 (100 ) (146 ) 571 Incidence fiscale des ajustements au résultat net (1 111 ) (1 875 ) (3 468 ) (6 594 ) Résultat net ajusté 27 648 $ 29 929 $ 79 210 $ 81 144 $ Résultat net ajusté en pourcentage des produits 9,6 % 10,8 % 9,3 % 10,1 % Résultat net ajusté par action après dilution 0,40 $ 0,41 $ 1,13 $ 1,12 $

Notes :

1) Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite selon les IFRS. Il est donc peu probable qu’elles soient comparables à des mesures semblables utilisées par d’autres entités. Pour plus de renseignements, se reporter aux rubriques « Comment nous évaluons la performance de notre entreprise », « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » et « Principales informations financières consolidées et mesures sectorielles » du rapport de gestion pour le troisième trimestre clos le 27 septembre 2025, y compris les définitions et les rapprochements aux mesures conformes aux IFRS pertinentes présentées.

2) Correspondent : i) aux coûts d’implémentation de nouveaux systèmes informatiques fondés sur des projets distincts et de logiciels-services au titre des initiatives de transformation à l’appui du commerce électronique et des capacités omnicanaux, de la gestion des relations clients et d’autres processus clés; ii) aux coûts associés aux initiatives de transformation de la chaîne d’approvisionnement et de la marchandise, comme le dédoublement des coûts d’entreposage et de distribution, les coûts d’implémentation des nouveaux systèmes informatiques, les autres coûts de transition engagés pendant la transition vers un nouveau centre de distribution, et, pour le résultat net ajusté, au dédoublement de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation et la charge d’intérêts sur les obligations locatives; et iii) aux indemnités à la cessation d’emploi liées à des activités de restructuration dans certaines fonctions de soutien de l’entreprise et aux charges liées à la réorganisation de l’équipe de haute direction.

Pour le BAIIA ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T3 2025 et au cumul 2025 sont respectivement de 1,2 M$ et 1,7 M$ (respectivement 2,3 M$ et 4,4 M$ au T3 2024 et au cumul 2024), et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de respectivement 2,0 M$ et 4,1 M$ (respectivement 3,0 M$ et 9,9 M$ au T3 2024 et au cumul 2024). Pour le résultat net ajusté, les coûts de transformation inclus dans le coût des ventes au T3 2025 et au cumul 2025 sont respectivement de 1,5 M$ et 2,6 M$ (respectivement 3,0 M$ et 8,4 M$ au T3 2024 et au cumul 2024), et ceux inclus dans les charges de vente et d’administration, de respectivement 2,0 M$ et 4,1 M$ (respectivement 3,0 M$ et 9,9 M$ au T3 2024 et au cumul 2024). Pour le résultat net ajusté, la charge d’intérêts sur les obligations locatives au T3 2025 et celle au cumul 2025 sont respectivement de 0,1 M$ et 0,3 M$ (respectivement 0,3 M$ et 2,3 M$ au T3 2024 et au cumul 2024).

3) Correspondent aux honoraires essentiellement engagés en lien avec ce qui suit : i) le reclassement de mai 2025 et le reclassement de 2024; et ii) l’examen par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») des déclarations de revenus canadiennes de la Société dont il est question à la rubrique « Impôts sur le résultat » du rapport de gestion de la Société au troisième trimestre clos le 27 septembre 2025. Ces honoraires sont inclus dans les charges de vente et d’administration.

4) Correspond à la rémunération fondée sur des actions en lien avec notre régime d’options sur actions modifié et retraité, notre régime incitatif à long terme et notre régime d’unités d’actions différées, qui est incluse dans les charges de vente et d’administration.





Tableaux des flux de trésorerie consolidés intermédiaires résumés

(non audités, en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les

Cumul jusqu’aux

27 septembre 2025 28 septembre 2024 27 septembre 2025 28 septembre 2024 13 semaines 13 semaines 39 semaines 39 semaines Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : Activités d’exploitation Résultat net 24 862 $ 23 158 $ 68 434 $ 58 515 $ Ajustements pour les éléments sans incidence sur la trésorerie : Amortissements 18 380 16 531 53 293 49 129 Redevances de franchisage reportées 46 181 (140) 88 Profit à la cession d’immobilisations corporelles (58) (1 200) (113) (2 810) Perte (profit) à la vente d’actifs au titre de droits d’utilisation 16 (180) 57 (32) Perte (profit) de change 249 (100) (146) 571 Charge de rémunération fondée sur des actions 101 2 149 6 857 7 027 Charge d’intérêts nette 7 884 8 326 22 463 25 551 Charge d’impôt sur le résultat 8 933 8 972 25 297 22 814 Impôts sur le résultat payés (11 910) (8 881) (27 931) (24 881) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation : Clients et autres débiteurs (639) 979 5 076 (1 515) Stocks (541) (1 150) (15 899) (12 505) Charges payées d’avance (264) 10 155 (2 408) 8 023 Fournisseurs et autres créditeurs (1 385) (3 241) (28) 2 364 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 45 674 55 699 134 812 132 339 Activités de financement Produits tirés de l’exercice d’options sur actions 5 841 3 270 9 125 4 089 Actions rachetées à des fins d’annulation — (2 043) (78 015) (2 043) Dividendes payés sur les actions ordinaires (8 245) (7 907) (24 891) (23 638) Remboursement de la facilité à terme — (4 437) — (13 312) Emprunts nets sur la facilité renouvelable (17 000) — 15 000 — Intérêts payés sur la dette à long terme (1 703) (8 493) (8 965) (19 805) Remboursement du capital au titre des obligations locatives (18 158) (16 541) (53 029) (48 108) Intérêts payés sur les obligations locatives (5 878) (5 865) (17 737) (17 494) Incitatifs à la location 7 921 177 8 871 1 046 Commission au titre de la lettre de crédit de soutien (22) — (22) — Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (37 244) (41 839) (149 663) (119 265) Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (16 837) (16 661) (39 790) (43 139) Acquisition d’immobilisations incorporelles (478) (254) (1 231) (1 518) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 1 071 2 848 1 747 6 104 Coûts directs initiaux liés aux actifs au titre de droits d’utilisation (1 071) (474) (1 838) (1 418) Billets à recevoir 95 154 353 505 Créances locatives 9 998 8 890 29 571 25 829 Intérêts reçus sur les créances locatives et autres 2 692 2 949 8 394 8 939 Rachat de franchises (255) — (2 642) (971) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (4 785) (2 548) (5 436) (5 669) Incidence des taux de change sur la trésorerie (263) 31 (96) (419) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 3 382 11 343 (20 383) 6 986 Trésorerie au début de la période 11 376 24 087 35 141 28 444 Trésorerie à la fin de la période 14 758 $ 35 430 $ 14 758 $ 35 430 $





Flux de trésorerie disponibles

(non audités, en milliers de dollars canadiens)

Trimestres clos les Cumul jusqu’aux 27 septembre

2025 28 septembre

2024 27 septembre

2025 28 septembre

2024 13 semaines 13 semaines 39 semaines 39 semaines Trésorerie provenant des activités d’exploitation 45 674 $ 55 699 $ 134 812 $ 132 339 $ Trésorerie affectée aux activités d’investissement (4 785 ) (2 548 ) (5 436 ) (5 669 ) Incitatifs à la location 7 921 177 8 871 1 046 Remboursement du capital au titre des obligations locatives (18 158 ) (16 541 ) (53 029 ) (48 108 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (5 878 ) (5 865 ) (17 737 ) (17 494 ) Billets à recevoir (95 ) (154 ) (353 ) (505 ) Flux de trésorerie disponibles 24 679 $ 30 768 $ 67 128 $ 61 609 $





États de la situation financière consolidés intermédiaires résumés

(non audité, en milliers de dollars canadiens)

Au 27 septembre

2025 Au 28 décembre

2024 Actif Actifs courants Trésorerie 14 758 35 141 Clients et autres débiteurs 29 354 34 963 Stocks 141 218 124 577 Impôts sur le résultat recouvrables 2 348 905 Charges payées d’avance et autres actifs 12 993 10 585 Partie courante des créances locatives 41 258 40 339 Total des actifs courants 241 929 246 510 Créances locatives à long terme 165 253 170 052 Actifs au titre de droits d’utilisation 272 295 242 796 Immobilisations corporelles 170 852 151 462 Immobilisations incorporelles 48 572 50 248 Goodwill 99 893 98 180 Actifs d’impôt différé 7 818 7 814 Autres actifs 3 697 3 869 Total de l’actif 1 010 309 970 931 Passif Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs 105 595 105 757 Provisions 193 355 Partie courante des redevances de franchisage reportées 1 442 1 427 Partie courante des obligations locatives 82 470 76 881 Total des passifs courants 189 700 184 420 Redevances de franchisage reportées à long terme 4 405 4 522 Obligations locatives à long terme 428 290 394 393 Dette à long terme 293 731 278 020 Passifs d’impôt différé 7 555 7 551 Autres passifs 3 625 2 711 Provisions 3 874 3 565 Total du passif 931 180 875 182 Capitaux propres Actions ordinaires 322 839 313 829 Surplus d’apport 8 179 10 376 Déficit (251 748) (228 315) Réserve pour les écarts de conversion (141) (141) Total des capitaux propres 79 129 95 749 Total du passif et des capitaux propres 1 010 309 970 931



