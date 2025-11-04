Moisson Montréal nommée parmi les 10 banques alimentaires les plus percutantes au Canada selon Charity Intelligence

MONTRÉAL, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moisson Montréal est fière d’annoncer qu’elle figure au palmarès des 10 banques alimentaires les plus percutantes au Canada établi par Charity Intelligence (Ci), un organisme indépendant qui évalue l’impact des œuvres caritatives canadiennes.

Cette reconnaissance souligne l’efficacité des actions de Moisson Montréal et la portée sociale de ses interventions auprès de centaines d’organismes communautaires accrédités œuvrant en sécurité alimentaire sur l’île de Montréal. Selon l’analyse rigoureuse de Charity Intelligence, les organisations retenues au sein de ce palmarès se distinguent par la valeur concrète qu’elles créent pour chaque dollar investi, démontrant un impact mesurable et durable dans la vie des personnes aidées. Chez Moisson Montréal, chaque dollar donné permet de redistribuer l’équivalent de 15 $ en denrées alimentaires, un rendement qui reflète la force de son modèle de récupération alimentaire et l’efficacité de sa chaîne d’approvisionnement.

« Cette reconnaissance témoigne du travail colossal accompli chaque jour par notre équipe, nos bénévoles, nos donateurs et nos organismes accrédités. Ensemble, nous faisons une réelle différence pour les Montréalaises et les Montréalais qui font face à l’insécurité alimentaire », souligne Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

« Être reconnue parmi les banques alimentaires les plus percutantes au pays confirme la pertinence de notre modèle basé sur la récupération alimentaire et l’innovation pour renforcer la sécurité alimentaire de notre communauté », ajoute Matias Duque, directeur de la philanthropie.

L’an dernier, Moisson Montréal a récupéré et redistribué plus de 24 millions de kilos de denrées, permettant à ses 292 organismes accrédités de répondre à plus d’un million de demandes d’aide alimentaire chaque mois.

Dans un contexte de besoins croissants, cette distinction renforce la confiance des donateurs et des partenaires envers l’efficacité des actions posées sur le terrain.

Le rapport complet de Charity Intelligence et la liste des organismes honorés sont disponibles sur :



www.charityintelligence.ca/charity-profiles/top-10-impact-charities

À propos de Moisson Montréal

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Chaque mois, elle soutient des centaines d’organismes communautaires accrédités qui viennent en aide à des personnes et des familles en situation de précarité. En 2024-2025, Moisson Montréal a redistribué plus de 24 millions de kilos de denrées, contribuant ainsi à renforcer la sécurité alimentaire et la solidarité à travers l’île de Montréal.

