Cartier fore 111,5 g/t Au sur 2,0 m à Contact (Cadillac); Confirmation de multiples zones à haute teneur en or; Extension du forage en surface

VAL-D’OR, Québec, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la quatrième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses), pour le Secteur Contact, et plus précisément la Zone North Contact (ZNC), sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZNC se compose de trois zones parallèles à haute teneur en or : ZNC1, ZNC2 et ZNC3, espacées approximativement de 50 m.

Faits saillants stratégiques du secteur Contact

Résultats de forage de la ZNC (Figures 1 & 2)

CA25-536 a intersecté 339,6 g/t Au sur 0,5 m inclus dans 111,5 g/t Au sur 2,0 m (ZNC1).

a intersecté inclus dans (ZNC1). CA25-532 a recoupé 22,0 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 11,4 g/t Au sur 2,0 m (ZNC1).

a recoupé inclus dans (ZNC1). CA25-535 a rapporté 17,1 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 9,6 g/t Au sur 2,0 m (ZNC1).

a rapporté inclus dans (ZNC1). CA25-531 a intersecté 7,0 g/t Au sur 3,0 m inclus dans 3,2 g/t Au sur 12,5 m (ZNC3).

a intersecté inclus dans (ZNC3). CA25-533 a intersecté 11,0 g/t Au sur 0,7 m inclus dans 3,9 g/t Au sur 4,7 m (ZNC3).



Signification pour les investisseurs

Les récents résultats de forage continuent de démontrer clairement la présence d'un système minéralisé étendu et peu profond (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant plusieurs zones parallèles à haute teneur en or , avec des teneurs et épaisseurs significatives .

et (400 m de longueur par 300 m de profondeur), contenant , avec et . Les forages CA25-531 et CA25-536 représentent les forages les plus profonds réalisés par Cartier et confirment que le système aurifère demeure robuste et ouvert dans toutes les directions , ce qui suggère un potentiel d'expansion important .

et confirment que et , ce qui suggère . Tous les objectifs de forage ont été atteints avec succès, à savoir, améliorer la compréhension du style de minéralisation associé à la Zone de failles Héva nouvellement identifiée et définir un vecteur d'enrichissement en or pour guider les prochaines campagnes de forage.

associé à et pour guider les prochaines campagnes de forage. La combinaison d'une exposition rocheuse, d'une couverture minimale de mort-terrain (5 m) et de la proximité d'un accès routier praticable toute l'année (250 m) fait de ZNC un actif hautement stratégique pour d'éventuels scénarios d’opération de surface.

Prochaines étapes

Des forages supplémentaires sont nécessaires sur la ZNC afin d'étendre la minéralisation près de la surface (0-150 m) et de progresser vers un futur inventaire aurifère .

sont nécessaires sur la ZNC afin (0-150 m) et . D'autres forages d'exploration sont déjà prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.

" Encouragé par ces résultats, Cartier évalue actuellement la possibilité d'étendre son programme de forage vers les extensions est de ZNC, où de multiples anomalies géophysiques ont été identifiées, délimitant une zone cible très prometteuse de 5 km de long qui présente un fort potentiel de nouvelles découvertes d'or. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Cartier a désormais publié sa troisième série de résultats à ZNC, et à chaque fois, ceux-ci ont dépassé les attentes de l'entreprise. Ces succès constants soulignent la robustesse et la continuité de ce système aurifère à haute teneur, renforçant ainsi l'importance stratégique de concentrer les efforts d'exploration dans ce secteur. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact





Figure 2 : Photos des carottes minéralisées du forage CA25-536





Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-531 328,5 341,0 12,5 3,2 ≈315







ZNC3







Incluant 328,5 331,5 3,0 7,0 Incluant 338,0 341,0 3,0 5,8 CA25-532 223,0 225,0 2,0 11,4 ≈205



ZNC1



Incluant 224,0 225,0 1,0 22,0 Et 287,5 295,0 7,5 1,8* ≈265 ZNC3 CA25-533 227,3 232,0 4,7 3,9 ≈220



ZNC3



Incluant 227,3 228,0 0,7 11,0 CA25-534 195,0 198,0 3,0 2,5 ≈190 ZNC1 CA25-535 227,0 229,0 2,0 9,6 ≈225



ZNC1



Incluant 227,0 228,0 1,0 17,1 Et 307,0 315,0 8,0 2,0 ≈305



ZNC3



Incluant 314,0 315,0 1,0 7,7 CA25-536 226,0 228,0 2,0 111,5* ≈225



ZNC1



Incluant 226,9 227,4 0,5 339,6* Et 308,0 315,0 7,0 1,9 ≈305



ZNC3



Incluant 308,0 309,0 1,0 10,8

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 70 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Secteur Contact

Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact (" ZNC ") et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA25-531 335729 5320155 363 203 -80 360 CA25-532 335729 5320155 363 166 -73 330 CA25-533 335815 5320140 361 194 -65 270 CA25-534 335815 5320140 361 188 -73 309 CA25-535 335815 5320140 361 205 -78 351 CA25-536 335815 5320140 361 166 -78 360



Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-531 255,5 266,0 10,5 1,0 ≈245















ZNC1















Incluant 256,5 257,0 0,5 1,7 Incluant 257,0 258,0 1,0 1,6 Incluant 258,0 259,0 1,0 1,0 Incluant 265,0 266,0 1,0 3,6 Et 274,0 275,0 1,0 1,9 ≈260 ZNC1 Et 328,5 341,0 12,5 3,2 ≈315



























ZNC3



























Incluant 328,5 331,5 3,0 7,0 Incluant 328,5 329,5 1,0 15,0 Incluant 330,5 331,5 1,0 5,2 Incluant 335,5 336,0 1,0 3,8 Incluant 338,0 341,0 3,0 5,8 Incluant 338,0 339,0 1,0 4,8 Incluant 340,0 341,0 1,0 12,1 Et 349,0 350,0 1,0 1,0 ≈330 ZNC3 CA25-532 223,0 225,0 2,0 11,4 ≈205



ZNC1



Incluant 224,0 225,0 1,0 22,0 Et 238,0 239,0 1,0 1,9 ≈215 ZNC2 Et 287,5 295,0 7,5 1,8* ≈265































ZNC3



































Incluant 287,5 288,5 1,0 1,6 Incluant 289,5 290,5 1,0 3,3 Incluant 290,5 291,0 0,5 2,1 Incluant 291,0 291,5 0,5 3,4* Incluant 291,5 292,0 0,5 3,2 Incluant 292,5 293,0 0,5 1,0 Incluant 293,0 294,0 1,0 2,1 Incluant 294,0 295,0 1,0 1,2 Et 303,5 304,0 0,5 3,1* ≈280 CA25-533 224,8 232,0 7,2 2,8 ≈220























ZNC3























Incluant 224,8 225,8 1,0 1,9 Incluant 227,3 228,0 0,7 11,0 Incluant 228,0 229,0 1,0 3,2 Incluant 229,0 230,0 1,0 1,8 Incluant 230,0 231,0 1,0 2,9 Incluant 231,0 232,0 1,0 2,7 CA25-534 195,0 198,0 3,0 2,5 ≈190







ZNC1







Incluant 196,0 197,0 1,0 2,2 Incluant 197,0 198,0 1,0 4,5 Et 262,0 267,0 5,0 1,0 ≈250







ZNC3







Incluant 263,0 264,0 1,0 1,6 Incluant 264,0 265,0 1,0 1,2 CA25-535 227,0 229,0 2,0 9,6 ≈225



ZNC1



Incluant 227,0 228,0 1,0 17,1 Et 307,0 315,0 8,0 2,0 ≈305











ZNC3











Incluant 307,0 308,0 1,0 2,5 Incluant 308,0 309,0 1,0 4,0 Incluant 314,0 315,0 1,0 7,7 CA25-536 220,0 228,0 8,0 28,2* ≈225



















ZNC1



































Incluant 220,0 221,0 1,0 1,5 Incluant 226,0 228,0 2,0 111,5* Incluant 226,0 226,9 0,9 53,1* Incluant 226,9 227,4 0,5 339,6* Incluant 227,4 228,0 0,6 9,1* Et 241,0 244,0 3,0 1,8 ≈240











Incluant 241,0 242,0 1,0 1,8 Incluant 242,0 243,0 1,0 1,9 Incluant 243,0 244,0 1,0 1,6 Et 308,0 315,0 7,0 1,9 ≈305







ZNC3







Incluant 308,0 309,0 1,0 10,8 Incluant 314,0 315,0 1,0 1,5

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 55 à 70 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

