L’avion Bombardier Global 8000, le jet d’affaires à quatre zones le plus rapide et à la plus grande distance franchissable du monde, établit une nouvelle norme de référence avec la plus basse altitude en cabine

MONTRÉAL, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que l’avion Global 8000(1), le jet d’affaires le plus rapide du monde avec une vitesse maximale de Mach 0,95 et la plus grande distance franchissable de sa catégorie, soit 8 000 milles marins, a établi une nouvelle référence pour l’industrie en matière d’altitude en cabine, soit 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude, la plus basse dans l’aviation d’affaires. Avec cette nouvelle altitude en cabine, l’avion Global 8000 aide les passagers en leur procurant le meilleur bien-être physique pour leur permettre d’arriver à destination frais et dispos, prêts à performer.

« Le confort ultime dans le ciel, c’est se sentir comme si on était à la maison. Nous avons beaucoup travaillé à rehausser l’expérience passagers, un impératif prioritaire pour les voyages très long-courriers. Grâce à cette norme de référence dans l’industrie en matière d’altitude réduite en cabine, ainsi qu’à de nombreuses autres caractéristiques de conception, nous aidons nos passagers à bénéficier des expériences en vol les plus confortables de l’industrie », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits de Bombardier. « L’avion Global 8000 est vraiment le summum de l’ingénierie aéronautique d’aujourd’hui. Offrant la meilleure combinaison de performance et de confort dans l’industrie, nous aidons nos passagers à profiter d’une expérience de vol des plus confortables. »

La nouvelle altitude en cabine vient compléter à la perfection le système Pũr Air de Bombardier, équipé de la filtration d’air HEPA. Combinés, ces éléments créeront une nouvelle norme de référence en fait de bien-être et de confort à bord de l’avion Global 8000.

Cette étape importante en matière d’altitude réduite en cabine fait suite à l’exploit révolutionnaire de Bombardier d’une nouvelle vitesse maximale de Mach 0,95. L’avion Global 8000 de Bombardier est en voie d’entrer en service en 2025 comme l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde. Avec ses caractéristiques de performance incroyables qui redéfinissent l’industrie, l’avion Global 8000 se démarque comme la maison ou le bureau ultime dans le ciel, volant plus vite et plus loin que tout autre avion d’affaires très long-courrier à quatre zones.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

(1) L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Son entrée en service est prévue pour 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Pũr Air de Bombardier, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c47574eb-855f-4ff9-a464-a34199bb6ff4/fr