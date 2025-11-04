WHOTAG、グローバルローンチ：国境を超えたAI主導のインフルエンサー発見

韓国ソウル発, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 韓国のAIおよびビッグデータ分野のパイオニアである VAIV は本日、AI主導のインフルエンサー発見SaaSである WHOTAG を正式にグローバルローンチし、世界中のブランドおよび代理店が利用可能となったことを発表した。 109か国でのベータ期間を経て、WHOTAGは、あらゆる国と言語において美容およびライフスタイル分野のインフルエンサーを瞬時に発見できるように設計された初のサービスとして市場に参入した。

WHOTAGでは、マーケターが「インドネシアでミニマルなスキンケアルーティンを投稿しているマイクロインフルエンサー」のように求める条件を入力すると、瞬時に厳選された候補が提示される。 ハッシュタグや手動フィルタリングに依存する従来の手法とは異なり、WHOTAGのGPTプロファイリング (GPT Profiling) は、コンテンツのスタイル、文化的背景、過去のコラボレーション、関心分野を分析し、高い適合性を実現している。 ユーザーが英語、日本語、またはその他の言語で検索しても、このサービスは言語の壁を越えてクロスボーダーでの発見を可能にする。

さらにWHOTAGは、単なる発見ツールにとどまらず、高度な分析サービスとしても機能する。 マーケターは、複雑な手作業を行うことなく、インフルエンサープロフィールの比較、コンテンツの信頼性評価、文化的インサイトの生成を迅速に実施できる。 例えば同サービスは、数十万件に及ぶインフルエンサー投稿を分析し、国ごとの美容消費傾向を明らかにすることができ、ブランドマネージャーがデータに基づく証拠でキャンペーン戦略を立案するうえで信頼性と利便性の高い手段を提供する。

世界のクリエイター経済は著しい拡大を続けており、現在ではインフルエンサーマーケティングのみならず、コンテンツ制作ツール、ブランドパートナーシップ、制作スタジオ、収益化プラットフォームまでを包含している。 サプライジェム (SupplyGem) によるクリエイター経済レポート (Creator Economy Report) (2025年6月) によると、この分野の規模は推定1,040億米ドル (約15兆3,745億4,005万円) に達し、近年爆発的な成長を遂げている。 このエコシステムの中で、インフルエンサーマーケティング支出だけでも約325億5,000万米ドル (約4兆9,815億8,220万円) に上り、2015年以降で約18倍に拡大し、クリエイター経済全体の約31%を占めている。

地域別では、北米が最大の市場シェアを維持する一方、アジア太平洋地域ではインフルエンサー主導の電子商取引やデジタル小売の革新によって急成長を遂げている。 この潮流をさらに裏付けるように、 ハイプオーディター (HypeAuditor) は、世界のインフルエンサーマーケティング市場が2024年に約198億米ドル (約2兆9,270億7,589万円) に達し、世界の広告支出全体の約2%を占めたと報告している。 インスタグラムは依然として主要なプラットフォームであり、同プラットフォームにおけるインフルエンサーマーケット単体でも2025年には世界で220億米ドル (約3兆2,523億655万円) を超えると予測されている。

AIとデータ主導の分析の統合が進むことで、キャンペーンの精度と投資収益率 (ROI) はさらに向上し、インフルエンサーマーケティングは世界の現代的なブランド戦略の中核的柱として確立されつつある。

VAIVは、多様なユーザーのニーズに応じた柔軟な料金体系を提供しており、無料プランや基本プラン (月額20米ドル (約3,061円)) から、マーケターが集中的にインフルエンサー発掘を行いたい時に一定期間無制限で利用できるブースターパスまでを用意している。

VAIVの最高経営責任者 (CEO) であるキョンソ・キム (Kim Kyung-seo) は次のように述べている。「インフルエンサーの発掘は長らく、言語や文化、そして手作業による制約を受けてきました。」 「WHOTAGにおける私たちのビジョンは、インフルエンサーの発掘を会話のようにシンプルで自然なものにし、ブランドが自信を持ってグローバルに展開できるよう支援することです。 AIの革新と、20年以上にわたる文化分析の専門知識を融合することで、マーケターが最適なクリエイターを瞬時に見つけるだけでなく、かつてない明確さで消費者トレンドを理解できるようにしたいと考えています。」

同時に、WHOTAGは韓国でメタ (META) が主催したクライアントセミナーにおいて紹介され、同イベントに参加した現地マーケターから大きな関心を集めた。 この熱意ある反応は、AI主導のインフルエンサー発掘サービスに対する業界の高い需要を浮き彫りにし、WHOTAGがグローバルマーケティングソリューションとして持つ可能性を裏付けるものとなった。

VAIVについて

VAIVは2000年に設立され、韓国のAIおよびビッグデータ産業における先駆的存在である。 25年以上にわたり、同社はワークフローの効率化、AI導入の加速、そして公共・民間両分野におけるデータ主導型変革を支えるAIソリューションを構築してきた。 主力サービスには、韓国を代表するソーシャルビッグデータ分析サービスであるソムトレンド (Sometrend) と、美容およびライフスタイルマーケティング分野のインフルエンサー発掘を再定義するグローバルSaaSのWHOTAGが含まれている。

詳しくは以下を参照されたい： www.whotag.ai | www.vaiv.kr

報道関係者向け問い合わせ先：

The Hoffman Agency Korea

VaivKR@hoffman.com

ヒスン・キム (Kim Heesun)

hskim@hoffman.com

マチルダ・リー (Lee Matilda)

mlee@hoffman.com