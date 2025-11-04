La majorité des automobilistes québécois priorisent la sécurité malgré la hausse du coût de la vie et les hivers rigoureux : sondage

TORONTO, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La grande majorité des automobilistes québécois (86 %) estiment que les conditions hivernales extrêmes liées aux changements climatiques au Canada imposent de chausser des pneus d’hiver, plus que jamais, selon un nouveau sondage mené par Probe Research, à la demande de l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc (https://tracanada.ca; ACPC). Neuf répondants sur dix (90 %) affirment que le fait de conduire un véhicule équipé de pneus d’hiver leur a déjà permis d’éviter un accident ou une perte de contrôle.

Certes, le Québec est un chef de file au Canada en raison de sa loi qui rend obligatoires les pneus d’hiver. On y constate d’ailleurs un taux d’adoption avoisinant les 100 %. Autrement, l’adoption des pneus d’hiver continue de croître ailleurs au Canada, avec un taux de 75 %. Parmi les motifs cités, les Québécois mentionnent la sécurité de leur famille (61 %) comme principale motivation à utiliser des pneus d’hiver.

Le sondage révèle également que 90 % des conducteurs québécois envisagent les pneus d’hiver comme un investissement important malgré l’augmentation du coût de la vie. Toutefois, la pression financière actuelle se fait sentir : un conducteur sur cinq (21 %) se dit moins enclin à acheter des pneus d’hiver pour des raisons financières.

« Avec les enjeux climatiques qui transforment les hivers au Québec, les conducteurs ont raison de se préoccuper de leur sécurité sur les routes », déclare Carol Hochu, présidente et chef de la direction de l’ACPC. « La plupart des automobilistes qui ont des véhicules équipés de pneus d’hiver nous disent que cela les a aidés à prévenir des situations dangereuses. Leur expérience nous confirme ce que nous savons depuis longtemps : les pneus d’hiver offrent la traction et le contrôle nécessaires pour une conduite sécuritaire dans des conditions hivernales. Cela nous rappelle que les pneus d’hiver sont un investissement essentiel en matière de sécurité. Même avec le coût de la vie qui grimpe, un nombre croissant de conducteurs reconnaissent l’avantage des pneus d’hiver et leur utilité indispensable pour affronter les hivers au Québec et garder le contrôle sur des routes glacées et imprévisibles. »

Parmi les autres raisons mentionnées par les conducteurs pour investir dans des pneus d’hiver, il y a les conseils reçus par des détaillants (11 %), la réduction des primes d’assurance (9 %) et les recommandations faites par la famille et les amis (4 %). Ceux qui n’utilisent pas de pneus d’hiver justifient leur choix le plus souvent en déclarant réduire leur conduite en hiver (81 %).

« Au Québec, l’utilisation des pneus d’hiver est une véritable réussite sur le plan de la sécurité routière, car ses effets positifs se répercutent partout au pays. D’ailleurs, ce progrès est le fruit d’un effort concerté entre les gouvernements, l’industrie, les organismes liés à la sécurité routière et toutes les autres parties prenantes. Ensemble, ils ont contribué à ce que les pneus d’hiver soient reconnus comme un outil favorisant la sécurité routière. Encore aujourd’hui, ils continuent de sensibiliser les conducteurs sur les avantages des pneus d’hiver. Même avec le coût de la vie qui ne fait qu’augmenter, les Québécois priorisent encore les points forts éprouvés des pneus d’hiver en matière de sécurité, a affirmé madame Hochu. En réalité, les pneus d’hiver procurent un net avantage de sécurité aux conducteurs, qui peuvent mieux composer avec les conditions hivernales extrêmes et soudaines que nous observons de plus en plus souvent au pays. »

Les choix de pneus pour l’hiver

Deux options s’offrent aux automobilistes québécois pour la conduite hivernale : les pneus toutes-saisons avec un symbole alpin (3PMS) ou les pneus d’hiver dédiés et spécialement conçus pour la saison froide. Opter pour le bon type de pneu peut être un choix déterminant entre une expérience de conduite stable et une conduite risquée et stressante. Pour en apprendre plus sur les choix de pneus d’hiver, veuillez visiter : https://tracanada.ca/consommateurs/pourquoi-des-pneus-dhiver/?lang=fr.

Pourquoi les pneus d’hiver dédiés sont-ils le meilleur choix?

Lorsque la température est de 7 °C ou moins, la conduite avec des pneus toutes-saisons entraîne des distances de freinage nettement plus longues et une tenue de route compromise. Les pneus toutes-saisons avec un symbole alpin, quant à eux, offrent une traction légèrement accrue par rapport aux autres pneus toutes-saisons. Néanmoins, ils sont conçus pour des précipitations de neige légères à modérées et ne procurent pas toujours l’adhérence requise dans des conditions hivernales rigoureuses, courantes au Canada.

En revanche, les pneus d’hiver dédiés comportent des composés de bande de roulement souples qui conservent leur flexibilité même à des températures glaciales. De plus, ils procurent une traction supérieure qui se traduit par des distances de freinage nettement plus courtes par temps froid, que la chaussée soit sèche, froide ou recouverte de glace, de neige ou de neige fondante. Les pneus d’hiver dédiés sont les plus performants et représentent assurément le choix le plus sécuritaire.

Calculateur du coût des pneus d’hiver de l’ACPC

Vous pouvez utiliser le Calculateur du coût des pneus d’hiver afin de comparer le coût associé à un seul jeu de pneus (comme des pneus toutes-saisons/pneus d’été/pneus toutes-saisons avec le symbole alpin) par rapport à l’achat d’un deuxième jeu de pneus d’hiver dédiés (avec ou sans jantes/roues supplémentaires).

Méthodologie du sondage

Probe Research a mené un sondage en ligne auprès de 1069 conducteurs canadiens entre le 6 octobre et le 11 octobre 2025, à l’aide d’un panel de Canadiens en ligne. Un échantillon probabiliste de cette taille présente une marge d’erreur de +/- 3,10 %, 19 fois sur 20.

