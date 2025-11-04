MDC publica un comentario: Supervisión de billeteras digitales. Qué significan las nuevas normas estadounidenses sobre aplicaciones de pago para las transacciones en casinos

WATERFORD, Irlanda, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), una división de OneTwenty Group, publicó hoy un nuevo análisis tras la aprobación definitiva de la norma de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) para supervisar a los grandes proveedores no bancarios de billeteras digitales y aplicaciones de pago. La norma, que se aplicará a las empresas que procesen más de 50 millones de transacciones al año, tiene importantes implicaciones para la gestión y regulación de los pagos en los casinos en línea.

“La CFPB envía un mensaje claro: los proveedores de billeteras digitales deben cumplir las mismas normas de protección al consumidor que los bancos”, declaró un portavoz de MDC. “Para los casinos regulados que dependen de estos canales de pago, esto significa requisitos de cumplimiento más estrictos, más supervisión y un énfasis renovado en la seguridad”.

Según la CFPB, las entidades recién incluidas procesan en conjunto más de 13 mil millones de pagos de consumidores cada año. El objetivo de la agencia es reducir el fraude, reforzar la protección de la privacidad y garantizar los derechos de resolución de errores a los consumidores que utilizan aplicaciones de pago y billeteras digitales. Esto incluye muchas de las herramientas que utilizan los jugadores para ingresar o retirar fondos de las plataformas de casino reguladas.

“La superposición entre las billeteras digitales y los juegos de azar ya no es marginal”, agregó el portavoz. “Las aplicaciones más importantes son fundamentales para las transacciones de los jugadores, especialmente en los casinos con depósitos bajos. Esta norma hace que sea esencial para los operadores examinar a los socios de pago no solo por su rapidez, sino también por su capacidad para cumplir con las normas reguladoras de nivel bancario”.

El comentario también destaca un cambio más amplio en el sector hacia los pagos de cuenta a cuenta (A2A, por sus siglas en inglés) impulsados por infraestructuras bancarias abiertas. Se prevé que las transacciones A2A, que permiten transferencias directas entre la cuenta bancaria y la cuenta del casino de un jugador, crezcan significativamente en todo el mundo durante los próximos dos años.

“Esto es más que un cambio de política, es una señal para estrategias de pago preparadas para el futuro”, afirmó MDC. “Los operadores que den prioridad a los flujos de pago seguros y auditables ahora estarán en mejor posición para competir a medida que aumente el nivel de cumplimiento”.

MDC anima a los operadores con licencia y a los proveedores de billeteras digitales a evaluar detenidamente la norma definitiva de la CFPB y sus posibles efectos en la integración de los pagos, la seguridad de los datos y la confianza de los jugadores.

Acerca de MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), una división de OneTwenty Group, es un portal mundial de confianza que aboga por experiencias de casino en línea transparentes, con licencia y que cumplan con la normativa. MDC revisa y recomienda plataformas que cumplen con altos estándares de “conozca a su cliente” o KYC, juego responsable y prácticas de pago seguras.

Correo electrónico de contacto: jonathan@onetwentygroup.com