WATERFORD, Irlande, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), une division de OneTwenty Group, publie ce jour une nouvelle analyse à la suite de la finalisation par le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) d’une règle visant à superviser les grands fournisseurs de portefeuilles numériques et d’applications de paiement non bancaires. Cette règle, qui s’appliquera aux entreprises traitant plus de 50 millions de transactions par an, aura de grandes répercussions sur la manière dont les paiements des casinos en ligne seront gérés et réglementés.

Un porte-parole de MDC a fait la déclaration suivante : « Le CFPB envoie un message clair : les fournisseurs de portefeuilles numériques doivent respecter les mêmes normes de protection des consommateurs que les banques ». « Pour les casinos réglementés qui dépendent de ces canaux de paiement, cela signifie des exigences de conformité plus strictes, une surveillance accrue et un accent renouvelé sur la sécurité. »

Selon le CFPB, les entités nouvellement couvertes traitent collectivement plus de 13 milliards de paiements de consommateurs chaque année. L’agence vise à réduire la fraude, à renforcer la protection de la vie privée et à garantir les droits des consommateurs en matière de résolution des erreurs lorsqu’ils utilisent des applications et des portefeuilles de paiement numériques. Cela inclut la plupart des outils utilisés par les joueurs pour approvisionner leur compte ou retirer leurs gains sur les plateformes de casino réglementées.

Et le porte-parole d’ajouter : « Le chevauchement entre les portefeuilles numériques et les jeux d’argent n’est plus marginal ». « Les applications les plus importantes jouent un rôle central dans la manière dont les joueurs effectuent leurs transactions, en particulier dans les casinos à faible dépôt. Cette règle oblige les opérateurs à vérifier non seulement la rapidité de leurs partenaires de paiement, mais aussi leur capacité à respecter les normes réglementaires bancaires. »

Le commentaire souligne également une évolution plus large du secteur vers les paiements de compte à compte (A2A) grâce à l’infrastructure bancaire ouverte. Les transactions A2A, qui permettent d’effectuer des transferts directs entre le compte bancaire d’un joueur et son compte de casino, devraient connaître une croissance significative à l’échelle mondiale au cours des deux prochaines années.

« Ce n’est pas un simple changement de politique, c’est un signal en faveur de stratégies de paiement pérennes », a déclaré MDC. « Les opérateurs qui privilégient dès maintenant des flux de paiement sécurisés et vérifiables seront mieux placés pour faire face à la concurrence à mesure que les exigences en matière de conformité se renforceront. »

MDC encourage les opérateurs agréés et les fournisseurs de portefeuilles électroniques à évaluer attentivement la règle finale du CFPB et ses effets potentiels sur l’intégration des paiements, la sécurité des données et la confiance des joueurs.

