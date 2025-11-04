MDC מפרסמת פרשנות: פיקוח על ארנק דיגיטלי - מה המשמעות של כללי אפליקציות תשלום חדשים בארה"ב עבור עסקאות קזינו





ווטרפורד, אירלנד, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Minimum Deposit Casinos (MDC), חטיבה של קבוצת OneTwenty, פרסמה היום ניתוח חדש בעקבות הכלל הסופי של הלשכה להגנת הצרכן הפיננסי (CFPB) לפיקוח על ספקי ארנקים דיגיטליים ואפליקציות תשלום לא בנקאיות גדולות. הכלל, שיחול על חברות המעבדות למעלה מ-50 מיליון עסקאות מדי שנה, מביא להשלכות משמעותיות על אופן הניהול והרגולציה של תשלומי קזינו מקוונים.

"ה-CFPB שולח מסר ברור: ספקי ארנקים דיגיטליים חייבים לעמוד באותם סטנדרטים להגנת הצרכן כמו בנקים", אמר דובר MDC. עבור בתי קזינו מפוקחים שתלויים בערוצי התשלום הללו, המשמעות היא דרישות ציות מחמירות יותר, פיקוח רב יותר ודגש מחודש על אבטחה".

על פי ה-CFPB, הגופים החדשים המכוסים מעבדים ביחד למעלה מ-13 מיליארד תשלומי צרכנים מדי שנה. הסוכנות שואפת להפחית הונאה, לחזק את הגנות הפרטיות ולהבטיח זכויות פתרון שגיאות לצרכנים המשתמשים באפליקציות תשלום וארנקים דיגיטליים. זה כולל רבים מהכלים שבהם שחקנים משתמשים כדי לממן או למשוך מפלטפורמות קזינו מוסדרות.

"החפיפה בין ארנקים דיגיטליים לגיימינג כבר אינה שולית", הוסיף הדובר. "האפליקציות הגדולות ביותר הן מרכזיות לאופן שבו שחקנים מבצעים עסקאות, במיוחד בבתי קזינו עם הפקדה נמוכה. כלל זה מחייב את המפעילים לבדוק שותפי תשלום לא רק למהירות, אלא ליכולתם לעמוד בסטנדרטים רגולטוריים ברמה בנקאית".

הפרשנות גם מדגישה שינוי רחב יותר בתעשייה לעבר תשלומים מחשבון לחשבון (A2A) המופעלים על ידי תשתית בנקאות פתוחה. עסקאות A2A, המאפשרות העברות ישירות בין חשבון הבנק והקזינו של השחקן, צפויות לגדול משמעותית ברחבי העולם במהלך השנתיים הקרובות.

"זה יותר משינוי מדיניות - זה איתות לאסטרטגיות תשלום מוכנות לעתיד", מצהירים ב- MDC. "מפעילים שנותנים עדיפות לתזרימי תשלומים מאובטחים וניתנים לביקורת כעת יהיו בעמדה טובה יותר להתחרות ככל שרף הציות יעלה".

ב- MDC מעודדים מפעילים מורשים וספקי ארנקים להעריך מקרוב את הכלל הסופי של ה-CFPB ואת ההשפעות הפוטנציאליות שלו על שילוב תשלומים, אבטחת נתונים ואמון השחקנים.

אודות MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC), חטיבה של קבוצת OneTwenty, הוא פורטל גלובלי מהימן התומך בחוויות קזינו שקופות, מורשות ותואמות רגולטורית. ב- MDC סוקרים וממליצים פלטפורמות העומדות בסטנדרטים גבוהים עבור KYC, משחקים מהימנים ושיטות תשלום מאובטחות.

ליצירת קשר: jonathan@onetwentygroup.com







