MDC Merilis Ulasan: Pengawasan Dompet Digital—Apa Makna Aturan Aplikasi Pembayaran A.S. yang Baru untuk Transaksi Kasino

WATERFORD, Irlandia, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos (MDC), salah satu divisi OneTwenty Group, hari ini menerbitkan analisis baru menyusul aturan yang sudah difinalisasi oleh Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (Consumer Financial Protection Bureau’s, CFPB) untuk mengawasi dompet digital nonbank besar dan penyedia aplikasi pembayaran. Aturan ini, yang akan diterapkan ke perusahaan yang memproses lebih dari 50 juta transaksi per tahun, membawa implikasi besar pada cara pengelolaan dan pengaturan pembayaran kasino online.

“CFPB mengirimkan pesan dengan jelas: penyedia dompet digital harus memenuhi standar perlindungan konsumen yang sama dengan bank,” ujar juru bicara MDC. “Bagi kasino teregulasi yang bergantung pada saluran pembayaran ini, hal tersebut berarti persyaratan kepatuhan lebih ketat, pengawasan lebih ketat, dan penekanan baru terhadap masalah keamanan.”

Menurut CFPB, entitas yang baru tercakup secara kolektif memproses lebih dari 13 miliar pembayaran konsumen setiap tahun. Agensi bertujuan mengurangi penipuan, memperkuat perlindungan privasi, serta memastikan hak penyelesaian kesalahan bagi konsumen yang menggunakan aplikasi dan dompet pembayaran digital. Ini mencakup banyak alat bantu yang digunakan para pemain untuk mendanai atau mengambil dana dari platform kasino yang teregulasi tersebut.

“Tumpang tindih antara dompet digital dan permainan tidak lagi marginal,” tambah juru bicara tersebut. “Aplikasi terbesar berperan penting pada transaksi pemain, terutama di kasino dengan deposit rendah. Aturan ini mengharuskan operator untuk memeriksa mitra pembayaran tidak hanya dalam hal kecepatan, tetapi juga kemampuan mereka untuk memenuhi standar regulasi perbankan.”

Ulasan ini juga menyoroti pergeseran industri yang lebih besar menuju pembayaran Rekening ke Rekening (Account-to-Account, A2A) yang didukung oleh infrastruktur bank terbuka. Transaksi A2A, yang memungkinkan transfer langsung antara rekening bank pemain dan kasino, diproyeksikan akan tumbuh secara signifikan di seluruh dunia dalam dua tahun ke depan.

“Ini lebih dari sekadar perubahan kebijakan—ini adalah sinyal untuk strategi pembayaran yang siap menyongsong masa depan,” ujar MDC. “Operator yang sekarang memprioritaskan alur pembayaran yang aman dan dapat diaudit akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bersaing seiring dengan standar kepatuhan yang meningkat.”

MDC mendorong operator dan penyedia dompet berlisensi untuk mengevaluasi secara cermat aturan final CFPB dan potensi dampaknya terhadap integrasi pembayaran, keamanan data, dan kepercayaan pemain.

