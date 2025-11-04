MDC、論評を発表：デジタルウォレットの監督—新たな米国決済アプリ規制がカジノ取引に与える影響

アイルランド、ウォーターフォード発, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ワン・トウェンティ・グループ (OneTwenty Group) の一部門であるミニマム・デポジット・カジノ (Minimum Deposit Casinos) (MDC) は本日、アメリカ合衆国消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau) (CFPB) が大手非銀行系デジタルウォレットおよび決済アプリ事業者を監督下に置く最終規則を発表したことを受け、新たな分析を発表した。 この規則は、年間取引件数が5,000万件を超える企業に適用され、オンラインカジノ決済の管理および規制方法に大きな影響をもたらすものである。

MDCの広報担当者は以下のように述べている。「CFPBは明確なメッセージを発しています。デジタルウォレット事業者は銀行と同じ消費者保護基準を満たさなければなりません」 「これらの決済チャネルに依存する規制対象のカジノにとって、これはより厳格なコンプライアンス要件、より強化された監督、そしてセキュリティへの新たな重点化を意味します」

CFPBによると、新たに監督対象となる事業者は、年間で合計130億件を超える消費者決済を処理しているという。 同局は、詐欺の削減、プライバシー保護の強化、そしてデジタル決済アプリやウォレットを利用する消費者のエラー解決権の確保を目的としている。 この中には、プレイヤーが規制対象のカジノプラットフォームで入金または出金を行う際に使用する多くのツールも含まれている。

「デジタルウォレットとゲーミングの重なりは、もはや周辺的なものではありません」と、広報担当者は付け加えた。 「最大手アプリは、特に少額入金型カジノにおいて、プレイヤーが取引を行う上で中心的な役割を果たしています。 今回の規則により、事業者は決済パートナーを選定する際、スピードだけでなく、銀行水準の規制基準を満たす能力を有しているかどうかを精査することが不可欠になりました」

この論評では、オープンバンキングのインフラによって支えられるアカウント・トゥ・アカウント (Account-to-Account) (A2A) 決済への業界全体の広範な移行についても取り上げている。 プレイヤーの銀行口座とカジノアカウント間で直接送金を可能にするA2A取引は、今後2年間で世界的に大幅な成長が見込まれている。

「これは単なる政策転換ではなく、決済戦略を将来にわたって堅固なものにするためのシグナルです」と、MDCは述べている。 「今、安全で監査可能な決済フローを優先する事業者は、コンプライアンス基準が一層厳しくなる中で競争力を維持する上で有利な立場に立つことができるでしょう」

MDCは、認可を受けた事業者およびウォレット提供者に対し、CFPBの最終規則とその決済統合、データセキュリティ、プレイヤーの信頼に対する潜在的影響を慎重に評価するよう呼びかけている。

MDCについて

ミニマム・デポジット・カジノは、ワン・トウェンティ・グループの一部門であり、透明性が高く、認可を受け、規制に準拠したオンラインカジノ体験を推進する、信頼性の高いグローバルポータルである。 MDCは、本人確認 (KYC)、責任あるゲーミング、そして安全な決済手法において高い基準を満たすプラットフォームを審査・推奨している。

問い合わせ先 Eメール：jonathan@onetwentygroup.com