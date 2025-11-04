MDC 发表评论文章：数字钱包监管——美国支付应用新规对博彩交易意味着什么

爱尔兰沃特福德, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下子公司 Minimum Deposit Casinos (MDC) 今日发布新分析报告，聚焦美国消费者金融保护局 (CFPB) 最终出炉的一项针对大型非银行数字钱包及支付应用提供商的监管新规。 这项新规适用于年处理交易量超过 5000 万笔的企业，预计将对在线博彩支付的管理和监管方式产生重大影响。

MDC 的一位发言人表示：“CFPB 传递了明确信号：数字钱包提供商在消费者保护方面必须达到与银行同等的标准。 对于依赖这些支付渠道的合规博彩公司而言，这意味着更严格的合规要求、更完善的监管，以及对安全性的再次重视。”

根据 CFPB 的数据，新规覆盖的实体企业每年合计处理超过 130 亿笔消费者支付交易。 该机构此举旨在减少欺诈行为、强化隐私保护，并保障使用数字支付应用和钱包的消费者享有纠错权利。 新规涵盖了玩家在合规博彩平台上用于充值或提现的多种工具。

该发言人补充道：“数字钱包与博彩行业的交集已不再边缘化。” “该类大型支付应用是玩家进行交易的核心渠道，尤其在低存款门槛的博彩平台中更为重要。 这项新规要求博彩运营商在选择支付合作伙伴时，不仅要考量交易速度，还必须评估其是否具备达到银行级监管标准的能力。”

该评论文章还指出，行业正出现更广泛的趋势：依托开放银行基础设施的账户对账户 (A2A) 支付正在快速发展。 A2A 交易可实现玩家银行账户与博彩公司账户之间的直接转账；预计未来两年，这类交易将在全球范围内显著增长。

MDC 表示：“这不仅是一项政策调整，更是向业界发出的信号，提示支付策略需具备未来适应性。 随着合规标准的提升，当前优先构建安全、可审计支付流程的运营商，将在未来的竞争中处于更有利的位置。”

MDC 建议持牌博彩运营商及数字钱包提供商深入研读 CFPB 最终规则，并全面评估其对支付集成、数据安全和玩家信任度可能产生的影响。

关于 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC) 是 OneTwenty Group 旗下子公司，作为值得信赖的全球行业门户，致力于推动透明、持牌且符合监管要求的在线博彩体验。 MDC 会对各类在线博彩平台进行评估，仅推荐在客户身份验证 (KYC)、负责任博彩及安全支付实践方面符合高标准的平台。

