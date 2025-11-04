MDC 發佈評論：數碼錢包監管——美國新付款應用規則對賭場交易的影響

愛爾蘭沃特福德, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OneTwenty Group 旗下部門 Minimum Deposit Casinos (MDC) 今日發佈最新分析，回應美國消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）針對大型非銀行數碼錢包及支付應用程式供應商訂立的監管定案。 此規則將適用於每年處理超過 5,000 萬宗交易的公司，對網上賭場支付管理及監管方式帶來深遠影響。

MDC 發言人表示：「CFPB 正在傳遞明確訊息：數碼錢包供應商必須遵循與銀行相同的消費者保護標準。 對於使用這些支付渠道的受監管賭場而言，這代表合規門檻將更加嚴謹、監管力度持續加強，並須重新審視支付安全系統。」

根據 CFPB 數據，新納入監管的企業每年合共處理超過 130 億筆消費者支付。 該機構旨在打擊詐騙活動、加強私隱保障，並確保使用數碼支付應用程式及錢包的消費者享有糾錯權利， 當中包括玩家用於向受監管賭場平台增值或提現的多種支付工具。

發言人補充道：「數碼錢包與遊戲產業的交集不再僅服務小眾市場。 主流支付應用程式已成為玩家交易的核心渠道，在低存款門檻的賭場更加尤甚。 新規要求營運商在選擇支付服務合作夥伴時，除了著眼於交易效率，更必須評估其是否符合金融級別的合規標準。」

評論同時強調行業正廣泛轉向由開放銀行基礎設施驅動的帳戶對帳戶（Account-to-Account，簡稱 A2A）支付模式。 實現玩家銀行帳戶與賭場資金帳戶直接轉帳的 A2A 交易，預期在未來兩年於全球市場迎來大幅增長。

MDC 表示：「這不僅是政策轉向，更是對建構未來支付策略的重要提示。 隨著合規門檻提升，現階段優先部署安全可靠且可審計支付流程的營運商，將能搶佔市場先機。」

MDC 鼓勵持牌營運商與錢包供應商審慎研判 CFPB 最終規則，以及其對支付系統整合、資料安全及玩家信任度的潛在影響。

關於 MDC

Minimum Deposit Casinos (MDC)，隸屬於 OneTwenty Group，是一個值得信賴的全球平台，主張提供公開透明並遵循監管規定的持牌網上賭場服務。 MDC 審核並推薦符合頂尖標準的平台，包括「認識你的客戶」(KYC) 程序、負責任博彩及安全支付實踐。

聯絡電郵：jonathan@onetwentygroup.com