3. kvartal 2025: Finansielle forventninger til 2025 indsnævres

Selskabsmeddelelse nr. 13-2025

4. november 2025

North Media koncern CEO Lasse Ingemann Brodt siger om udviklingen i 3. kvartal 2025:

”Udviklingen i 3. kvartal 2025 afspejlede et lavere aktivitetsniveau. Omsætningen faldt en smule i både Last Mile og Digital Services. Vi realiserede et forbedret driftsresultat i Digital Services ved at reducere tabene i Dayli og Bekey, hvor vi afsluttede udviklingsprojekter og effektiviserede centrale processer. I oktober nåede vi en vigtig milepæl i integrationen af SDR i North Media, idet maskinel pakning af tryksager til det svenske marked nu er fuldt udrullet. Det skaber mere ensartede processer på tværs af distributionsområder i Sverige og forventes på sigt at reducere omkostningerne.”



Finansielle nøgletal:

DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal år til dato

2025 2024 2025 2024 Omsætning 286,4 299,4 939,2 961,4 EBITDA 12,1 19,4 71,1 120,9 EBIT -1,7 3,0 29,3 59,2 Overskudsgrad, % -0,6 1,0 3,1 6,2 Afkast på værdipapirer 74,5 -86,5 15,5 210,4 Pengestrømme fra driften 5,7 19,0 33,3 55,5 Frie pengestrømme -8,2 15,0 -11,2 18,0

Udviklingen i forretningsområderne i 3. kvartal 2025

Last Mile (FK Distribution og SDR) realiserede en omsætning på 247 mio. kr., et fald på 4% fra 3. kvt. 2024. Der var fortsat positive effekter af hjemtaget fakturering fra tidligere franchisetagere i SDR, som dog ikke kunne opveje det ventede volumenfald.

EBITDA blev 11 mio. kr. mod 27 mio. kr. i samme periode sidste år, påvirket af den forventede lavere omsætning, udrulning af maskinel pakning til Sverige, som blev afsluttet i oktober 2025, og i mindre omfang af øgede kapacitetsomkostninger i FK Distribution. Driftsresultatet (EBIT) blev 1 mio. kr. mod 16 mio. kr. i 3. kvartal 2024, og overskudsgraden udgjorde 1%.

Digital Services (BoligPortal, Dayli og Bekey) realiserede en omsætning på 40 mio. kr., et fald på 4%. Faldet skyldtes lavere indtægter fra annoncesalg til udlejere i BoligPortal som følge af færre annoncer og fortsat historisk lav tomgang i lejeboliger samt mindre tilbagegang i Dayli. EBITDA blev 3 mio. kr. mod -3 mio. kr. i samme periode sidste år. Det resultat er positivt påvirket af et forbedret resultat i Dayli og Bekey. Driftsresultatet (EBIT) blev 2 mio. kr. mod -5 mio. kr. i samme periode sidste år. Overskudsgraden blev 5%.

Resultater år til dato

Koncernens omsætning for de første ni måneder faldt 2% til 939 mio. kr. Faldet var primært drevet af lavere volumen i Last Mile.

I Digital Services var omsætningen stort set flad, med en underliggende vækst på 4% i BoligPortal.

EBITDA udgjorde 71 mio. kr. mod 121 mio. kr. i samme periode i 2024, påvirket af omkostninger til maskinel pakning til Sverige og omstilling i SDR. I Digital Services blev EBITDA forbedret, drevet af et fortsat forbedret resultat i Bekey.

Driftsresultatet (EBIT) blev 29 mio. kr. mod 59 mio. kr. i samme periode året før. Overskudsgraden blev 3,1%.

Finansielle forventninger til 2025

På baggrund af udviklingen i 3. kvartal og år-til-dato indsnævres forventningerne til 2025 til:

Omsætning: 1.270-1.305 mio. kr. (tidligere 1.270-1.315 mio. kr. )

EBITDA: 105-126 mio. kr. (tidligere 105-130 mio. kr.)

EBIT: 50-70 mio. kr. (tidligere 50-75 mio. kr.)





En kort investorpræsentation af resultaterne kan downloades på www.northmedia.dk

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO Lasse Ingemann Brodt, telefon +45 2024 3292

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Dayli (MineTilbud) er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.

